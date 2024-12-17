«Альт Домен» — единый центр управления компьютерами и учетными записями пользователей. Он представляет собой Samba-сервер и набор графических и консольных приложений, с помощью которых администратор может создавать, редактировать и применять групповые политики, влияя на конфигурации компьютеров и доступные пользователям ресурсы.