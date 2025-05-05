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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 174732
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Бардаш Александр


УПОМИНАНИЯ


05.05.2025 Возможна ли цифровизация без программирования 1
21.04.2025 Конференция CNews «Low-code и no-code 2025» состоится 24 апреля 1
10.04.2025 Конференция CNews «Low-code и no-code 2025» состоится 24 апреля 1
28.03.2025 Конференция CNews «Low-code и no-code 2025» состоится 24 апреля 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Бардаш Александр и организации, системы, технологии, персоны:

МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 110 4
Ланит - Норбит - Norbit 380 3
Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Учреждение по цифровизации атомной отрасли 24 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13168 1
Diasoft - Диасофт 924 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 79 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2498 3
Альфа-Банк 1795 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3114 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5056 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1296 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5536 4
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3695 4
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1104 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12960 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14746 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4093 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 780 1
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 318 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1960 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4129 1
QA - Quality Assurance - QA Automation - Обеспечение качества 70 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1888 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4858 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5474 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67711 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10588 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52513 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 649 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31702 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2969 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24728 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1092 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 775 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4132 1
ИТ-Экспертиза - САКУРА АРМ - САКУРА ПК - Система Активного Контроля Удаленной Работы 53 4
Технос-К - Сакура PRO 31 4
Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Атомкод 3 1
SAP PI - SAP Process Integration - SAP NetWeaver PI - SAP NetWeaver Process Integration 28 1
Google Cloud - Apigee 7 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 523 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 298 1
Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 36 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1010 1
Oracle ESB - Oracle Enterprise Service Bus 25 1
Слученков Антон 18 4
Фогельсон Виктор 25 4
Борисов Алексей 31 4
Степурин Вадим 5 4
Чистяков Владислав 4 4
Борисов Александр 39 3
Смирнов Александр 80 3
Костина Светлана 14 3
Кислицкий Максим 7 1
Сахаров Александр 77 1
Россия - РФ - Российская федерация 148426 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4973 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49096 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2516 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 302 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2062 4
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359568, в очереди разбора - 756307.
Создано именных указателей - 174732.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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