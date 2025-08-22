Appius - Аппиус - Аппиус ЦР - Аппиус -Цифровые решения - Аппиус-Софт

Получите все материалы CNews по ключевому слову

APPIUS – инженерно-консалтинговая компания, российский разработчик PLM-решений на платформе 1С:Предприятие 8. Решения компании предназначены для эффективного управления предприятием как единым комплексом, используются в строительстве, машиностроении и приборостроении.