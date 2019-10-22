МТР Материально-технические ресурсы
|22.10.2019
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IBS разработала единые принципы работы с МТР для «Норникеля»
ии колоссального массива учетных данных материально-технических ресурсов компании «Норникель». Ключевые бизнес-процессы компании «Норникель» базируются на работе с материально-техническими ресурсами (МТР). Для обеспечения производственных задач различного рода разрезы справочника с учетными данными ведутся разными подразделениями «Норильского никеля». При этом единой системы методологии опр
|28.02.2007
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ГМК «Норильский никель» подводит итоги внедрения SAP
ГМК «Норильский никель» и компания «Норбит» (ГК «Ланит») подводят итоги очередного года работы на проекте создания автоматизированной системы управления материально-техническими ресурсами (АСУ МТР). Система основана на решении mySAP Business Suite и предназначена для автоматизации и информационного обеспечения процессов снабжения Заполярного филиала ГМК «Норильский никель». Проект вн
|21.12.2006
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"Норильский Никель" создал единую систему НСИ МТР
Компания «Норильский Никель» ввела в промышленную эксплуатацию автоматизированную систему классификации и кодирования материально-технических ресурсов (АСКК МТР). Система охватывает главный офис (г. Москва), Норильский горно-металлургический комбинат (Заполярный филиал) и Кольскую горно-металлургическую компанию. В апреле 2005 года, по итогам конку
|10.10.2006
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"Интертех" создает единый справочник МТР "Интегра"
НЦИТ «Интертех» приступил к созданию Единого справочника — классификатора МТР и услуг для группы компаний «Интегра». На данном этапе в проекте будут задействованы центральный аппарат и 16 предприятий нефтесервисного блока. Цель проекта — создать в Группе компани
|06.07.2005
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В "Норильском никеле" создают единый классификатор МТР
НЦИТ «Интертех» приступил к созданию единой системы классификации и кодирования материально-технических ресурсов (МТР) в ГМК «Норильский никель». Целью проекта является повышение управляемости материально-техническими ресурсами на основе создания единого классификатора МТР. Решение объединит материа
|25.04.2005
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"Интертех" создаст классификатор МТР "Трубной Металлургической Компании"
пании». Первым объектом проектных работ стал Волжский трубный завод. Цель проекта — создать в «Трубной Металлургической Компании» современную систему управления нормативно-справочной информацией МТР, позволяющую повысить эффективность функционирования корпоративной ERP-системы SAP R/3, а также обеспечить актуальной, полной, непротиворечивой, унифицированной НСИ МТР ее функционал
МТР и организации, системы, технологии, персоны:
|Вахнин Павел 53 2
|Пересторонин Юрий 10 2
|Акопова Кристина 4 2
|Данилов Баир 2 2
|Панченко Иван 138 2
|Глазков Александр 137 2
|Мельникова Алиса 90 2
|Чуглин Александр 2 1
|Ларин Михаил 7 1
|Поворозник Ирина 1 1
|Путин Владимир 3171 1
|Богачев Игорь 180 1
|Краснов Александр 74 1
|Гимранов Ринат 122 1
|Васильев Александр 48 1
|Леонтович Алексей 32 1
|Капитулов Олег 4 1
|Тимашов Алексей 12 1
|Ромашкин Алексей 14 1
|Зимонас Роман 7 1
|Маилян Роман 8 1
|Лобанов Максим 45 1
|Кравченко Рано 10 1
|Селищев Виктор 1 1
|Лобанова Татьяна 1 1
|Токаренко Роман 1 1
|Зубков Юрий 1 1
|Баклунова Екатерина 2 1
|Горюнов Олег 1 1
|Макушкин Алексей 2 1
|Бондаренок Валерий 1 1
|Суковых Кирилл 1 1
|Филатов Леонид 7 1
|Соколов Кирилл 29 1
|Поляков Кирилл 14 1
|Мень Сергей 3 1
|Бабкин Сергей 1 1
|Токарева Алла 1 1
|Гулько Дмитрий 3 1
|Бондаренко Валерий 1 1
|IDC - International Data Corporation 4910 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3200 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 158 1
|МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 44 1
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