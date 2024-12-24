ИТ-Экспертиза САКУРА АРМ САКУРА ПК Система Активного Контроля Удаленной Работы
Комплекс информационной безопасности САКУРА предназначен для контроля состояния защищенности рабочих мест на основе политик обнаружения и реагирования на угрозы безопасности, управления доступом к корпоративным ресурсам. САКУРА позволяет контролировать состояние удаленных рабочих мест и других устройств 24 часа в сутки и предотвращать последствия нарушения правил информационной безопасности, реагируя на несоответствия эталонам ИБ.
ИТ-Экспертиза и организации, системы, технологии, персоны:
|Савлюк Вячеслав 13 7
|Ефремов Максим 9 4
|Луцик Павел 12 2
|Кулагина Анастасия 2 2
|Трубочев Алексей 28 2
|Рудевский Антон 39 1
|Рустамов Рустам 412 1
|Смирнов Николай 29 1
|Валеев Айдар 1 1
|Соловей Антон 10 1
|Белокрылов Александр 27 1
|Сердюк Виктор 40 1
|Филиппов Евгений 10 1
|Тятюшев Максим 97 1
|Деверилин Павел 30 1
|Толокнов Андрей 16 1
|Шпак Василий 223 1
|Панченко Иван 138 1
|Мельникова Алиса 90 1
|Глазков Александр 137 1
|Шенберг Дмитрий 16 1
|Бессарабенко Александр 13 1
|Сахаров Александр 73 1
|Непомящий Алексей 1 1
|Сергеев Сергей 138 1
|Албычев Александр 150 1
|Федоров Алексей 116 1
|Качанов Олег 114 1
|Иванов Михаил 100 1
|Белов Алексей 20 1
|Иванов Юрий 25 1
|Безбогов Сергей 46 1
|Галеев Сергей 32 1
|Гулевич Руслан 27 1
|Иодковский Станислав 81 1
|Врацкий Андрей 135 1
|Сологуб Денис 67 1
|Харитонов Дмитрий 50 1
|Филимонов Антон 17 1
|Мейнцер Антон 14 1
|МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 44 1
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