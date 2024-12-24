Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

ИТ-Экспертиза САКУРА АРМ САКУРА ПК Система Активного Контроля Удаленной Работы

ИТ-Экспертиза - САКУРА АРМ - САКУРА ПК - Система Активного Контроля Удаленной Работы

Комплекс информационной безопасности САКУРА предназначен для контроля состояния защищенности рабочих мест на основе политик обнаружения и реагирования на угрозы безопасности, управления доступом к корпоративным ресурсам. САКУРА позволяет контролировать состояние удаленных рабочих мест и других устройств 24 часа в сутки и предотвращать последствия нарушения правил информационной безопасности, реагируя на несоответствия эталонам ИБ.


24.12.2024 Приложение двухфакторной аутентификации «Сакура» совместимо с «Ред ОС М» 2
13.11.2024 «ИТ-Экспертиза» и «Код Безопасности» интегрировали «Континент ZTN-клиент» с ПК «Сакура» 4
20.09.2024 Подтверждена совместимость ПК «Сакура» и ОС «Альт» 3
20.09.2024 Подтверждена совместимость ПК «Сакура» и ОС «Альт» 2
26.08.2024 Mont расширила линейку no-code-решений платформой «Сакура Pro» 1
25.07.2024 Расширение технологических границ: совместимость «Сакура Pro» и ОС Astra Linux 1
24.07.2024 Сакура PRO — версия 1.8 1
17.07.2024 Подтверждена совместимость СУБД Tantor и программного комплекса ИБ «Сакура» 2
12.07.2024 Новый релиз «Сакура PRO». Максимум гибкости и простоты разработки 1
04.07.2024 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2024» и «Импортозамещение года 2024» 1
03.06.2024 No-Code платформа «Сакура PRO» версии 1.5.0. 1
29.05.2024 Вышла новая версия программного комплекса информационной безопасности «Сакура» 2
27.05.2024 Пользователи «Ред ОС» 8 получили дополнительные инструменты обеспечения информационной безопасности с помощью программного комплекса «Сакура» 3
23.05.2024 «СберТех» и «ИТ-Экспертиза» начнут совместную реализацию проектов по импортозамещению ПО 1
21.05.2024 МТС: красноярцы стали чаще летать в Японию на цветение сакуры 1
20.05.2024 Аналитика «МТС Travel»: во время цветения сакуры Японию посетило в два раза больше россиян 1
10.04.2024 Подтверждена совместимость ИБ-комплекса «Сакура» и ОС Astra Linux 4
06.03.2024 МТС на четверть ускорила интернет в Грозном 1
27.12.2023 Компания «ИТ-Экспертиза» представляет комплекс информационной безопасности САКУРА - релиз версии 2.33 2
16.11.2023 Обновление ПУСК до версии 1.0.228 1
03.11.2023 «ИТ-экспертиза» выпустила новую версию комплекса ИБ «Сакура» 1
24.07.2023 Комплекс информационной безопасности «Сакура» – релиз версии 2.31 2
22.06.2023 «ИТ-экспертиза» выпустила новый релиз бесплатного кроссплатформенного приложения администрирования серверов «1С» – «Пуск». 1
03.05.2023 «Диалогнаука» включила в продуктовый портфель комплекс информационной безопасности «Сакура» 2
15.02.2023 «ИТ-экспертиза» и «Криптопро» объявили о технологическом партнерстве 1
25.01.2023 Mont и «ИТ-экспертиза» защитят рабочие места российских компаний 1
04.07.2022 Zero Trust Network Access в современных условиях 1
07.06.2022 «Беллсофт» и «ИТ-экспертиза» развивают партнерство по унификации Java-стека на базе Axiom JDK Pro 1
31.01.2022 Комплекс информационной безопасности «Сакура» совместим с продуктами для защиты информации ViPNet 2
09.12.2021 Подтверждена совместимость комплекса информационной безопасности «Сакура» и операционной системы AlterOS 2
08.12.2021 Подтверждена совместимость комплекса «Сакура» с «Ред ОС» 2
15.11.2021 Вышла версия 2.20 комплекса информационной безопасности «Сакура» 1
12.10.2021 ГК Astra Linux и ООО «ИТ-Экспертиза» стали технологическими партнерами 2
30.03.2020 Коронавирус меняет ИБ: как защитить системы от «удаленщиков» 2
23.09.2019 Huawei представила новый фитнес-браслет Band 4e. Цена 1
17.02.2017 Состоялось крупнейшее за всю историю игры обновление Pokemon Go. Добавлены 80 монстров 1
02.02.2017 Huawei Honor 8 зацвёл как сакура 1
26.09.2007 Омские ритейлеры выбрали ERP-системы «Астор» 1
05.10.2005 Rover представил коллекционные ноутбуки с цветущей сакурой на фоне Фудзиямы 1

Публикаций - 39, упоминаний - 61

ИТ-Экспертиза и организации, системы, технологии, персоны:

ИТ-Экспертиза - IT Expertise 43 22
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 5
8213 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 4
Ред Софт - Red Soft 700 3
Google LLC 11775 3
Технос-К 5 3
Huawei 3933 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 2
MONT - МОНТ 144 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 2
Базальт СПО - BaseALT 655 2
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 138 1
Астор ВЦ 110 1
ALMI partner - АЛМИ партнер 93 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 1
Apple Inc 12101 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 698 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 1
Bellsoft - БеллСофт 52 1
Ростех - РТ-Информ 140 1
Google - Niantic Labs 14 1
Примасофт - Primasoft 1 1
Yandex - Яндекс 7340 1
ДиалогНаука 251 1
Check Point Software Technologies 760 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 125 1
Амикон 12 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 1
Diasoft - Диасофт 870 1
ГПБ ЭТП - VESNA 6 1
SimbirSoft - СимбирСофт 75 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 1
Газпром нефть 618 2
МТС Трэвел - MTS Travel 287 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 82 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 103 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 46 1
Мария РА ТС - торговая сеть 22 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Грозный-Сити 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 126 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Почта России ПАО 2112 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
ФК Ахмат - российский футбольный клуб - ФК Терек Грозный 4 1
Ахмат Арена- Спорткомплекс имени Ахмат-Хаджи Кадырова 2 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Газпром ПАО 1342 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 86 1
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 26 1
Холлифуд 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Мосгортранс ГУП 120 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Федеральное казначейство России 1772 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
Союз художников России 5 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 20
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 14
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 13
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 10
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 8
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2115 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 6
Нагрузочное тестирование - Load testing 525 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 5
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1015 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 4
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 4
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 804 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 3
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 189 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 382 3
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1133 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 3
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2709 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 2
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 298 2
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 370 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 2
Оповещение и уведомление - Notification 4608 2
NAC - Network Access Control - устройства контроля доступа к сети 74 2
ГОСТ 28147 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования - Шифрование по ГОСТу 106 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 2
Linux OS 9937 10
Технос-К - Сакура PRO 19 6
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 916 4
Microsoft Windows 15657 4
Apple macOS 2059 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 194 3
ALMI AlterOS 94 2
Google Android 13994 2
Oracle Java - язык программирования 3075 2
Apple iOS 7809 2
КриптоПро Ngate 15 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 2
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 130 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 193 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 184 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 77 2
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 302 1
InfoTeCS - ViPNet Client 88 1
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 62 1
Honor - серия смартфонов 205 1
Pokemon Go 78 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Apple - App Store 2890 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 487 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 83 1
Oracle Java Development Kit - JDK 152 1
BellSoft - LiberCat 46 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
NCR Realscan 19 1
NCR RealPOS 49 1
Pokemon - Pocket Monster - Покемон 38 1
Cisco Secure VPN - Cisco AnyConnect - Cisco AnyConnect Secure Mobility Client - Cisco SSL VPN AnyConnect WebVPN - Cisco Secure Services Client 22 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 114 1
Huawei Band - Умный браслет 21 1
Huawei Health 12 1
Астор Развлекательный центр 4 1
Астор Торговая сеть 44 1
Савлюк Вячеслав 13 7
Ефремов Максим 9 4
Луцик Павел 12 2
Кулагина Анастасия 2 2
Трубочев Алексей 28 2
Рудевский Антон 39 1
Рустамов Рустам 412 1
Смирнов Николай 29 1
Валеев Айдар 1 1
Соловей Антон 10 1
Белокрылов Александр 27 1
Сердюк Виктор 40 1
Филиппов Евгений 10 1
Тятюшев Максим 97 1
Деверилин Павел 30 1
Толокнов Андрей 16 1
Шпак Василий 223 1
Панченко Иван 138 1
Мельникова Алиса 90 1
Глазков Александр 137 1
Шенберг Дмитрий 16 1
Бессарабенко Александр 13 1
Сахаров Александр 73 1
Непомящий Алексей 1 1
Сергеев Сергей 138 1
Албычев Александр 150 1
Федоров Алексей 116 1
Качанов Олег 114 1
Иванов Михаил 100 1
Белов Алексей 20 1
Иванов Юрий 25 1
Безбогов Сергей 46 1
Галеев Сергей 32 1
Гулевич Руслан 27 1
Иодковский Станислав 81 1
Врацкий Андрей 135 1
Сологуб Денис 67 1
Харитонов Дмитрий 50 1
Филимонов Антон 17 1
Мейнцер Антон 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 3
Россия - ДФО - Сахалинская область 876 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 2
Япония 13282 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1111 1
Россия - СФО - Омская область 666 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Франция - Французская Республика 7846 1
Япония - Хонсю - Фудзияма, Фудзи, Фудзисан 29 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 238 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 503 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 444 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Солнечная система - Solar system 2522 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 870 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 13
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 7
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 7
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 7
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 700 7
Аудит - аудиторский услуги 2660 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14318 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 4
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 680 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 2
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 77 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1799 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 156 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 683 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1062 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 226 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 1
Спорт - Баскетбол 90 1
Ergonomics - Эргономика 1597 1
Спорт - Футбол 646 1
Кибербезопасность - "русские хакеры" 174 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
CNews Инновация года - награда 111 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 44 1
Международный женский день - 8 марта 325 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
CNews FORUM Кейсы 225 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще