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Тарасенко Владимир



21.04.2025 «Лаборатория Касперского» и «Турбо» обеспечат высокую защиту бизнес-приложений 1
16.09.2024 «Северсталь-инфоком» и «Консист Бизнес Групп» объединят усилия в цифровизации ремонтов 1
22.07.2024 Система «Турбо Отель» внедрена в официальной гостинице Государственного Эрмитажа 1
15.05.2024 Представлено коробочное решение «Турбо» для быстрой автоматизации процессов ТОиР 1
13.05.2024 «Консист Бизнес Групп» завершила разработку решения «Турбо Отель» по гранту РФРИТ 1
12.03.2024 Группа компаний «Неолант» и «Консист Бизнес Групп» стали партнерами 1
22.09.2023 Решение «Турбо ПЛК» включено в реестр российского ПО 1
09.08.2023 Футбольный клуб «Зенит» переходит на российские ИТ-системы ТУРБО 1
07.08.2023 «Зенит» и «Консист бизнес групп» стали партнерами 1
21.06.2023 Решение «Турбо имущественный комплекс» включено в реестр отечественного ПО 1
17.01.2023 «АЛОР брокер» перевел бэк-офис на Турбо Х 1
26.12.2022 «ЦМД-софт» адаптирует свои решения для работы с «Турбо ERP» 1
17.10.2022 «ЦМД-софт» будет внедрять ERP-решения на платформе ТУРБО Х 1
01.06.2022 Navicon расширяет линейку EPM-систем решением «Турбо бюджетирование» от «Консист бизнес групп» 1
17.03.2022 «Корус консалтинг» предложит клиентам отечественное ПО для автоматизации бюджетирования «Турбо» 1
05.09.2019 «Яндекс» бесплатно покажет игры НХЛ 1
16.06.2017 «Консист Бизнес Групп» внедрила систему управления финансами в НПФ «Алмазная осень» 1
01.07.2016 Tops Consulting выпустила новую версию решения по управлению персоналом на базе Microsoft Dynamics AX 1
27.06.2016 «Консист Бизнес Групп» внедрила CRM-систему в Федеральном центре проектного финансирования 1
26.04.2016 «Консист Бизнес Групп» внедрила CRM-систему в «ЕвразХолдинге» 1
17.06.2013 Финансовая группа БКС внедрила Microsoft Dynamics CRM 1
16.05.2013 Microsoft CRM Finance Club: секреты успеха банков 1
01.04.2013 Tops Consulting перевела самое крупное подразделение «Дельрус» на работу в Microsoft Dynamics CRM 1
06.03.2013 «АНД Проджект» представил CRM-решение для управления продажами банковских продуктов 1
06.06.2012 "Нордеа Банк": Новая CRM ускорит кредитный процесс в 2 раза 1
31.05.2012 «Аргус» автоматизировала работу с ключевыми клиентами на базе Microsoft Dynamics CRM 1
30.05.2012 «Банк Хоум Кредит» оптимизировал работу на финансовых рынках с помощью Microsoft Dynamics CRM 1
16.05.2012 CNews TV. Цунами CRM: репортаж из эпицентра 1
15.05.2012 CRM в банке ответит на капризы клиента 1
27.03.2012 «АНД Проджект» создала CRM-систему для учебного центра «Пробизнесбанка» 1
01.07.2011 «АНД Проджект» автоматизирует продажи с помощью Microsoft Dynamics CRM в «Аргусе» 1
24.05.2011 CRM изменяет будущее банков 1
11.04.2011 «АНД Проджект» разработала мобильное приложение Microsoft Dynamics CRM для iPad 1
09.12.2010 «Эмтика» автоматизирует продажи и управление обслуживанием клиентов на базе решений Microsoft 1
12.03.2010 «Синтерра» построила систему управления продажами и взаимодействия с клиентами на базе Microsoft Dynamics CRM 1

Публикаций - 35, упоминаний - 35

Тарасенко Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 592 18
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 157 18
Microsoft Corporation 24785 13
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2184 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2001 6
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 387 4
ЦМД-Софт 42 2
Ланит - Lansoft - Лансофт 60 2
Yandex - Яндекс 7613 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 821 1
SAP SE 5319 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13054 1
Apple Inc 12228 1
Meta Platforms - Facebook 4457 1
Accenture plc 684 1
8393 1
Google LLC 11910 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 801 1
Oracle Corporation 6750 1
Корус Консалтинг ГК 1240 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 343 1
Navicon - Навикон 294 1
Oracle Siebel Systems 508 1
АПС - Аргус Пайплайн Сервис 2 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Консист Констракшн - Consyst Construction - Consyst Electronics 23 1
Северсталь Инфоком 68 1
Неолант - Neolant 42 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1077 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1099 3
Пробизнесбанк АКБ 134 3
Лайф ФГ - Финансовая группа 163 3
Газпром ПАО 1358 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 2
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 156 2
Аргус ГК 2 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 2
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 17 2
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 58 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2857 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 932 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7509 1
Связной ГК 1372 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 211 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 470 1
Capital One 18 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
Дельрус 2 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1668 1
НСПК - Национальная система платежных карт 829 1
Альфа-Капитал УК 107 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 268 1
Berner&Stafford - Бернер и Стаффорд 7 1
Saxo Bank 9 1
Алмазная осень НПФ 4 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 29 1
ВЭБ.РФ - ИнфраВЭБ - ВЭБ Инфраструктура - ФЦПФ - Федеральный центр проектного финансирования 8 1
АЛОР брокер 6 1
Северсталь ПАО - Severstal 489 1
Федеральное казначейство России 1801 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4902 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11930 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 337 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 181 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
ФНЛ - Футбольная национальная лига 6 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68093 20
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6982 20
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31516 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20273 11
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6797 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10509 9
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4835 8
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 803 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24596 7
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 561 7
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 815 7
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4075 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11629 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7262 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30297 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10726 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11407 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4093 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2232 4
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1877 4
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2116 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10319 4
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка 285 4
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1082 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4902 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16033 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9583 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9384 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11807 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14056 3
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2951 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2064 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5195 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2584 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52103 3
PropTech - Property Technologies - PMS - Property Management System - Система управления недвижимостью - Автоматизация управления эксплуатацией коммерческих и некоммерческих объектов недвижимости 73 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2972 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24539 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5488 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13973 2
Microsoft Dynamics CRM 544 17
Microsoft Dynamics 1179 14
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 81 10
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1437 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 941 5
Microsoft Windows 15840 5
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ТОРО 18 5
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Бюджетирование 21 4
Apple iPad 3877 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 929 3
Google Android 14192 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Отель 5 2
Apple iOS 7925 1
Microsoft Office 3793 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 561 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 878 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1420 1
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 8 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 265 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1009 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 1
Loginom Company - Deductor 24 1
VK - Mail.ru Social CRM 7 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 1
НКК - ГКС - TopS Future Workspace 5 1
ЦМД-Софт - WordMerger 2 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 225 1
NVision Барьер 671 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо имущественный комплекс 2 1
Microsoft BizTalk Server 106 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Трекинг 13 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ПЛК 2 1
Неолант - Полином САПР - Полином MDM 21 1
Softwell RuData 5 1
Неолант - Неосинтез СУИД 3 1
TechMedia - Habr - Хабр Карьера 19 1
Трифонов Андрей 10 3
Евтушенко Алексей 40 2
Потемин Павел 7 2
Граборов Антон 17 2
Филимонов Сергей 46 2
Ракитин Эдуард 2 2
Овчинников Георгий 3 2
Савков Леонид 32 1
Василевский Андрей 20 1
Овечкин Александр 11 1
Малкин Евгений 2 1
Барбашев Иван 1 1
Кучеров Никита 1 1
Pröpper Davy - Пропер Дэвид 1 1
Пархомов Владислав 4 1
Мироненко Александр 9 1
Демидов Михаил 133 1
Прозоровский Василий 40 1
Водянов Владимир 35 1
Бугаенко Андрей 13 1
Романков Максим 3 1
Матвеев Кирилл 6 1
Лебедев Евгений 12 1
Кислицкий Максим 7 1
Мальцев Андрей 5 1
Попов Николай 8 1
Пантелеева Ольга 4 1
Лебедева Екатерина 4 1
Сафонов Олег 11 1
Сафронов Сергей 16 1
Аверина Мария 24 1
Васильев Максим 8 1
Кабаков Андрей 1 1
Орлова Ольга 10 1
Медведев Александр 14 1
Шумкина Наталья 1 1
Русов Алексей 1 1
Осовик Александр 1 1
Тихоновский Владислав 1 1
Hamutcu Hamit - Хамутджу Хамит 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 147572 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43883 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52454 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14262 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 966 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2717 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1498 1
Россия - ДФО - Якутия - Мирнинский район - Мирный 61 1
Румыния 733 1
Европа 21879 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17707 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14219 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48857 18
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8890 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5543 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5873 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14842 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24560 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52111 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7957 6
Кредитование - Сrediting - Заём 6814 4
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 526 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2543 3
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1196 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6234 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11141 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2969 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11075 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19007 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4977 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1228 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16602 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 964 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5985 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4946 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2413 2
Спорт - Футбол 651 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5122 2
Бухгалтерия - ОСБУ - Отраслевые стандарты бухгалтерского учета 42 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2486 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3673 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4102 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10115 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1688 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1659 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2917 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5041 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10049 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1762 1
Английский язык 6718 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6291 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 718 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 78 1
CNews TV 747 1
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МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1227 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Создано именных указателей - 173232.
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