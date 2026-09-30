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QGIS QuantumGIS свободная кроссплатформенная геоинформационная система

QGIS - QuantumGIS - свободная кроссплатформенная геоинформационная система

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


30.09.2026 ОЭМК совместно с JSA Group создает единую цифровую карту промышленной площадки 1
17.08.2026 «Альт Образование 11.2»: управление компьютерным классом в Wayland, настройка сенсорных экранов и обновлённое ПО 1
11.06.2026 ИИ-эксперт от ИТМО поможет оценивать экономические последствия градостроительных решений 2
08.10.2025 Ученые РТУ МИРЭА создали цифровую карту веломаршрутов для Новой Москвы 1
05.09.2025 Студенты Алтайского ГАУ вместе со специалистами компании 2ГИС развивают цифровую инфраструктуру Барнаула 1
15.07.2025 Московский Политех появился на картах 2ГИС с поэтажными планами всех корпусов 1
27.06.2025 Вышла ОС «Альт Образование» 11.0: «Альт Центр» для настройки системы, новый интерфейс рабочего стола, приложения для всех уровней образования 1
31.03.2025 Ученые ДВФУ и ШАД «Яндекса» создали нейросеть для определения загрязнения водоемов в труднодоступных регионах 1
04.12.2024 ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) подтвердила совместимость с геоинформационной системой «Аксиома» 1
08.09.2016 В России создана альтернатива нефтегазовому ПО Halliburton и Schlumberger 1
22.07.2016 «Неолант» займется развитием региональной геоинформационной системы Тульской области 1
22.12.2015 «Неолант» разработала и внедрила Единую геоинформационную систему Ситуационного центра Главы Республики Саха (Якутия) 1
03.12.2014 Ирландский город: "Открытые решения внедряются быстрее проприетарных" 1
20.10.2014 Автомобили-роботы поедут благодаря ГИС 1
18.02.2014 Как управлять муниципалитетом с помощью ГИС 1
25.06.2013 Открытое ПО распространяется по госсектору Италии 1

Публикаций - 17, упоминаний - 18

QGIS и организации, системы, технологии, персоны:

MapInfo Corporation - Navigational Technologies Incorporated 41 3
Yandex - Яндекс 9364 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 998 2
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 448 2
Google LLC 12791 2
Nvidia Corp 4089 2
Панорама КБ - Конструкторское бюро 255 2
Esri 176 2
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 77 2
Неолант - Neolant 43 2
Alfresco Software 156 1
Совзонд - Sovzond 123 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 1
Ракурс НПФ 180 1
Т1 Интеграция - Техносерв - Технософт 6 1
Leica Geosystems Geospatial Imaging - Wild Heerbrugg - ERDAS 56 1
Planet Labs PBC - Cosmogia - SkySat - Terra Bella - Skybox Imaging - European Space Imaging 19 1
Nextcloud 54 1
NextGIS - НекстГИС 3 1
Ростех - РТ-Инжиниринг - Геомикс ГГИС - Geomix горно-геологическая информационная система  11 1
Эсти 5 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС 131 1
Yandex B2B Tech - Яндекс Б2Б Тех 161 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 435 1
Dell EMC 5204 1
Microsoft Corporation 25865 1
IBM - International Business Machines Corp 9718 1
Softline - Софтлайн 3795 1
Oracle Corporation 7107 1
Microsoft Corporation - GitHub 1098 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3175 1
MediaTek - Ralink 600 1
Pantum - Пантум 81 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 1
Lazarus - APT38 - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel - Lazer Werewolf - Hidden Cobra 90 1
Blender 53 1
OKI - ОКИ Системс Рус 175 1
Brother - Brother Industries - Бразер 216 1
ИКС - JSA Group - Джей Эс Эй Групп - Металло-Тех - Металлоинвест-JSA 45 1
Halliburton - Халлибуртон Интернэшнл ГМБХ 25 1
Град ИТП - Град Институт территориального планирования 4 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 185 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 290 1
Volvo Cars 263 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 496 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 134 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 35 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 1
Uber 365 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - ЛГОК - Лебединский ГОК - Лебединский горно-обогатительный комбинат 21 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6680 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1307 2
Минприроды РФ - Роснедра - Федеральное агентство по недропользованию - Роскомнедра 40 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 97 1
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 24 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13865 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3352 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5466 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1544 1
Федеральное казначейство России 1955 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 99 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 138 1
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Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8772 10
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Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 66 2
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Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 110 2
GIMP - GNU Image Manipulation Program - графический редактор 65 2
Moodle LMS - система управления курсами 38 2
Qt Company - Trolltech - Quasar Technologies - Qt Framework - фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 151 2
OpenStreetMap - OSM 74 2
SugarCRM 36 1
Неолант - Горизонт ИАС 4 1
IBM Worklight 4 1
Pentaho Data Integration 17 1
HP OfficeJet МФУ 65 1
Wikipedia - Mediawiki 25 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 122 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 1
HP DeskJet 67 1
Volkswagen Golf - Фольксваген Гольф - хэтчбэк 14 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit TechBox - Inferit 242 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт домен 68 1
Citi Bike 1 1
Правительство Тульской области - РГИС ТО - Региональная геоинформационная система Тульской области 2 1
Правительство Рязанской области - РГИС РО - Региональная геоинформационная система Рязанской области 8 1
Панорама КБ - Panorama Vision 31 1
Панорама КБ - Panorama Mobile - Панорама мини - Панорама редактор 15 1
Т1 Интеграция - Техносерв Технодата 2 1
Microsoft .NET Framework - Entity Framework, EF 7 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1069 1
Python Software Foundation - PSF - Python - высокоуровневый язык программирования 1322 1
Google Android 15360 1
Левкевич Михаил 59 1
Кишкурно Андрей 4 1
Булатов Андрей 4 1
Данилов Андрей 4 1
Garassino Rosanna - Гарассино Розанна 1 1
Андреев Егор 2 1
Сунтеев Роман 7 1
Lanzone Isabella - Ланцоне Изабелла 1 1
Барановская Екатерина 2 1
Мирзоев Мурад 34 1
Варущенко Сергей 1 1
Кузин Иван 3 1
Митягин Сергей 3 1
Щавелев Олег 5 1
Блиновская Яна 1 1
Григор Владислав 1 1
Двилянский Алексей 1 1
Астрелина Софья 3 1
Семенов Семен 1 1
Натыкин Максим 1 1
Bilauca Mihai - Билока Михай 2 1
Еремин Андрей 17 1
Милюков Анатолий 18 1
Корчагин Павел 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 168236 5
Земля - планета Солнечной системы 10903 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2330 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Кабанский район - Кабанск 16 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Южно-Камчатский федеральный заказник 3 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Кроноцкий государственный биосферный заповедник - Долина гейзеров 39 1
Италия - Пьемонт 3 1
Италия - Лигурия - Генуя 14 1
США - Мичиган - Анн-Арбор 12 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55057 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1258 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48029 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1234 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13868 1
Ирландия - Республика 1055 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19750 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1479 1
США - Нью-Йорк 3193 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 661 1
Италия - Итальянская Республика 4519 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2897 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1308 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3235 1
США - Калифорния 4841 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1835 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1113 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1527 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 930 1
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Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1114 1
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Россия - ДФО - Бурятия Республика 757 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 810 1
Ирландия - Дублин 164 1
Москва - Новая Москва - Большая Москва 105 1
США - Мичиган 276 1
США - Невада 215 1
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 135 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Гатчина 141 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58380 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34255 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21991 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11957 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16332 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6158 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18379 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6804 2
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5554 2
Экономический эффект 1399 2
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 24 1
Кодекс об электронно-цифровом управлении Италии - Codice dell'amministrazione digitale Italy 2 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2779 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54046 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5696 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3074 1
Энергетика - Energy - Energetically 5955 1
Паспорт - Паспортные данные 2884 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3228 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1874 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8907 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1267 1
Зоология - наука о животных 2910 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 335 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11478 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1926 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2364 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2580 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1907 1
Здравоохранение - Скорая медицинская помощь - травмпункт - травматология 202 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1503 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 965 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10528 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4667 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6607 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1254 1
АГАУ - Алтайский ГАУ - Алтайский государственный аграрный университет 16 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 330 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 606 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 216 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 106 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 135 1
День молодёжи - 27 июня 1114 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2691 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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