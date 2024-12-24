ИТ-Экспертиза - САКУРА АРМ - САКУРА ПК - Система Активного Контроля Удаленной Работы

Комплекс информационной безопасности САКУРА предназначен для контроля состояния защищенности рабочих мест на основе политик обнаружения и реагирования на угрозы безопасности, управления доступом к корпоративным ресурсам. САКУРА позволяет контролировать состояние удаленных рабочих мест и других устройств 24 часа в сутки и предотвращать последствия нарушения правил информационной безопасности, реагируя на несоответствия эталонам ИБ.