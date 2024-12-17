Базальт СПО BaseALT Альт домен
«Альт Домен» — единый центр управления компьютерами и учетными записями пользователей. Он представляет собой Samba-сервер и набор графических и консольных приложений, с помощью которых администратор может создавать, редактировать и применять групповые политики, влияя на конфигурации компьютеров и доступные пользователям ресурсы.
Базальт СПО и организации, системы, технологии, персоны:
|Трандин Сергей 91 5
|Черный Владимир 5 1
|Синельников Евгений 8 1
|Верченов Сергей 3 1
|Мурунов Денис 1 1
|Барсуков Евгений 1 1
|Кулашова Анна 44 1
|Сысоев Александр 41 1
|Мельников Алексей 61 1
|Мартиросов Давид 57 1
|Крымский Михаил 11 1
|Игнатьев Дмитрий 8 1
|Вяльятага Николай 2 1
|Хвостова Юлия 2 1
|Старовойтов Дмитрий 24 1
|Перроте Сергей 4 1
|Чудинов Дмитрий 32 1
|Галкин Николай 104 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Урусов Виктор 127 1
|Суровец Дмитрий 76 1
|Геллерман Михаил 34 1
|Апалькова Наталья 1 1
|Шустрова Наталья 14 1
|Богдашов Валерий 20 1
|Пирогова Ирина 28 1
|Ставцев Роман 1 1
|Лазуков Станислав 29 1
|Ермаков Валерий 124 1
|Панченко Иван 138 1
|Григорян Александр 12 1
|Глазков Александр 137 1
|Кубарев Алексей 52 1
|Мельникова Алиса 90 1
|Шикинов Александр 21 1
|Козырев Алексей 321 1
|Редько Сергей 4 1
|Германович Сергей 2 1
|Гордеев Антон 1 1
|Яценко Вадим 56 1
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