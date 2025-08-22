Разделы

Appius - Аппиус - Аппиус ЦР - Аппиус -Цифровые решения - Аппиус-Софт

APPIUS – инженерно-консалтинговая компания, российский разработчик PLM-решений на платформе 1С:Предприятие 8. Решения компании предназначены для эффективного управления предприятием как единым комплексом, используются в строительстве, машиностроении и приборостроении. 

УПОМИНАНИЯ


22.08.2025 АО «Мельинвест» перешел с устаревшей «1С:КА» 1.1 на современную систему «1С:ERP» 2 1
21.01.2025 Российским разработчикам промышленного ПО предстоит закрыть более 800 «белых пятен» 1
02.05.2023 «Аппиус» выпустила новую версию системы «Appius-PLM УПСД 2023.05» 2
21.03.2023 Вышла новая версия «Appius-PLM УЖЦИ 2023» с единой БД для «1C:ERP» 2
03.03.2023 Вышла новая версия системы технического документооборота Appius-PLM УПСД 2023.04 2
30.03.2022 «Ивантеевский Элеватормельмаш» внедрил Appius-PLM как единую среду работы инженерных служб 1
17.10.2013 «Наука» автоматизировала технологическую подготовку производства с помощью 1С:PDM 1
15.03.2012 Appius выпустила новую версию PLM-компонента для Inventor 1
13.10.2011 Appius выпустила модуль взаимодействия PDM- и ERP-систем 1
05.10.2011 «Дальрыбтехцентр» внедряет систему управления инженерными данными «1С:PDM» 1
24.06.2011 Партнеры Autodesk Developer Network выпустили новые приложения для промышленного производства и управления инфраструктурой 1
22.02.2011 Appius обновила PLM-компонент для системы 3D-моделирования SolidWorks до версии 2.1 1
19.11.2008 «Воздухотехника» управляет производством вместе с «1С:Предприятием 8» 1
03.07.2008 Завод «Светотехника» управляет инженерными данными вместе с «1С:Предприятием 8» 1
18.06.2007 «1С-Рарус НН» и АППИУС продвигают решение для производственных предприятий 2
27.12.2006 Appius-PDM получает сертификат "Совместимо! Система программ 1С:Предприятие" 1
13.11.2006 "Торжокский вагоностроительный завод" завершил комплексную автоматизацию 1
25.10.2006 "ЭСТО-Вакуум" автоматизирует формирование заказов 2
14.09.2006 В "Промконтроллер" внедрили Appius-PDM 1
08.06.2006 "Рентгенпром" внедрил систему Appius-PDM 1
31.03.2006 Appius выпустила новый продукт 1
17.03.2006 НПП "Доза" внедрило систему управления данными 1
21.02.2006 "Трансмашхолдинг" внедрил ПО APPIUS 1

8675 15
1С ИТРП - Институт Типовых Решений - Производство 31 3
Autodesk 619 2
ADEM - АДЕМ - АДЕМ-инжиниринг 16 2
Top Systems - Топ Системы 72 1
Компас 20 1
Промконтроллер ПК - Текон - Текон-Автоматика 19 1
1С-Рарус 915 1
Рентгенпром 7 1
Светотехника ЛЗСИ - Лихославльский завод светотехнических изделий 1 1
SAP SE 5374 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 139 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 158 1
ANSYS 79 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 415 1
Dassault Systemes 222 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 444 1
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 35 1
Неолант - Neolant 43 1
Altair Engineering 29 1
РПК - Русская промышленная компания 21 1
Siemens AG - Siemens Group 2610 1
ПОИНТ - Поиск, освоение, использование новых технологий 30 1
Graitec - ПСС Грайтек - Петростройсистем 4 1
Конструктор НТЦ 6 1
3V services - 3В сервис - ЗВС 6 1
Lotsia Software - Лоция Софтвэа - Лоция Софт 18 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 129 1
Доза НПП 3 1
ЭСТО НПП - ЭСТО-Вакуум НПО - Электронное специальное-технологическое оборудование - Научно-производственное предприятие 2 1
Торжокский вагоностроительный завод 1 1
Наука НПО 25 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1270 1
Юнисервис ГК 8 1
ТМХ - ДМЗ - Демиховский машиностроительный завод 8 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3282 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3399 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 606 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3069 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 165 1
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 201 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32776 12
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1825 10
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4724 8
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3948 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14219 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7046 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70180 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11994 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54735 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11000 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10814 3
Техническая документация - АСУТД, Автоматизированная система управления технической документацией - ЕСКД, Единая система конструкторской документации - ЕСТД, Единая система технологической документации - КТПП, конструкторско-технологическая подготовка 192 3
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 879 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25382 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2332 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12078 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 833 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2558 2
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 407 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13046 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1347 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21724 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1226 2
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 323 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4286 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2188 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9949 1
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 673 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2306 1
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 366 1
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 561 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1867 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4053 1
ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage 326 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6006 1
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 504 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1102 1
Оповещение и уведомление - Notification 5119 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16155 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2371 15
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 469 11
Appius PDM 8 8
1С:PDM - Управление инженерными данными 11 8
Dassault Systemes - SolidWorks 122 5
Appius PLM 5 4
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 462 3
1С:ERP Управление предприятием 663 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2283 3
1С:Торговля и Склад 91 3
Autodesk AutoCAD 349 2
Microsoft Windows 2000 8665 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1287 2
Linux OS 10568 2
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 221 2
Parallels Toolbox 28 1
Appius Верификатор 1 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 241 1
Microsoft Office 3871 1
Renesas Electronics - Altium Designer 36 1
1С:УСО - 1С:Управление строительной организацией - 1С:BIM 16 1
CSoft - СиСофт ГК - TDMS Technical Data Management System 48 1
Autodesk Revit 118 1
PTC Creo 41 1
Siemens Teamcenter 67 1
Siemens Simcenter STAR-CCM+ SCADA 7 1
Autodesk Inventor 75 1
Autodesk Developer Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 11 1
Autodesk AutoCAD Civil 3D 44 1
ТЕСИС FlowVision 10 1
SAP PLM - SAP Product Lifecycle Management - mySAP PLM 11 1
PTC Windchill - PTC FlexPLM 49 1
Dassault Systemes - ENOVIA 32 1
3V services - SimInTech - Simulation In Technic 9 1
Lotsia PLM 2 1
ADEM CAM - ADEM CAD 5 1
Аскон - Лоцман:PLM 88 1
Сдобников Андрей 1 1
Ламонин Борис 1 1
Дудоладова Татьяна 1 1
Массух Илья 235 1
Поликарпова Наталья 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 152273 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14347 2
Европа 24485 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 643 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2024 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Торжок 21 1
Европа Юго-Восточная 61 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5690 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5833 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 673 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6198 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2648 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9613 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1018 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30897 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10392 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2318 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3694 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 848 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5868 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1389 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8083 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6154 1
МТР - Материально-технические ресурсы 64 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 312 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3600 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6058 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 169 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1854 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11257 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5458 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1074 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1980 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 536 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 312 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 539 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 329 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 1
