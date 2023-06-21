Решение «Турбо имущественный комплекс» включено в реестр отечественного ПО

Специализированное решение для комплексного управления объектами недвижимости «Турбо имущественный комплекс», созданное «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), внесено в реестр отечественного ПО. Об этом CNews сообщили представители компании "Ланит".

Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (реестр отечественного ПО) – это система учета программного обеспечения, которое было разработано на территории России, соответствует стандартам Минцифры и может использоваться государственными органами и компаниями с государственным участием.

Основная цель создания реестра — обеспечить технологический суверенитет, независимость, безопасность инфраструктуры страны. Также он призван поддержать российских разработчиков и стимулировать распространение отечественных информационных систем в органах власти. В реестр уже включены разработки «Консист бизнес групп», в том числе платформа «Турбо» и прикладные решения на ее основе: «Турбо ERP», «Турбо бюджетирование», «Турбо торо», «Турбо трекинг» и др.

В июне завершилась регистрация решения «Турбо имущественный комплекс». Система предназначена для управления зданиями, земельными участками, транспортными средствами. Решение позволяет аккумулировать всю необходимую информацию об активах предприятия, управлять доходами, включая учёт договоров аренды, формирование бюджетов и отчетности, связь с казначейством, выставление счетов. Кроме этого, продукт дает возможность управлять затратами на обслуживание и ремонт, арендные платежи и коммунальные услуги.

Владимир Тарасенко, коммерческий директор «Консист бизнес групп»: «Для нашей компании — это очередной шаг в развитии линейки продуктов «Турбо». Решение «Турбо имущественный комплекс» прошло апробацию в крупнейших федеральных структурах и подтвердило высокую производительность и надёжность в работе с большими объемами данных. Регистрация в реестре отечественного ПО – знак качества продукта. Решение не только создано на отечественных технологиях, но и работает на российских операционных системах и базах данных. «Турбо имущественный комплекс» является альтернативой зарубежным решениям класса Property Management, а также является продуктом для задач автоматизации процессов управления имуществом и активами».

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На рынке отечественных мессенджеров пока нет лидера бизнес-коммуникации

«Консист бизнес групп» — российская консалтинговая группа, образованная в 2015 г., входит в группу «Ланит». Группа работает на рынке ИТ-консалтинга и заказной разработки. Является разработчиком отечественной программной платформы «Турбо» и линейки прикладных решений на ее основе. Офисы группы расположены в 10 городах России, штат превышает 600 человек.

«Турбо» — это линейка отечественных программных продуктов из Реестра российского ПО для разработки бизнес-приложений и комплексной автоматизации деятельности предприятий. Основу линейки составляет платформа «Турбо Х». Это 100% отечественный продукт, предназначенный для создания высоконагруженных многопользовательских систем управления и поддержки критически важных процессов. «Турбо Х» работает на Windows и Astra Linux, совместима с многопроцессорными серверами «Эльбрус» и поддерживает все известные СУБД. На платформе созданы и успешно работают готовые корпоративные информационные системы управления в категориях ERP, EAM, EPM и других, а также более 50 отраслевых партнёрских разработок.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – ведущая в России и СНГ многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.