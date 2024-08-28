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«Базальт СПО» запускает лицензирование и техподдержку программного комплекса «Альт Домен»

«Базальт СПО» вводит лицензирование и техническую поддержку программного комплекса (ПК) «Альт Домен». Теперь заказчики могут приобрести лицензии на ПК «Альт Домен» и сертификаты на получение технической поддержки разных уровней. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

ПК «Альт Домен» — это инфраструктурное решение для: централизованного управления компьютерами и учетными записями пользователей в смешанных сетях с операционными системами Linux и Windows; создания новой ИТ-инфраструктуры на базе отечественных решений; миграции с зарубежного ПО на российское, например, для замены службы каталогов Microsoft Active Directory.

Организации могут строить ИТ-инфраструктуры как на базе ОС «Альт Сервер», так и на базе сертифицированной ФСТЭК России ОС «Альт СП» Сервер.

Клиентом ПК «Альт Домен» могут быть ОС «Альт Рабочая станция», «Рабочая станция К», «Альт СП» Рабочая станция и «Альт Образование».

ПК «Альт Домен» также может работать с другими ОС и управлять ими как в корпоративной ИТ-инфраструктуре, так и в облачной. Поддержка сторонних ОС в качестве клиентов контроллера домена осуществляется по индивидуальным договорам.

Программный комплекс создан в рамках особо значимого проекта (ОЗП) «Разработка ключевых инфраструктурных компонентов, совместимых с зарубежными операционными системами, для миграции на отечественные ОС».

«Базальт СПО» предлагает пользователям ПК «Альт Домен» техническую поддержку трех уровней: базовую; стандартную; расширенную.

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Для использования ПК «Альт Домен» необходимо приобрести лицензию на каждый контроллер домена. Ограничений на количество устройств, подключаемых к контроллеру домена, не вводится. Лицензии клиентского доступа (Client access licenseCAL) приобретать не требуется.

При покупке лицензии на ПК «Альт Домен» заказчик получает техподдержку базового уровня на один год. Эта техподдержка уже включена в лицензию.

Базовый уровень достаточен для сетей простых конфигураций с небольшим числом пользователей и рекомендован для тестирования ИТ-инфраструктуры.

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Стандартный и расширенный уровни обеспечивают техническую поддержку крупных смешанных сетей. Для получения техподдержки этих уровней необходимо приобрести: сертификат на техподдержку серверной ОС для «Альт Домена» — по числу контроллеров домена; сертификат на техподдержку подключаемых к контроллеру домена управляемых устройств — по числу этих устройств под управлением ОС «Альт».

В отличие от лицензирования ПК «Альт Домен», где число подключений не ограничивается и не требуется приобретение дополнительных лицензий, стоимость техподдержки зависит как от количества контроллеров домена, так и от количества управляемых (введенных в домен) устройств.

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