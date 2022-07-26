«Росатом» разместит свое ПО вместо зарубежного на атомных станциях

Госкорпорация «Росатом» начала импортозамещать программное обеспечение на атомных станциях. Оно уже используется на Курской АЭС-2. В ближайшем будущем решение планируют внедрять в строительной отрасли и ЖКХ.



Разработка ТИМ

Государственная корпорация «Росатом» приступила к разработке технологий информационного моделирования (ТИМ), пишут «Ведомости» со ссылкой на собеседников, близких к компании. Представители «Росатома» информацию о разработке платформы подтвердили, но подробно комментировать отказались.

Платформенное решение уже используется при проектировании и управлении жизненным циклом сложных инженерных объектов. Сейчас ПО «Росатома» применяют в ходе возведения Курской атомной электростанции-2, которую введут в эксплуатацию в 2025 г. По словам собеседника издания, платформа Multi-D основана и на собственных разработках «Росатома», и на решениях других российских вендоров. Среди них – компании «Ренга» (СП «Аскона» и 1С), «Ссофт», «Неолант» (входит в Группу «Ланит»).

«Госкорпорация сама ведет доработку таких решений с учетом отраслевой специфики», – отметил собеседник, уточнив, что итоговое решение должно удовлетворять специфическим аспектам проектирования АЭС, для которого характерны сложные расчеты и повышенные требования к безопасности, за которую отвечают суперкомпьютеры. Кроме того, проектированием станции занимаются до 7 тыс. человек, в то время как для обычного предприятия достаточно три десятка специалистов.

Отличается АЭС и более сложной ИТ-архитектурой, так как комплексы разных систем должны взаимодействовать между собой и быть интегрированы в общую экосистему.

«В дальнейшем разработанные решения можно будет применять по всей строительной отрасли и ЖКХ», – отметил эксперт, близкий к «Росатому».

Какие решения «Ренги» используются

Подтвердил факт сотрудничества с госкорпорацией по «атомному» проекту и их партнер – компания «Ренга». Она предоставила свой инструмент работы Renga для архитекторов, конструкторов и инженеров – речь идет о контроле вентиляции, отопления, водоснабжения и водоотведения. Об этом изданию рассказал заместитель гендиректора Renga Software Максим Нечипоренко. ПО компании сейчас используют в постановке управленческих задач на различных стадиях жизненного цикла станции. Сама платформа «Росатома» Multi-D также рассчитана на решение управленческих задач.

«При этом "родительские" структуры давно и плодотворно сотрудничают с разными подразделениями "Росатома"», – объяснил Нечипоренко.

Часть программы по импортозамещению

Замена зарубежного инженерного ПО российским на АЭС проводится в рамках государственной программы по импортозамещению. К 2025 г., согласно указу Президента России Владимира Путина, все программное обеспечение на объектах КИИ (критической информационной инфраструктуры), должно быть российским. А приобретать иностранное ПО в стране запрещено с 31 марта 2022 г.

В число субъектов КИИ входят госорганы, госучреждения, российские юрлица или ИП, которым на праве собственности или аренды принадлежат объекты, функционирующие в важнейших сферах. В разрезе отраслей это здравоохранение, наука, транспорт, связь, энергетика, банковская сфера и финансовый рынок в целом, топливно-энергетический комплекс, атомная энергия, оборонная, ракетно-космическая, горнодобывающая, металлургическая и химическая промышленность.

Импортозамещение в промышленности

Пока ситуация с импортозамещением в промышленном секторе плачевная: как заявлял глава Правительства России Михаил Мишустин на конференции «ЦИПР-2022», только 23% всех ИТ-решений, которые применяются на российских заводах, – российские.

Президент «Руссофта» Валентин Макаров также подтвердил изданию, что главные проблемы на российских предприятиях связаны с инженерным ПО, так как они долго пользовались заграничными продуктами.

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«Фактически для отечественных пакетов инженерного ПО не было рынка, – подчеркнул Макаров. – В этих условиях наивно рассчитывать на создание сравнимых отечественных аналогов».

Нечипоренко также отмечает, что ожидать быстрого перехода на российское ПО на предприятиях нет смысла. По его словам, импортозамещение в сегменте технологий информационного моделирования идет, но не слишком активно.

Исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин рассказал изданию, что проблемы сейчас есть с узкоспециализированными направлениями – например проектированием изделий из композиционных материалов и изделий микроэлектроники. По его словам, готовых российских решений, которые могли бы выступить полным аналогом зарубежных, пока нет.

«Однако мы входим в число тех немногих стран мира, которые имеют собственное ПО для поддержки полного жизненного цикла изделия, – отметил эксперт. – Кроме России, это США, Франция и отчасти Германия и Великобритания».

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Гендиректор Группы «Эдит про», которая специализируется на разработке и внедрении решений на платформе 1С, в том числе в электроэнергетической отрасли, Дмитрий Кичко объяснил CNews, что ситуация с российским инженерным ПО сложная, потому что готовых систем почти нет, а цикл создания таких систем гораздо больше, чем 3-4 года, за которые нужно успеть импортозаместиться, согласно законодательству.

«То есть создать достойные замены российские разработчики не успеют, и что с этим делать пока неясно», – резюмировал Кичко.

Кто покинул Россию

С началом военной операции России на Украине страну покинули Microsoft, IBM, Oracle, Fortinet, ESET, Avast, Autodesk. Немецкая SAP покинула рынок страны в начале марта 2022 г. – это один из крупнейших в мире производителей ERP-систем, долгое время пользовавшихся широким спросом в российском бизнесе.

В конце июня 2022 г. стало известно, что Microsoft и SAP в августе отключат российские компании от обновлений ПО. В перспективе это может привести к многочисленным инцидентам взлома компьютерных сетей российских предприятий.