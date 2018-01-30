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Неолант
Neolant


30.01.2018 «Неолант» автоматизировал эконадзор для Минприроды Республики Саха (Якутия) 1
14.11.2016 Минстрой просят запретить для отчетности doc, jpeg и форматы Autodesk 1
02.11.2016 Региональная ГИС Тульской области переведена на российскую платформу ИАС «Горизонт» 4
07.09.2016 ИАС пространственного развития «Горизонт» включена в реестр отечественного ПО 1
22.07.2016 «Неолант» займется развитием региональной геоинформационной системы Тульской области 2
24.06.2016 «Неолант» выпустил новую версию системы пространственного развития «Горизонт» 1
22.12.2015 «Неолант» разработала и внедрила Единую геоинформационную систему Ситуационного центра Главы Республики Саха (Якутия) 4
19.08.2015 «Неолант» представила 3D САПР нового поколения для проектирования технологических объектов 4
14.08.2015 В ИАС пространственного развития «Горизонт» теперь доступен поиск документов по карте 1
24.03.2015 ИТ-рынок России 2009–2014: старые сложности в новых условиях 1
01.09.2014 Интеграторы: Компании, закупившие лицензии Autodesk, спокойно проработают на текущих версиях еще 3-5 лет 2
28.07.2014 Bentley Systems и «Неолант» создали для «Росатома» систему вывода реакторов из эксплуатации 2
30.06.2014 В совет Минкомсвязи по «облакам» вошли эксперты Microsoft, Oracle, IBM и ФСБ 1
22.05.2014 Гендиректор «Неолант» возглавил секцию экспертного совета ТП «Комплексная безопасность промышленности и энергетики» 2
13.05.2014 В Москве прошел форум «Многомерная Россия» 3
25.02.2014 «Неолант» создала 3D-модель установки производства водорода для «Башнефть-Новойл» 1
02.07.2013 «Неолант» разработал плагины, позволяющие использовать спутниковые снимки при работе в продуктах Autodesk 1
17.01.2013 В «Нижегороджелдорпроекте» завершилась опытная эксплуатация приложений к системе Docsvision 1
11.12.2012 «Неолант» начал выполнять проекты по внедрению BI-решений SAS 4
26.10.2012 В Москве состоялся SAS Forum Russia 2012: итоги 1
28.09.2012 В Санкт-Петербурге подать документы для оформления ордера на строительные работы теперь можно в электронном виде 1
07.09.2012 «Неолант» разрабатывает электронный кабинет губернатора 3
13.08.2012 «Неолант» займется разработкой бизнес-приложений для iPad 1
26.07.2012 «Неолант» автоматизировал сбор данных о состоянии газового хозяйства Санкт-Петербурга 3
16.07.2012 «Неолант» приобрел сибирского САПР-интегратора 3
13.07.2012 Системный интегратор «Инфолинг» присоединился к группе «Неолант» 2
26.01.2012 У Москвы в 2012 г. может появиться электронный 3D-генплан 1
07.11.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 24 октября-7 ноября 2011 г. 1
24.06.2011 Партнеры Autodesk Developer Network выпустили новые приложения для промышленного производства и управления инфраструктурой 1
02.06.2011 «Неолант» поглотил ГИС-интегратора 1
02.06.2011 «Неолант» и Real Geo Project договорились о слиянии 2
10.02.2011 Американцы испытают на «Росатоме» ПО для 6D-проектирования 1
27.01.2011 «Неолант» будет внедрять DocsVision 1
26.05.2009 Как живется САПР в России? 1
26.05.2008 Docflow 2008: Российский рынок СЭД заинтересовал ИТ-гигантов 1
05.02.2008 НЕОЛАНТ поставил ПО Autodesk для «Гипротюменнефтегаза» 2

Публикаций - 36, упоминаний - 63

Неолант упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11226 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 2
АйТи 754 2
Software AG & IDS Scheer 109 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
Летограф - Letograf 65 1
РПК - Русская промышленная компания 3 1
CompanyMedia 111 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 224 1
Samsung Electronics 5749 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
IBM 3575 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
Компас 92 1
Открытые технологии 212 1
Галэкс НТЦ - Galex 26 1
Renga Software 13 1
Астерос - Asteros 531 1
AMT Group - АМТ-Груп 168 1
Аскон - Ascon 177 1
Diasoft - Диасофт 357 1
Нанософт 70 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 366 1
3799 1
Intel Corporation 4221 1
Askona Life Group - Аскона 60 1
Курская АЭС - Атомная электростанция 9 1
Транснефть 159 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 628 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 1
Правительство РФ 2209 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 1
Нововоронежская АЭС - Атомная электростанция 18 1
ОМСУ - Органы местного самоуправления 19 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 154 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1585 6
Microsoft XPS - Открытый графический формат фиксированной разметки на базе XML 90 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1012 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
Geoserver 11 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
Autodesk Revit 69 2
Autodesk AutoCAD 180 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
ЕГИС СЦ - Единая геоинформационная система Ситуационного центра Главы Республики Саха 1 1
Неолант ИАС Горизонт 1 1
Летограф Бонапарт 2 1
Летограф Основа 9 1
Летограф Ансамбль 2 1
QGIS - QuantumGIS - свободная кроссплатформенная геоинформационная система 2 1
Autodesk Navisworks 14 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
ЭОС Дело СЭД 626 1
Apple iOS 5742 1
ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 25 1
Экологический паспорт 2 1
Esri ArcGIS 108 1
ИАС Природопользование и охрана окружающей среды Республики Саха (Якутия) 2 1
Microsoft Windows 864 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Microsoft Excel 440 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 1
Никифоров Николай 1126 1
Волков Владимир 44 1
Эренбург Михаил 33 1
Маньковский Андрэ 8 1
Нечипоренко Максим 8 1
Рудычева Наталья 81 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Генцис Александр 12 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 4
Россия - Тульская область 755 3
Россия - Республика Саха (Якутия) 501 3
Украина 3417 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 2
Венгрия 299 1
Россия - Республика Крым 626 1
Казахстан - Республика 2661 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
Индия - Республика 2184 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
Европа 3798 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1140 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 1
Европа Юго-Восточная 38 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 1
CNews Analytics 1992 2
IDC - International Data Corporation 2738 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
Олимпийские игры - Olympic Games 303 1
Docflow 61 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771232, в очереди разбора - 674914.
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