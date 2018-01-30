Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Неолант
Neolant
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 36, упоминаний - 63
Неолант упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Askona Life Group - Аскона 60 1
|Курская АЭС - Атомная электростанция 9 1
|Транснефть 159 1
|Башнефть ПАО АНК 90 1
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 628 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Волков Владимир 44 1
|Эренбург Михаил 33 1
|Маньковский Андрэ 8 1
|Нечипоренко Максим 8 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
|Генцис Александр 12 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771232, в очереди разбора - 674914.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771232, в очереди разбора - 674914.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru