Вышла новая версия системы технического документооборота Appius-PLM УПСД 2023.04

Компания АППИУС сообщает о выходе новой версии 2023.04 системы технического документооборота «Appius-PLM Управление проектно-сметной документацией».

Программный комплекс для цифровой трансформации предприятий обеспечивает единое надежное хранилище, эффективное управление технической документацией и связанными рабочими процессами для всех участников строительства – проектных институтов, заказчиков и подрядчиков. Об этом CNews сообщили представители АППИУС.

Изменения в релизе коснулись модуля импорта и сравнения состава проектной спецификации документа, дополнительных уведомлений по письмам и механизма сравнения pdf-файлов.

В системе Appius-PLM УПСД создан модуль импорта спецификаций из файлов формата xlsx, который позволит автоматизировать процесс загрузки электронной структуры документа. Также электронная структура может быть создана вручную с использованием элементов из Инженерного справочника (материалов, оборудования, прочих/стандартных изделий и т. д.).

Для загрузки спецификации из файла формата xlsx обязательно должны быть заполнены следующие колонки: наименование, единица измерения и количество.

В дальнейшем электронная спецификация будет использоваться сотрудником отдела МТО в рамках процесса комплектации. Одним из результатов процесса формирования потребностей в МТР является ресурсная спецификация, которая в рамках обмена данными будет передана в учетную систему (например, 1С:ERP, 1С:УСО и т. д.).

Кроме того, в новом модуле доступна возможность сравнения структур. Можно сравнить спецификацию одной ревизии документа со спецификацией другой, чтобы отследить произошедшие изменения.

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В новом релизе Appius-PLM УПСД появилась настройка автоматических уведомлений-напоминаний по входящим и исходящим письмам, для которых истекает срок подготовки или получения ответа. Пользователи могут настроить периодичность рассылки, например, каждый день в 9:00.

Механизм ускорит работу, позволит исключить такие ошибки вследствие человеческого фактора, как потеря писем, забытые неотвеченные письма, не позволит затянуть сроки по рабочим процессам, к примеру, бизнес-процессам рассмотрения документации, требующим ответ от контрагента. При необходимости усилит контроль исполнения писем, содержащих поручения руководства.

В новом релизе Appius-PLM УПСД добавлена возможность сравнения и объединения pdf-файлов из окна дерева проектов. Ранее функционал был доступен только в рамках процесса рассмотрения.

Новая версия системы Appius-PLM УПСД 2023.04 уже доступна пользователям в рамках действующей технической поддержки.