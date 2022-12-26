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«ЦМД-софт» адаптирует свои решения для работы с «Турбо ERP»

Компания «ЦМД-софт», партнер «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), переводит свои решения на платформу «Турбо Х» для поставки в пакете базовой функциональности системы «Турбо ERP». Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Для российской системы управления ресурсами предприятия «Турбо ERP» сотрудники компании разработали плагин-коннектор к конструктору печатных форм «ЦМД-софт: WordMerger». Программный продукт предназначен для создания документов любой сложности на основе заполнения предварительно размеченными данными шаблонов. В качестве инструмента для разметки, помимо офисных пакетов, можно использовать утилиту Agreement Tool, входящую в состав «ЦМД-софт: WordMerger». Она специально создана для удобства разметки документов специфической структуры, таких как договоры, дополнительные соглашения и т.п.

Наряду с плагином-коннектором в первую волну адаптации для работы с «Турбо ERP» вошел модуль «ЦМД-софт: Загрузка справочника БИК», предназначенный для загрузки справочника банковского информационного кода (БИК). Решение обеспечивает возможность автоматической загрузки БИК для однозначной идентификации банка при проведении платежей.

Ольга Орлова, исполнительный директор «ЦМД-софт»: «Наша задача в рамках партнерства с “Турбо” ‒ предлагать клиентам богатые возможности платформы “Турбо X” и дополнять их готовыми решениями, которые успешно применялись на наших проектах. Первые плагины, разработанные для системы “Турбо ERP”, являются полезными дополнениями для повседневной работы пользователей. И мы уже готовы поставлять их клиентам».

Владимир Тарасенко, коммерческий директор «Консист бизнес групп»: «Экосистема партнерских решений “Турбо” активно развивается. Команда “ЦМД-софт” имеет опыт работы с продуктами зарубежных вендоров. Сейчас эта экспертиза нашла отражение в расширениях для “Турбо ERP”».

«Турбо ERP» разработана на российской платформе «Турбо Х» и включена в Реестр российского ПО. Система предназначена для управления крупным и средним бизнесом, работы под высокими нагрузками и поддержки критически важных процессов. Она отвечает стандартам легкой настройки и интегрирования нужных модулей в текущий ИТ-ландшафт.

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«ЦМД-софт» – ИТ-компания разрабатывает и внедряет бизнес-решения на базе CRM, BPM, BI, ERP-систем, а также мобильные приложения и портальные решения собственной разработки. Свыше 25 лет ЦМД-софт помогает клиентам реализовывать проекты создания современных информационных систем. Решения «ЦМД-софт»: «ЦМД-софт: WordMerger», «ЦМД-софт: Загрузка справочника БИК».

«Консист бизнес групп» — российская консалтинговая группа, образованная в 2015 г., входит в группу «Ланит». Группа работает на рынке ИТ-консалтинга и заказной разработки. Является разработчиком отечественной программной платформы «Турбо» и линейки прикладных решений на ее основе. Офисы группы расположены в 10 городах России, штат превышает 600 человек.

«Турбо» — это линейка отечественных программных продуктов из Реестра российского ПО для разработки бизнес-приложений и комплексной автоматизации деятельности предприятий. Основу линейки составляет платформа «Турбо Х». Это 100% отечественный продукт, предназначенный для создания высоконагруженных многопользовательских систем управления и поддержки критически важных процессов. «Турбо Х» работает на Windows и Astra Linux, совместима с многопроцессорными серверами «Эльбрус» и поддерживает все известные СУБД. На платформе созданы и работают готовые корпоративные информационные системы управления в категориях ERP, EAM, EPM и других, а также более 50 отраслевых партнерских разработок.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.

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