«Базальт СПО» запускает лицензирование и техподдержку программного комплекса «Альт Домен»

«Базальт СПО» вводит лицензирование и техническую поддержку программного комплекса (ПК) «Альт Домен». Теперь заказчики могут приобрести лицензии на ПК «Альт Домен» и сертификаты на получение технической поддержки разных уровней. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

ПК «Альт Домен» — это инфраструктурное решение для: централизованного управления компьютерами и учетными записями пользователей в смешанных сетях с операционными системами Linux и Windows; создания новой ИТ-инфраструктуры на базе отечественных решений; миграции с зарубежного ПО на российское, например, для замены службы каталогов Microsoft Active Directory.

Организации могут строить ИТ-инфраструктуры как на базе ОС «Альт Сервер», так и на базе сертифицированной ФСТЭК России ОС «Альт СП» Сервер.

Клиентом ПК «Альт Домен» могут быть ОС «Альт Рабочая станция», «Рабочая станция К», «Альт СП» Рабочая станция и «Альт Образование».

ПК «Альт Домен» также может работать с другими ОС и управлять ими как в корпоративной ИТ-инфраструктуре, так и в облачной. Поддержка сторонних ОС в качестве клиентов контроллера домена осуществляется по индивидуальным договорам.

Программный комплекс создан в рамках особо значимого проекта (ОЗП) «Разработка ключевых инфраструктурных компонентов, совместимых с зарубежными операционными системами, для миграции на отечественные ОС».

«Базальт СПО» предлагает пользователям ПК «Альт Домен» техническую поддержку трех уровней: базовую; стандартную; расширенную.

Для использования ПК «Альт Домен» необходимо приобрести лицензию на каждый контроллер домена. Ограничений на количество устройств, подключаемых к контроллеру домена, не вводится. Лицензии клиентского доступа (Client access license — CAL) приобретать не требуется.

При покупке лицензии на ПК «Альт Домен» заказчик получает техподдержку базового уровня на один год. Эта техподдержка уже включена в лицензию.

Базовый уровень достаточен для сетей простых конфигураций с небольшим числом пользователей и рекомендован для тестирования ИТ-инфраструктуры.

Стандартный и расширенный уровни обеспечивают техническую поддержку крупных смешанных сетей. Для получения техподдержки этих уровней необходимо приобрести: сертификат на техподдержку серверной ОС для «Альт Домена» — по числу контроллеров домена; сертификат на техподдержку подключаемых к контроллеру домена управляемых устройств — по числу этих устройств под управлением ОС «Альт».

В отличие от лицензирования ПК «Альт Домен», где число подключений не ограничивается и не требуется приобретение дополнительных лицензий, стоимость техподдержки зависит как от количества контроллеров домена, так и от количества управляемых (введенных в домен) устройств.