IBS разработала единые принципы работы с МТР для «Норникеля» ии колоссального массива учетных данных материально-технических ресурсов компании «Норникель». Ключевые бизнес-процессы компании «Норникель» базируются на работе с материально-техническими ресурсами (МТР). Для обеспечения производственных задач различного рода разрезы справочника с учетными данными ведутся разными подразделениями «Норильского никеля». При этом единой системы методологии опр

ГМК «Норильский никель» подводит итоги внедрения SAP ГМК «Норильский никель» и компания «Норбит» (ГК «Ланит») подводят итоги очередного года работы на проекте создания автоматизированной системы управления материально-техническими ресурсами (АСУ МТР). Система основана на решении mySAP Business Suite и предназначена для автоматизации и информационного обеспечения процессов снабжения Заполярного филиала ГМК «Норильский никель». Проект вн

"Норильский Никель" создал единую систему НСИ МТР Компания «Норильский Никель» ввела в промышленную эксплуатацию автоматизированную систему классификации и кодирования материально-технических ресурсов (АСКК МТР). Система охватывает главный офис (г. Москва), Норильский горно-металлургический комбинат (Заполярный филиал) и Кольскую горно-металлургическую компанию. В апреле 2005 года, по итогам конку

"Интертех" создает единый справочник МТР "Интегра" НЦИТ «Интертех» приступил к созданию Единого справочника — классификатора МТР и услуг для группы компаний «Интегра». На данном этапе в проекте будут задействованы центральный аппарат и 16 предприятий нефтесервисного блока. Цель проекта — создать в Группе компани

В "Норильском никеле" создают единый классификатор МТР НЦИТ «Интертех» приступил к созданию единой системы классификации и кодирования материально-технических ресурсов (МТР) в ГМК «Норильский никель». Целью проекта является повышение управляемости материально-техническими ресурсами на основе создания единого классификатора МТР. Решение объединит материа