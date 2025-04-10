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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кислицкий Максим



10.04.2025 Конференция CNews «Low-code и no-code 2025» состоится 24 апреля 1
21.10.2024 Какие риски несет с собой увлечение low/no-code 1
10.09.2013 Tops Consulting создала для «Связного Банка» корпоративную соцсеть на базе Microsoft SharePoint 2013 1
16.05.2013 Microsoft CRM Finance Club: секреты успеха банков 1
29.08.2012 TopS BI перевела корпоративный портал «Северстали» на платформу SharePoint 1
20.01.2012 Банк «Возрождение» перевел архив клиентских дел на Microsoft SharePoint 2010 с помощью TopS BI 1
07.11.2011 TopS BI создала корпоративную базу знаний для «САБМиллер Рус» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Кислицкий Максим и организации, системы, технологии, персоны:

НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 591 5
Microsoft Corporation 24762 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13015 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1023 2
Apple Inc 12215 1
Accenture plc 682 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 387 1
Google LLC 11895 1
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 26 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 254 1
Diasoft - Диасофт 910 1
Nobilis.Team - Нобилис.Тим 6 1
Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Учреждение по цифровизации атомной отрасли 23 1
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 61 1
Связной ГК 1372 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1098 1
Северсталь ПАО - Severstal 489 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 156 1
Связной Банк 104 1
Лента - Сеть розничной торговли 2121 1
SABMiller - САБМиллер Рус 15 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 77 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 250 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1976 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4820 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24536 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2554 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31403 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4574 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6952 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2944 2
Intranet - Интранет - Интрасеть 780 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67846 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12715 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51914 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10461 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10704 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5181 2
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1093 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4871 1
Wiki - Вики - режим Википедии 238 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12911 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4083 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4072 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11598 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30230 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9750 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11784 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14036 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4833 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7841 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 504 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10288 1
Электронный документ - Electronic document 1474 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2933 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2941 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5380 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6389 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1591 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 498 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7240 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1196 1
MarTech - Telemarketing - Телемаркетинг 156 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1253 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1436 5
Microsoft Exchange 1752 1
Microsoft Dynamics CRM 543 1
Microsoft Dynamics 1179 1
VK - Mail.ru Social CRM 7 1
НКК - ГКС - TopS Future Workspace 5 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2079 1
JavaScript - JS - язык программирования 1212 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 505 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 289 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 122 1
Oracle Java - язык программирования 3113 1
Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Атомкод 3 1
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье - Акола 8 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 164 1
Тарасенко Владимир 34 1
Граборов Антон 17 1
Прозоровский Василий 40 1
Трифонов Андрей 10 1
Ракитин Эдуард 2 1
Рябов Антон 1 1
Попов Николай 8 1
Прокопенко Наталия 1 1
Пантелеева Ольга 4 1
Лебедева Екатерина 4 1
Кабаков Андрей 1 1
Фартушнов Денис 1 1
Кубанова Елена 1 1
Антипов Александр 22 1
Можейко Андрей 1 1
Симуни Антон 1 1
Берман Павел 1 1
Бардин Дмитрий 1 1
Кайгородов Илья 2 1
Папко Максим 2 1
Сахаров Александр 75 1
Таций Нина 2 1
Аншуков Иван 1 1
Слученков Антон 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 147162 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52409 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14254 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43786 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1596 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 492 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 532 1
Румыния 732 1
Европа 21866 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48750 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24508 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11117 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10091 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1760 1
Английский язык 6708 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5531 1
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Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1599 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2399 1
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Философия - Philosophy 451 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 892 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6800 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 522 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 398 1
Reference - Референс 186 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1081 1
Кредитование - Автокредитование - Сar loans 91 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7829 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1970 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1194 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13876 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5861 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 303 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3188 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4923 1
Северсталь ТВ - Северсталь TV 2 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 865 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2052 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2467 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1352015, в очереди разбора - 759787.
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