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Тарасенко Владимир
Тарасенко Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Трифонов Андрей 10 3
|Евтушенко Алексей 40 2
|Потемин Павел 7 2
|Граборов Антон 17 2
|Филимонов Сергей 46 2
|Ракитин Эдуард 2 2
|Овчинников Георгий 3 2
|Савков Леонид 32 1
|Василевский Андрей 20 1
|Овечкин Александр 11 1
|Малкин Евгений 2 1
|Барбашев Иван 1 1
|Кучеров Никита 1 1
|Pröpper Davy - Пропер Дэвид 1 1
|Пархомов Владислав 4 1
|Мироненко Александр 9 1
|Демидов Михаил 133 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Водянов Владимир 35 1
|Бугаенко Андрей 13 1
|Романков Максим 3 1
|Матвеев Кирилл 6 1
|Лебедев Евгений 12 1
|Кислицкий Максим 7 1
|Мальцев Андрей 5 1
|Попов Николай 8 1
|Пантелеева Ольга 4 1
|Лебедева Екатерина 4 1
|Сафонов Олег 11 1
|Сафронов Сергей 16 1
|Аверина Мария 24 1
|Васильев Максим 8 1
|Кабаков Андрей 1 1
|Орлова Ольга 10 1
|Медведев Александр 14 1
|Шумкина Наталья 1 1
|Русов Алексей 1 1
|Осовик Александр 1 1
|Тихоновский Владислав 1 1
|Hamutcu Hamit - Хамутджу Хамит 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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