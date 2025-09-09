Разделы

Удаленка без риска для КИИ: новое совместное решение компаний «ИТ-Экспертиза» и «Базальт СПО»

Разработчик операционных систем семейства «Альт» «Базальт СПО» и разработчик программного обеспечения для информационной безопасности «ИТ-Экспертиза» протестировали работу ОС «Альт Рабочая станция» 11 и «Альт Сервер» 11 в совместной среде с ПК ИБ «Сакура» ред.2. Об этом CNews сообщили представители ГК «ИТ-Экспертиза».

Результаты испытаний, проведенных специалистами обеих компаний, зафиксированы в протоколе тестирования и оформлены соответствующим сертификатом.

В основе архитектуры совместного решения лежит принцип «нулевого доверия» (Zero Trust Network Access), что обеспечивает соответствие удаленных рабочих мест внутренним ИБ-политикам компаний и востребовано организациями-владельцами КИИ.

«Формат дистанционной работы становится все популярнее, он выгоден работодателю и сотрудникам. Поэтому для наших заказчиков одной из первоочередных задач стало обеспечение безопасности рабочих мест, находящихся за периметром корпоративной сети. Благодаря совместимости с комплексом «Сакура» мы предоставляем заказчикам такую возможность», – отметил Сергей Гущин, руководитель партнерского направления «Базальт СПО».

«Риски удаленной работы и дистанционного доступа к критически значимой корпоративной информации требуют особых подходов к обеспечению безопасности информации. Наше совместное решение, как результат достижения синергетического эффекта, позволяет кардинально снизить число инцидентов и обеспечивает высокий уровень защищенности корпоративных ресурсов. Выражаем благодарность коллегам из «Базальт СПО» за плодотворное сотрудничество», – сказал Максим Ефремов, заместитель генерального директора по ИБ компании «ИТ-Экспертиза».

Как российский софт помогает устранить «белые пятна» в защите Свердловского региона
Безопасность

«Сакура» – программный комплекс информационной безопасности для мониторинга и активного контроля удаленных рабочих мест. «Сакура» помогает реализовать двухфакторную аутентификацию, контролировать доступ пользователей к корпоративным ресурсам, осуществлять мониторинг действий сотрудника на рабочем месте, определять угрозы безопасности и реагировать на них.

«Альт Рабочая станция» 11 – российская операционная система, обеспечивающая установку программ разного назначения, работу с электронной подписью, поддержку сертификатов и криптопровайдеров и др. Предусмотрены два варианта оформления рабочего стола: стиль GNOME и стиль «Панельный» – с традиционной структурой меню приложений и панелью задач.

«Альт Сервер» 11 – российская операционная система для функционирования корпоративной инфраструктуры с автоматизированной установкой служб, сервисов и приложений. Совместима с контроллерами домена «Альт Домен», Samba DC и FreelPA. Содержит инструменты контейнеризации.

