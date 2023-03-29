Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

SAP Business Suite mySAP Business Suite

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


29.03.2023 «ЦМД-софт» поддерживает SAP Business One российского офиса Giovenzana

Российская «дочка» ООО «Джи ти ар» международной компании Giovenzana International B.V. эксплуатирует SAP Business One при консалтинговой поддержке ИТ-компании «ЦМД-софт». Проект внедрения ERP-системы был завершен в конце 2020 г. Решение обеспечило включение российского офиса Giovenzana в едино
02.11.2022 Российский офис компании AGFA перешел на ERP-систему SAP Business One

Российская компания-дистрибьютер медицинского оборудования и комплектующих ООО «Агфа», входящая в международный концерн AGFA, перевела свои процессы на SAP Business One. Локальным партнером по внедрению выступила компания АО «ЦМД-софт». Внедрение выполнено по методологии проектов roll-out и заняло менее года. Об этом CNews сообщили представите
17.12.2020 Российская «дочка» производителя датчиков и сенсоров для автоматизации Balluff перешла на SAP Business One

«Баллуфф», российское подразделение международной корпорации Balluff, производителя компонентов для автоматизации производства, в рамках глобальной стратегии перешло на SAP Business One. Партнером по внедрению выступила компания «ЦМД-Софт», внешний партнер – компания United Harmony (HK) Limited. На SAP Business One перешел московский офис компании, вклю
10.12.2020 SAP расширит возможности разработки для SAP Business Technology Platform

сервисы SAP Cloud Platform с соблюдением ограничений в зависимости от выбранного уровня использования. А кроме этого, появится эксклюзивный доступ к бесплатному обучению и дополнительному функционалу SAP Business Technology Platform. Анонс этих и других новостей состоялся в рамках онлайн-конференции SAP TechEd, проходившей 8-10 декабря 2020 года. SAP Cloud Platform Extension Suite позволяет
11.09.2020 НПП «Александр» построило систему управления бизнес-процессами на базе SAP Business One

Научно-производственное предприятие «Александр» построило прозрачную и эффективную систему управления бизнес-процессами на базе SAP Business One. Благодаря внедрению новой системы срок согласования и принятия решений сократился с двух месяцев до одного-двух дней. Появилась возможность вести централизованное планирование
06.08.2020 Число пользователей SAP Business One на SUSE Linux достигло десяти тысяч

SUSE сообщила о том, что количество ее клиентов, у которых решение SAP Business One для SAP HANA на базе SUSE Linux Enterprise Server (SLES), за два года выросло на 67% и достигло десяти тысяч. Такой успех в SUSE объясняют тем, что с точки зрения клиентов, пар
05.06.2020 «МПС-пулинговые системы» внедрили SAP Business One

рганизацию оборота возвратной тары на основе универсальных пластиковых складываемых ящиков для продуктового ритейла, более чем в пять раз сократил время обработки документов и подготовки отчетности с SAP Business One. За счет внедрения новой системы, основные настройки которой были реализованы всего за три месяца, были автоматизированы как все внутренние процессы компании, так и обмен данны
05.02.2020 SAP обеспечит поддержку SAP S/4HANA до 2040 года

беспечит поддержку SAP S/4HANA до конца 2040 года. Одновременно с этим основная поддержка продуктов SAP Business Suite 7 будет продлена до конца 2027 года с последующей дополнительной поддержко
14.09.2017 Облачный SAP Business One запущен в партнерском ЦОД в России

лачную ERP-систему из ЦОД партнера SAP по доступной цене – от 4 130 руб. в месяц за пользователя. Партнеры SAP, компании ИТИК и ActiveCloud, запустили в облаке продукт для среднего и малого бизнеса - SAP Business One. Решение размещено в защищенном российском дата-центре компании ActiveCloud. Оборудование облачной инфраструктуры резервируется по принципу N+1[1], который минимизирует время е
17.05.2017 Melon Fashion Group построила оперативную отчетность на базе SAP Business Objects

Компания SAP и ГК «Корус Консалтинг» завершили проект по внедрению системы отчетности на базе SAP Business Objects для компании Melon Fashion Group. Новый инструмент позволяет принимать решения в режиме реального времени, опираясь на оперативные данные, сообщили CNews в SAP. Melon Fashi
08.12.2016 SAP и «Терминал Восток» внедрили платформу SAP Business One и аналитику SAP Lumira

SAP и логистический комплекс «Терминал Восток» объявили о завершении внедрения платформы SAP Business One и аналитического приложения SAP Lumira. Как рассказали CNews в компании, в результате проекта компании удалось увеличить прибыль на 40% за счет повышения производительности тру
29.06.2016 Вышел обновленный SAP Business One с функционалом по углубленной аналитике данных и управлению проектами

Компания SAP SE объявила о выходе очередной версии приложения SAP Business One с новыми функциональными возможностями по углубленной аналитике данных, управлению проектами и интерфейсом для доступа к основным бизнес-функциям в режиме реального времени. Ве
31.05.2016 «Талдомский кожевенный завод» переводит бизнес-процессы на платформу SAP Business One

Компания SAP и «Талдомский кожевенный завод» объявили о начале проекта по переводу бизнес-процессов на платформу SAP Business One. С внедрением современного ИТ-решения предприятие рассчитывает повысить оперативность принятия управленческих решений и полноту выполнения заказов. Кроме того, завод сможет про
11.05.2016 SAP выпустила мобильное приложение SAP Business One Sales для выездных торговых представителей

Компания SAP SE объявила о выходе SAP Business One Sales — нового мобильного приложения для SAP Business One, работающего на базе платформы SAP HANA. Оно предназначено для поддержки клиентов из сектора среднего и малого

27.04.2016 Videxim внедряет SAP Business One

Компания SAP СНГ и холдинг Videxim, поставщик сантехнических изделий и строительных материалов на российском рынке, объявили о старте внедрения SAP Business One. Выбрав решение SAP для создания единого информационного пространства и упрощения взаимодействия с поставщиками, Videxim рассчитывает снизить трудоёмкость бизнес-операций, связ
19.04.2016 «Леруа Мерлен» в России внедряет систему бизнес-аналитики SAP Business Objects

Группа компаний «Корус Консалтинг» в партнерстве с Teradata завершила первый этап проекта по внедрению системы бизнес-аналитики SAP Business Objects в российском подразделении сети «Леруа Мерлен». Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». Розничная сеть «Леруа Мерлен», специализирующаяся на продаже товаров для строи
17.03.2016 «Терминал Восток» внедряет платформу SAP Business One и приложение SAP Lumira

Логистический комплекс «Терминал Восток» объявил о старте внедрения решений SAP — платформы SAP Business One и аналитического приложения SAP Lumira. В результате проекта «Терминал Восток» планирует сократить трудозатраты на 50%, а расходы — на 20%, что, по расчетам компании, должно пр
28.09.2015 «Дверной Доводчик» внедрил SAP Business One

Компания SAP, игрок рынка корпоративных приложений, и компания «Дверной Доводчик», партнёр мировых производителей дверных доводчиков, объявили о завершении проекта по внедрению SAP Business One. По оценке заказчика, SAP Business One позволит реализовать стратегические планы по расширению бизнеса, повышению качества обслуживания своих заказчиков и увеличению объ
01.09.2015 «ЕвроТрак» ускорил обслуживание клиентов с внедрением SAP Business One 9.0

Компания SAP, игрок рынка корпоративных приложений, и компания «ЕвроТрак», поставщик запасных частей к легковым и грузовым автомобилям в Западной Сибири, объявили о завершении внедрения SAP Business One 9.0. Как сообщили CNews в SAP, в результате проекта на 50% сокращено время обслуживания клиентов, на 70% быстрее ведется приемка товара, в 4 раза сократились сроки комплектации
29.04.2015 Венский технический университет выбрал инфраструктуру Fujitsu для внедрения SAP HANA

тенции Венского технического университета (ACC Wien) выбрал инфраструктуру Fujitsu для внедрения ПО SAP Business Suite на платформе SAP HANA. Как сообщили CNews в Fujitsu, новая инфраструктура

10.02.2015 SAP анонсировала пакет решений Business Suite 4 SAP HANA

Компания SAP SE представила SAP Business Suite 4 SAP HANA (SAP S/4HANA) — корпоративное решение нового поколения, помогаю
19.12.2014 Вышла новая версия SAP Business One для СМБ

Компания SAP SE объявила о выходе очередной версии приложения SAP Business One, предназначенной для предприятий малого и среднего бизнеса, желающих полностью интегрировать бизнес-процессы и ускорить рост. Новая версия на базе платформы SAP HANA доступна д
16.12.2014 ERP в эру больших данных: как повысить производительность?

На протяжении более чем 40 лет комплекс решений для управления ресурсами предприятия SAP Business Suite помогает компаниям различных индустрий оптимизировать бизнес-процессы, пре
03.12.2014 «Гифтек» сократила издержки на ИТ с внедрением SAP Business One

Компания «Гифтек» подвела итоги внедрения и использования решения SAP Business One. Так, благодаря технологиям SAP компания смогла оптимизировать трудозатраты на обработку дебиторской задолженности и сократить издержки на ИТ на 20% Об этом CNews сообщили в ко
27.11.2014 «ИнтерХимГруп» сократила время построения отчётности на 35% с внедрением SAP Business One

Компания SAP СНГ и торговая компания «ИнтерХимГруп» завершили проект по созданию единого информационного пространства на базе SAP Business One. В результате внедрения компания сократила затраты времени на контроль логистических цепочек и построение отчётности на 35%, сообщили CNews в SAP. «ИнтерХимГруп» предоставляет

24.11.2014 «ЕвроТрак» внедряет SAP Business One 9.0

Компания SAP СНГ и поставщик запасных частей к легковым и грузовым автомобилям в Западной Сибири «ЕвроТрак» объявили о начале проекта по внедрению SAP Business One 9.0. Информационная система на базе современных технологий позволит «ЕвроТрак» повысить качество обслуживания клиентов за счет точности и оперативности комплектования заказов,

20.11.2014 «Промсвязьбанк» внедрил мобильную систему мониторинга бизнес-показателей на базе SAP Business Objects

Компания SAP СНГ объявила о внедрении в «Промсвязьбанке» мобильной системы мониторинга бизнес-показателей розничных точек продаж на базе SAP Business Objects. Как сообщили CNews в SAP, это первый проект в России. Целью внедрения стало улучшение показателей точек продаж и повышение эффективности сотрудников фронт-офиса банка, раб
19.11.2014 Приложение SAP Business One для SAP HANA доступно в Amazon Web Services

Компания SAP SE объявила о расширении портфеля сертифицированных решений SAP, развертываемых в инфраструктуре Amazon Web Services (AWS). В частности, теперь в AWS будет доступна версия приложения SAP Business One для платформы SAP HANA. Это значит, что предприятия среднего и малого бизнеса получают возможность быстро и без значительных расходов на инфраструктуру развертывать решения SAP
31.10.2014 На базе SAP Business One создано более 30 отраслевых решений для СМБ

Компания SAP СНГ объявила о создании универсального комплекса отраслевых решений на базе SAP Business One — флагманской ERP-системы для среднего и малого бизнеса. Они охватывают более 30 отраслей — от ритейла, банков и страхования до аэрокосмической и оборонной индустрии — и уже до
02.07.2014 Как обеспечить информационную безопасность SAP-систем

по этому показателю). Одновременно, по данным ERPScan/Digital Security, 69% проблем, закрываемых в SAP Business Suite, помечены как критические, а список топ-5 проблем 2013 г. более критичен,

16.04.2014 SAP предложила СМБ обновленный SAP Business One на базе SAP HANA

Компания SAP AG представила обновленную версию SAP Business One на базе платформы SAP HANA. Как сообщили CNews в SAP, решение позволит повысить производительность бизнес-приложений и анализировать большие объемы данных в реальном времени. <
27.01.2014 Банк «Тинькофф Кредитные системы» внедряет SAP Business Objects

Компания SAP СНГ и банк «Тинькофф Кредитные Системы» («ТКС Банк») объявили о начале проекта по внедрению решений SAP Business Objects. Цель проекта — в два раза повысить оперативность и точность принятия решений по работе с клиентами благодаря аналитической поддержке бизнес-процессов банка в режиме реальн
12.11.2013 «ДоксВижн» и SAP анонсировали функциональность интеграции Docsvision и SAP Business One

ках партнерства представили функциональность интеграции системы управления документами и бизнес-процессами Docsvision и интегрированного решения по управлению бизнесом для малых и средних предприятий SAP Business One. Разработанная «ДоксВижн» функциональность предназначена для организации взаимодействия систем Docsvision и SAP Business One в составе комплексного решения по автоматиза
11.11.2013 «Уральский банк реконструкции и развития» оптимизировал обслуживание клиентов с помощью SAP Business Communication Management

Компания SAP и «Уральский банк реконструкции и развития» подвели первые итоги работы системы SAP Business Communication Management (SAP BCM), которая позволила повысить качество обслуживания клиентов по принципу «единого окна». В результате внедрения решений SAP УБРиР в несколько раз у
16.09.2013 Как SAP Business One 9.0 помогает СМБ

знеса, и, несомненно, эта тенденция очень позитивна для страны. Инновации действительно способны помочь этим компаниям увеличить конкурентоспособность и эффективность бизнеса. Одно из таких решений – SAP Business One 9.0. Характеристики и особенности Фактически решение претендует на звание полноценной ERP-системы для СМБ, предоставляя широкие возможности для управления основными аспектами д
05.09.2013 SAP представил в России ERP-систему для малых компаний

Компания SAP представила локализованную для российского ИТ-рынка ERP-систему SAP Business One 9.0, которая позволяет автоматизировать бизнес малых и средних предприятий. Решение SAP для СМБ уже локализовано в 41 стране, теперь оно доступно и в России. В дальнейшем ERP п
07.02.2013 Комплекс решений SAP Business Suite на платформе SAP HANA доступен в России

Компания SAP объявила о выводе на российский рынок комплекса решений SAP Business Suite на платформе SAP HANA, призванных обеспечить возможность управления бизнес
11.01.2013 SAP Business Suite на базе SAP HANA позволяет управлять бизнесом в режиме реального времени

Компания SAP AG объявила о выпуске комплекса решений SAP Business Suite для управления современным предприятием на базе платформы SAP HANA. По сло
09.02.2012 SAP HANA обеспечит СМБ-предприятия инструментами аналитики в режиме реального времени

среднего и малого бизнеса (СМБ) воспользоваться преимуществами платформы SAP HANA — технологии вычислений в оперативной памяти. Эти предложения включают в себя инструменты бизнес-аналитики из решения SAP Business One, основанные на технологии SAP HANA, а также версию Edge SAP HANA. Технология SAP HANA дает организациям возможность моментально реагировать на изменения и кардинальным образом

18.11.2011 Минпромторг России оптимизировал работу административного департамента с помощью решения SAP Business One

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации сообщило о первых результатах эксплуатации решения SAP Business One. На данный момент в системе работают сотрудники отдела материально-технического обеспечения и отдела информационных технологий административного департамента Минпромторга Росси

Публикаций - 207, упоминаний - 242

SAP Business Suite и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5601 183
SAP CIS - САП СНГ 868 42
Microsoft Corporation 25775 17
9594 16
IBM - International Business Machines Corp 9699 15
Oracle Corporation 7074 15
Softline - Софтлайн 3743 14
Softline - Цифровые Решения - Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс - Софтлайн Промышленный Софт 187 11
Litota - RedLab - РэдЛаб - Редлаб - Редцентр - Redcenter - Renort 94 8
Intel Corporation 12811 6
HP Inc. 5883 6
МТ-Интеграция - GMCS 374 6
ЦМД-Софт 46 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 5
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 4
SAP Consulting 36 4
Oracle Siebel Systems 519 4
ГазИнТех 8 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
Accenture plc 719 4
Fujitsu 2105 4
Компьюлинк ГК - Compulink 456 4
OpenText 238 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 190 3
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 3
Verysell Enterprise ONE 17 3
Росатом - ТВЭЛ - НЗХК - Новосибирский завод химконцентратов 24 3
IDC-Group - Инвестиции. Развитие. Консалтинг 3 3
Dell EMC 5180 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 3
Ланит - Норбит - Norbit 431 3
Галактика - Корпорация 1545 3
Inline Group - Инлайн Груп 105 2
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 2
Top Systems - Топ Системы 88 2
Google LLC 12690 2
ERPScan - ЕРПСкан 27 2
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 74 2
Balluff - Баллуфф 4 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Евросеть 1421 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 4
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 3
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 3
Газпром трансгаз 157 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Связной ГК 1401 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
Русагро Группа Компаний 379 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 3
Сургутнефтегаз - СНГ 288 2
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 66 2
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 2
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 59 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
ACBA Bank - ACBA-Credit Agricole Bank - АКБА-Кредит Агриколь Банк - АкбаБанк 13 2
Белнефтехим - Белоруснефть - Белнефть - Государственное производственное объединение 2 2
Dixis - Диксис - Dиксис 371 2
Unicon - Юникон Консалтинг 38 2
Стройкомпания СБТ 2 2
Росатом - ТВЭЛ - Инвест Технолоджи 6 2
Allianz - Прогресс-Гарант СК 17 2
АвтоВАЗ - Лада Запад Тольятти - GM-АВТОВАЗ - Джи ЭМ-АВТОВАЗ 18 2
eBay Inc 1640 2
Газпром ПАО 1493 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 2
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа - Омсквинпром ЛВЗ - Рузский Купажный Завод 15 2
Русский стандарт Банк 509 2
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 2
Coca-Cola Company 261 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 2
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация - ОВК ТСЗ Титран-Экспресс - Тихвинский Сборочный завод - ОВК ТихвинХимМаш - ОВК ТихвинСпецМаш - ОВК НПЦ Пружина - ОВК ТВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 40 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Мосгортранс ГУП 139 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 170 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 1
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 49 1
Правительство Москвы - Департамент финансов 32 1
Правительства Эстонии - Vabariigi Valitsus - Riigikogu - Парламент Эстонии (Рийгикогу) - Государственное собрание Эстонской Республики - органы государственной власти 18 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
Евросоюз - Совет Европы 107 1
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 1
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 44 1
Кабинет министров Украины - Министерство обороны Украины - Минобороны Украины 15 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 9 1
Ассоциация мобильных технологий 2 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 80
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 79
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 73
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 59
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 41
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 35
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 34
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 31
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 29
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 26
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 23
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 19
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 18
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 17
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 17
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 15
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 13
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 13
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 13
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 319 13
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1168 12
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 12
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 12
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 11
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2048 10
Управляемость - Manageability 2271 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 10
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 10
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 9
Управление финансами - Financial management 646 9
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 9
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 8
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 8
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 8
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 8
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 7
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 7
SAP Business One - SAP B1 99 62
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 51
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 38
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 27
SAP NetWeaver 158 22
SAP BAiO - SAP Business All-in-One - mySAP All-in-One 64 19
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 172 15
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 15
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 115 13
Microsoft Office 4170 9
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 9
SAP Fiori 45 8
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 8
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 8
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 74 7
SAP SCM - SAP Supply Chain Management - mySAP Supply Chain Management 36 7
SAP MDM - SAP Master Data Management - SAP MDM Ontologic 37 6
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 6
SAP SuccessFactors - SAP SF 190 6
SAP Ariba 309 6
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 6
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 86 6
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 5
SAP IdM - SAP IAM - SAP Identity and Access Management - SAP NetWeaver Identity Management 7 5
SAP Sybase ASE - Sybase Adaptive Server Enterprise 60 5
Microsoft Windows 16882 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 5
Microsoft Dynamics 1197 4
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 4
SAP S/4HANA Finance 17 4
SAP Sybase 292 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management - mySAP Supplier Relationship Management 35 4
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal - mySAP Enterprise Portal 38 4
SAP Crystal Reports 53 4
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services - mySAP Banking 24 4
SAP NetWeaver Exchange Infrastructure - SAP NetWeaver XI 15 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 4
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 4
SAP SCP - SAP Cloud Platform 88 4
Юрьев Илья 47 11
Шлыков Алексей 45 6
Plattner Hasso - Платтнер Хассо 19 5
Kagermann Henning - Cagermann Henning - Кагерманн Хеннинг 32 5
Петунин Алексей 58 5
Sikka Vishal - Сикка Вишал 9 4
Шепелявый Дмитрий 53 3
Сурикова Людмила 5 3
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 48 3
Красюков Дмитрий 43 3
Парменова Наталия 63 2
Ноготков Максим 53 2
Лисогор Дмитрий 17 2
Миронов Юрий 24 2
Щербаков Андрей 9 2
Ершова Элеонора 67 2
Орехов Вячеслав 48 2
Булгаков Кирилл 133 2
Leukert Bernd - Лейкерт Бернд 13 2
Snabe Jim Hagemann - Знабе Джим Хагеманн 18 2
Табаков Валерий 11 2
Орлова Ольга 12 2
Благодарный Евгений 3 2
Barnert Patrick - Барнерт Патрик 5 2
Ястржембский Владимир 4 2
Сморгонский Анатолий 44 1
Гимранов Ринат 126 1
Григорьева Мария 25 1
Свердлов Алексей 19 1
Mucic Luka - Мучич Лука 15 1
Guthrie Scott - Гатри Скотт 30 1
Синютин Александр 1 1
Низник Александр 20 1
Антипов Александр 23 1
Зайцев Алексей 15 1
Овсянников Андрей 15 1
Потапенко Михаил 45 1
Кудряшов Владимир 7 1
Дмитриев Владимир 38 1
Зайцева Ольга 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 107
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 45
Германия - Федеративная Республика 13221 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 15
Европа 24964 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 11
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 8
Украина 7928 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 7
Германия - Баден-Вюртемберг - Вальдорф 19 6
Казахстан - Республика 6048 6
Франция - Французская Республика 8177 6
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 5
Польша - Республика 2031 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 4
Россия - СФО - Новосибирск 4876 4
Австрия - Австрийская Республика 1357 4
Азия - Азиатский регион 5920 3
Япония 13807 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 3
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 3
Украина - Киев 1151 3
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 313 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Швеция - Королевство 3782 2
Индия - Bharat 5870 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 54
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 42
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 32
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 29
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 29
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 18
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 18
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 18
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 14
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 14
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 13
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 11
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 9
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 9
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 8
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 7
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 806 7
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 6
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 6
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 6
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 5
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 5
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 5
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 5
Образование в России 2893 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 4
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 4
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 729 4
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
The Register - The Register Hardware 1784 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
SAP ASUG - Americas’ SAP Users’ Group 2 1
DSAG - German-Speaking User Group 1 1
Computer Weekly 376 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
IDC - International Data Corporation 4975 12
Gartner - Гартнер 3658 11
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 4
Oxford Economics 14 2
Forrester Research 834 2
Moody's Investors Service 136 1
Beagle Research 1 1
Fortune Global 500 295 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 4
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 3
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 2
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 40 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
ADA University - Азербайджанская дипломатическая академия - Университет АДА 2 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 32 1
ПГУПС - Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I 34 1
РГУ имени А.Н. Косыгина - Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина 19 1
УлГУ - Ульяновский государственный университет 14 1
ВолгГТУ ВО ФГБОУ - Волгоградский государственный технический университет - Институт архитектуры и строительства - Сталинградский тракторный институт 29 1
Universal University - БВШД - Британская высшая школа дизайна - Британка 15 1
TU Wien - Technische Universität Wien - Technical University of Vienna - Венский технический университет 25 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
CeBIT 614 2
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 2
SAP TechEd 9 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
SAP Security Patch Day 1 1
Связь-Экспокомм 276 1
IBM Lotusphere - IBM Lotus Forum 14 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще