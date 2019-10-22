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МТР Материально-технические ресурсы



22.10.2019 IBS разработала единые принципы работы с МТР для «Норникеля»

ии колоссального массива учетных данных материально-технических ресурсов компании «Норникель». Ключевые бизнес-процессы компании «Норникель» базируются на работе с материально-техническими ресурсами (МТР). Для обеспечения производственных задач различного рода разрезы справочника с учетными данными ведутся разными подразделениями «Норильского никеля». При этом единой системы методологии опр
28.02.2007 ГМК «Норильский никель» подводит итоги внедрения SAP

ГМК «Норильский никель» и компания «Норбит» (ГК «Ланит») подводят итоги очередного года работы на проекте создания автоматизированной системы управления материально-техническими ресурсами (АСУ МТР). Система основана на решении mySAP Business Suite и предназначена для автоматизации и информационного обеспечения процессов снабжения Заполярного филиала ГМК «Норильский никель». Проект вн
21.12.2006 "Норильский Никель" создал единую систему НСИ МТР

Компания «Норильский Никель» ввела в промышленную эксплуатацию автоматизированную систему классификации и кодирования материально-технических ресурсов (АСКК МТР). Система охватывает главный офис (г. Москва), Норильский горно-металлургический комбинат (Заполярный филиал) и Кольскую горно-металлургическую компанию. В апреле 2005 года, по итогам конку
10.10.2006 "Интертех" создает единый справочник МТР "Интегра"

НЦИТ «Интертех» приступил к созданию Единого справочника — классификатора МТР и услуг для группы компаний «Интегра». На данном этапе в проекте будут задействованы центральный аппарат и 16 предприятий нефтесервисного блока. Цель проекта — создать в Группе компани
06.07.2005 В "Норильском никеле" создают единый классификатор МТР

НЦИТ «Интертех» приступил к созданию единой системы классификации и кодирования материально-технических ресурсов (МТР) в ГМК «Норильский никель». Целью проекта является повышение управляемости материально-техническими ресурсами на основе создания единого классификатора МТР. Решение объединит материа
25.04.2005 "Интертех" создаст классификатор МТР "Трубной Металлургической Компании"

пании». Первым объектом проектных работ стал Волжский трубный завод. Цель проекта — создать в «Трубной Металлургической Компании» современную систему управления нормативно-справочной информацией МТР, позволяющую повысить эффективность функционирования корпоративной ERP-системы SAP R/3, а также обеспечить актуальной, полной, непротиворечивой, унифицированной НСИ МТР ее функционал

Публикаций - 58, упоминаний - 58

МТР и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5279 11
Интертех НЦИТ - Научный Центр Интернет-Технологий 51 10
8213 9
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 4
Microsoft Corporation 24628 4
Корус Консалтинг ГК 1217 3
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Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 4
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 912 4
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 4
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 4
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 942 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5351 3
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 188 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 3
Энергетика - Energy - Energetically 5085 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1624 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14322 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29024 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 2
Экономический эффект 1067 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 2
Английский язык 6634 2
Металлы - Медь - Copper 791 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5974 2
IDC - International Data Corporation 4910 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3200 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 158 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 44 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 2
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
CNews FORUM Кейсы 225 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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