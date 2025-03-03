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Ефремов Максим


03.03.2025 «ИТ-Экспертиза» и «Амикон» интегрировали совместное решение для контроля удаленного доступа сотрудников в корпоративную инфраструктуру Сбербанка 1
20.09.2024 Подтверждена совместимость ПК «Сакура» и ОС «Альт» 1
20.09.2024 Подтверждена совместимость ПК «Сакура» и ОС «Альт» 1
17.07.2024 Подтверждена совместимость СУБД Tantor и программного комплекса ИБ «Сакура» 1
10.04.2024 Подтверждена совместимость ИБ-комплекса «Сакура» и ОС Astra Linux 1
22.12.2015 «Билайн» запускает новый способ трансграничной оплаты 1
03.07.2015 Beeline привлечет абонентов к измерению качества связи с помощью Mobile Quality Analyzer 1
03.06.2015 Beeline создал единую централизованную беспроводную сеть для банков Узбекистана 1
17.06.2014 Коммерческим директором Beeline в Узбекистане назначен Максим Ефремов 2
13.02.2012 «Энвижн Груп» построила первую в России «умную» систему бронирования переговорных комнат 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

Ефремов Максим и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8781 4
ВымпелКом - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 144 4
ИТ-Экспертиза - IT Expertise 44 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1934 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 235 2
Базальт СПО - BaseALT 663 2
Microsoft Corporation 24688 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Crestron 100 1
Uztelecom - Buzton 38 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 214 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 249 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 126 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 311 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 148 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7398 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4801 2
ЦБ Узбекистан - Центральный банк Республики Узбекистан - O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki - Ўзбекистон Республикаси Марказий банки 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11764 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6282 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66923 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11695 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27908 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25561 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20781 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19714 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4769 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11468 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12644 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7482 2
Repository - Репозиторий 875 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8518 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24314 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8105 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 685 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6070 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7813 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2035 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5678 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13311 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10178 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1184 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 326 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3875 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29938 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2169 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7704 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1961 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 809 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6154 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5770 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 371 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 537 1
NAC - Network Access Control - устройства контроля доступа к сети 75 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 602 1
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 196 1
ИТ-Экспертиза - САКУРА АРМ - САКУРА ПК - Система Активного Контроля Удаленной Работы 42 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 272 2
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 130 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 197 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 80 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 187 2
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Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 1
ВымпелКом - Билайн Деньги - Мобильный кошелек 8 1
Linux OS 10040 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 535 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 350 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 265 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 244 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 310 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 300 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 157 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 284 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 251 1
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Россия - РФ - Российская федерация 145709 5
Узбекистан - Республика 1748 4
Узбекистан - Каракалпакия - Республика Каракалпакстан 5 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43459 1
Узбекистан - Хорезмская область 4 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8601 4
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 745 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48394 2
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Кредитование - Сrediting - Заём 6753 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29381 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2326 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6189 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14529 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13689 1
Аудит - аудиторский услуги 2699 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7888 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1253 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 702 1
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