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Подтверждена совместимость СУБД Tantor и программного комплекса ИБ «Сакура»

Компании «ИТ-Экспертиза» и «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») с объявляют о расширении своего сотрудничества. В рамках этого партнерства технические специалисты обеих компаний успешно завершили комплексное тестирование СУБД Tantor и программного комплекса «Сакура». Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

ПК «Сакура» – комплекс информационной безопасности для контроля удаленных рабочих мест и активного реагирования на несоответствие профилям безопасности. Решение предназначено для контроля состояния защищенности рабочих мест на основе политик, обнаружения и реагирования на угрозы безопасности, управления доступом к корпоративным ресурсам. ИТ-продукт является полностью российской разработкой и внесен в реестр отечественного ПО.

Проведенное исследование подтвердило высокую степень совместимости и стабильности работы продуктов, что открывает новые возможности для их интеграции в различные проекты и системы..

Совместимость системы управления базами данных Tantor и программного комплекса «Сакура» обеспечивает бесперебойный обмен данными между различными системами, что упрощает процессы анализа и отчетности, и улучшает производительность за счет оптимизации работы с данными и сокращения времени на обработку запросов.

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«Результаты прошедших испытаний свидетельствуют о совместимости нашего флагмана, СУБД Tantor, с ПК «Сакура», что гарантирует стабильность работы и снижает затраты на поддержку и развитие ИТ-инфраструктуры за счет сокращения необходимости в дополнительных интеграционных решениях», – сказал Вадим Яценко, генеральный директор «Тантор Лабс».

«Благодаря технологическому сотрудничеству с «Группой Астра» оба наших продукта помогают пользователям выстраивать удобные и эффективные ландшафты без дополнительных потерь и лишних затрат. Уверен, что совместимость ПК Сакура и СУБД Tantor принесет отечественному рынку только пользу, позволит запустить новые проекты и повысить конкурентоспособность наших заказчиков», – отметил Максим Ефремов (заместитель генерального директора по информационной безопасности «ИТ-Экспертиза».

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