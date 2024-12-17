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Базальт СПО BaseALT Альт домен


«Альт Домен» — единый центр управления компьютерами и учетными записями пользователей. Он представляет собой Samba-сервер и набор графических и консольных приложений, с помощью которых администратор может создавать, редактировать и применять групповые политики, влияя на конфигурации компьютеров и доступные пользователям ресурсы.

 


17.12.2024 «Базальт СПО» обновила ОС «Альт Рабочая станция» 1
10.12.2024 Pragmatic Tools Migrator обновился до версии 2.7 с расширенной поддержкой отечественных корпоративных каталогов 1
06.12.2024 DBA стал реселлером продуктов «Базальт СПО» 1
02.12.2024 Мобильная операционная система ALT Mobile внесена в Реестр российского ПО 1
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 1
Чем заменить Active Directory? Изучаем российскую альтернативу 1
07.11.2024 «Альт Домен» получил премию CNews Awards 2
06.11.2024 «Базальт СПО» и «Альт Домен» на «CNews Forum 2024: Информационные технологии завтра» 1
25.10.2024 Платформа CommuniGate Pro совместима с операционной системой «Альт Сервер» 1
16.09.2024 «Альт Домен» — новое решение для управления корпоративной инфраструктурой с различными операционными системами 1
04.09.2024 «Почта России» и «Базальт СПО» стали партнёрами в области ИТ 1
28.08.2024 «Базальт СПО» запускает лицензирование и техподдержку программного комплекса «Альт Домен» 2
12.08.2024 Axoft создал программно-аппаратный комплекс для модернизации инфраструктуры образовательных организаций 1
17.07.2024 Контроллер домена «Базальт СПО» управляет операционными системами разных производителей: подтверждено испытаниями Cloud.ru 2
20.06.2024 Сергей Трандин: Высокий финансовый результат «Базальт СПО» — следствие наших профессиональных достижений 1
20.12.2023 «К2тех»: импортозамещение инфраструктурного ПО актуально для 89% российских компаний 1
18.12.2023 В России создается решение для управления парком компьютеров на Windows и Linux на замену софту Microsoft 1
06.12.2023 Сергей Трандин, «Базальт СПО»: У операционных систем «Альт» одна из крупнейших экосистем совместимого прикладного ПО 1
14.11.2023 В «Моем офисе» появился упрощенный переход с Microsoft Exchange на собственную почту для крупных организаций 1
22.09.2023 Отечественные вендоры представили ПАК для стационарного рабочего места 1
30.05.2023 Групповые политики в Linux как в Windows — с «Базальт СПО» это возможно 1

Публикаций - 21, упоминаний - 24

Базальт СПО и организации, системы, технологии, персоны:

Базальт СПО - BaseALT 655 16
Microsoft Corporation 24625 5
Ростелеком 9701 3
Базальт СПО - ALT Linux Team 56 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
8213 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 2
Новые облачные технологии (НОТ) 444 1
Ред Софт - Red Soft 700 1
Крок - Croc 1777 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
К2Тех 130 1
ICL ГК 381 1
Canonical 202 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 229 1
Red Hat 1305 1
SimbirSoft - СимбирСофт 75 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 118 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 1
Broadcom - VMware 2359 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 387 1
Getmobit - Гетмобит 31 1
ДОК 828 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 1
РАН ИСП - Технологический центр исследования безопасности ядра Linux - Технологический центр исследования безопасности российских ОС 14 1
Норси-Транс - НТ 108 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 1
Код Безопасности 616 1
СБК - Система безопасных коммуникаций 30 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
R-Vision - Р-Вижн 153 1
Ростелеком - TData - ТДата 24 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 1
Multifactor - Мультифактор 38 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 194 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Газпром ПАО 1342 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Почта России ПАО 2112 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Кофемания 51 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 5
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
Мосгордума - Московская городская Дума 142 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 13
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 12
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 7
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 133 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2470 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 3
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1822 3
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 316 3
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 890 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1527 2
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 270 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 2
Repository - Репозиторий 853 2
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 504 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 2
Linux OS 9937 10
Microsoft Windows 15657 9
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 7
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 184 7
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 77 7
Ред Софт - Ред Адм 37 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 3
Новые облачные технологии - МойОфис 778 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 193 3
Linux - Debian GNU 463 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа 6 2
НКТ - Р7-Команда 14 2
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost DS - Avanpost Directory Service 4 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
Samba 146 1
Samba DC/Free IPA - Служба каталогов 28 1
Red Hat - Linux Fedora 221 1
Microsoft Outlook 1390 1
Microsoft Exchange 1714 1
Apple macOS 2059 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 916 1
Microsoft Edge - браузер 1995 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 1
Mozilla Firefox - браузер 1889 1
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion 124 1
Apple Safari - браузер 853 1
Google Chrome - браузер 1561 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 130 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 1
ICL Колибри-АРМ - автоматизированное управление рабочими местами 21 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
Базальт СПО - BaseALT - Simply Linux - Симпли Линукс 42 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 155 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 1
Getmobit GM-Box 13 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 62 1
Microsoft Endpoint Manager - Microsoft Intune Endpoint Protection 58 1
Getmobit GM Smart System 10 1
Трандин Сергей 91 5
Черный Владимир 5 1
Синельников Евгений 8 1
Верченов Сергей 3 1
Мурунов Денис 1 1
Барсуков Евгений 1 1
Кулашова Анна 44 1
Сысоев Александр 41 1
Мельников Алексей 61 1
Мартиросов Давид 57 1
Крымский Михаил 11 1
Игнатьев Дмитрий 8 1
Вяльятага Николай 2 1
Хвостова Юлия 2 1
Старовойтов Дмитрий 24 1
Перроте Сергей 4 1
Чудинов Дмитрий 32 1
Галкин Николай 104 1
Шадаев Максут 1008 1
Урусов Виктор 127 1
Суровец Дмитрий 76 1
Геллерман Михаил 34 1
Апалькова Наталья 1 1
Шустрова Наталья 14 1
Богдашов Валерий 20 1
Пирогова Ирина 28 1
Ставцев Роман 1 1
Лазуков Станислав 29 1
Ермаков Валерий 124 1
Панченко Иван 138 1
Григорян Александр 12 1
Глазков Александр 137 1
Кубарев Алексей 52 1
Мельникова Алиса 90 1
Шикинов Александр 21 1
Козырев Алексей 321 1
Редько Сергей 4 1
Германович Сергей 2 1
Гордеев Антон 1 1
Яценко Вадим 56 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14318 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2126 1
Blacklist - Чёрный список 617 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1248 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления 1562 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1947 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 103 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
White list - Белый список 102 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Образование в России 2191 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 449 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 789 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтехимия - Нефтехимическая промышленность 53 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 251 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 695 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 3
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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