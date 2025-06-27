Вышла ОС «Альт Образование» 11.0: «Альт Центр» для настройки системы, новый интерфейс рабочего стола, приложения для всех уровней образования

«Базальт СПО» выпустила операционную систему «Альт Образование» 11.0. Среди ключевых изменений — приложение «Альт Центр» для настройки и просмотра информации о системе, использование рабочего окружения KDE Plasma 6 по умолчанию и обновленные приложения. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Настройка системы

В состав дистрибутива включено собственное графическое приложение для настройки системы «Альт Центр». С его помощью можно установить все программы и инструменты, необходимые для работы на каждом уровне образования: от дошкольного до высшего. Достаточно выбрать нужный компонент, и все ПО установится автоматически.

«Альт Центр» познакомит пользователя с лицензией, информацией об оборудовании и настройками операционной системы. Приложение не требует работы с командной строкой и конфигурационными файлами, что упрощает взаимодействие с системой и снижает порог вхождения для новых пользователей.

Новый интерфейс рабочего стола

Одно из главных нововведений релиза — использование графической среды KDE Plasma по умолчанию. В качестве альтернативы можно выбрать рабочее окружение Xfce.

KDE Plasma 6 предлагает расширенные настройки внешнего вида системы, поддержку технологий HDR и HiDPI. Она поддерживает фреймворк Qt 6 и графический сеанс Wayland для повышения производительности и безопасности операционной системы.

В обновленной версии Xfce улучшена поддержка технологии высокого разрешения дисплеев (HiDPI), расширена настройка управления панелью и питанием системы.

ПО для организации учебного процесса

В «Альт Образование» 11.0 вошли обновленные программы Moodle, Veyon и OpenBoard.

В обучающей среде Moodle 4.5 (LTS) улучшена безопасность, добавлена расширенная аналитика и возможность работы с интерактивными материалами.

В приложении для мониторинга и управления компьютерами Veyon 4.9 добавлена интеграция с Active Directory, что актуально для пользователей, использующих «Альт Образование» в качестве клиента «Альт Домена».

В приложении для работы с интерактивными досками OpenBoard 1.7 добавлена возможность перемещать инструменты, преобразовывать формулы LaTeX в SVG и упрощать размещение текста на доске.

Пользовательское ПО

Офисный пакет LibreOffice обновлен до версии 24.8. Теперь можно удалять личную информацию из документов при сохранении, доступен новый режим шифрования ODT-документов с паролем, появилась новая функция для сортировки и фильтрации в Calc, а также обновлен LibreOffice Impress для быстрого редактирования презентаций.

В ОС предустановлены Яндекс Браузер для образования и Chromium версии 136 с поддержкой ГОСТ TLS.

В программе для работы с 3D-моделированием и 3D-графикой Blender 4.3 улучшен пользовательский интерфейс, расширена поддержка VR-шлемов и контроллеров, добавлены новые анимации.

Программа WineHelper автоматизирует установку и запуск Windows-приложений. В ее состав входит портативная версия Wine и набор скриптов для настройки префикса и установки программ из списка.

В Okular 24.12 упрощен интерфейс добавления электронной подписи, ускорена печать документов и модернизирован интерфейс Notepad.

Специализированное ПО для учебы

В приложении с набором развивающих игр для детей 2–10 лет GСompris-Qt 25.1 улучшена графика, добавлена поддержка библиотек Qt6 и переработаны описания заданий.

В программу для обучения школьников и студентов программированию Lazarus 4.0 добавлены поддержка свежей версии инструмента Pas2js для разработки веб-приложений, плагин Icon Finder для поиска пиктограмм по ключевым словам и встраиваемый графический пользовательский интерфейс (GUI).

В QGIS 3.42 поддерживаются векторные и растровые форматы изображений, функция идентификации объектов и модуль GRASS для обработки геопространственных данных.

В интегрированной среде разработки (IDE) Python IDLE 3.12 улучшена производительность и добавлены новые возможности для отладки и профилирования программ.

Ядро 6.12 LTS и драйвера Nvidia

ОС «Альт Образование» 11.0 выпущена для аппаратных архитектур x86_64 и aarch64.

Ядро новой версии ОС — 6.12 (LTS). Оно обеспечивает поддержку современного оборудования.

На этапе установки системы автоматически подбирается нужная версия драйвера Nvidia (470 или 570) в зависимости от поколения видеокарты, что снижает риск их несовместимости между собой.

Централизованное управление инфраструктурой школы можно осуществлять с помощью программного комплекса «Альт Домен».

Приобретение и лицензирование

«Альт Образование» 11.0 поступает в продажу с момента выпуска. Версия 10.4 также доступна для покупки до конца 2025 г.

Государственные и муниципальные образовательные организации, имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности, могут приобрести академическую лицензию на дистрибутив. В нее входит базовая техническая поддержка на 12 месяцев.

Для образовательных организаций доступно получение лицензий для учебного процесса в рамках «Академической программы».

Для домашнего использования ОС можно скачать и использовать бесплатно.

Условия лицензирования и подробности о возможностях ОС указаны на сайте «Базальт СПО» на странице продукта.