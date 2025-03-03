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Ефремов Максим
Ефремов Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6282 1
|Сахаров Александр 75 1
|Воробьев Александр 34 1
|Григорьев Дмитрий 22 1
|Абдуразаков Ораз 10 1
|Лапшин Денис 1 1
|Яценко Вадим 58 1
|Трубочев Алексей 32 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145709 5
|Узбекистан - Республика 1748 4
|Узбекистан - Каракалпакия - Республика Каракалпакстан 5 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43459 1
|Узбекистан - Хорезмская область 4 1
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