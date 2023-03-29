SAP Business Suite

«ЦМД-софт» поддерживает SAP Business One российского офиса Giovenzana Российская «дочка» ООО «Джи ти ар» международной компании Giovenzana International B.V. эксплуатирует SAP Business One при консалтинговой поддержке ИТ-компании «ЦМД-софт». Проект внедрения ERP-системы был завершен в конце 2020 г. Решение обеспечило включение российского офиса Giovenzana в едино

Российский офис компании AGFA перешел на ERP-систему SAP Business One Российская компания-дистрибьютер медицинского оборудования и комплектующих ООО «Агфа», входящая в международный концерн AGFA, перевела свои процессы на SAP Business One. Локальным партнером по внедрению выступила компания АО «ЦМД-софт». Внедрение выполнено по методологии проектов roll-out и заняло менее года. Об этом CNews сообщили представите

Российская «дочка» производителя датчиков и сенсоров для автоматизации Balluff перешла на SAP Business One «Баллуфф», российское подразделение международной корпорации Balluff, производителя компонентов для автоматизации производства, в рамках глобальной стратегии перешло на SAP Business One. Партнером по внедрению выступила компания «ЦМД-Софт», внешний партнер – компания United Harmony (HK) Limited. На SAP Business One перешел московский офис компании, вклю

SAP расширит возможности разработки для SAP Business Technology Platform сервисы SAP Cloud Platform с соблюдением ограничений в зависимости от выбранного уровня использования. А кроме этого, появится эксклюзивный доступ к бесплатному обучению и дополнительному функционалу SAP Business Technology Platform. Анонс этих и других новостей состоялся в рамках онлайн-конференции SAP TechEd, проходившей 8-10 декабря 2020 года. SAP Cloud Platform Extension Suite позволяет

НПП «Александр» построило систему управления бизнес-процессами на базе SAP Business One Научно-производственное предприятие «Александр» построило прозрачную и эффективную систему управления бизнес-процессами на базе SAP Business One. Благодаря внедрению новой системы срок согласования и принятия решений сократился с двух месяцев до одного-двух дней. Появилась возможность вести централизованное планирование

Число пользователей SAP Business One на SUSE Linux достигло десяти тысяч SUSE сообщила о том, что количество ее клиентов, у которых решение SAP Business One для SAP HANA на базе SUSE Linux Enterprise Server (SLES), за два года выросло на 67% и достигло десяти тысяч. Такой успех в SUSE объясняют тем, что с точки зрения клиентов, пар

«МПС-пулинговые системы» внедрили SAP Business One рганизацию оборота возвратной тары на основе универсальных пластиковых складываемых ящиков для продуктового ритейла, более чем в пять раз сократил время обработки документов и подготовки отчетности с SAP Business One. За счет внедрения новой системы, основные настройки которой были реализованы всего за три месяца, были автоматизированы как все внутренние процессы компании, так и обмен данны

SAP обеспечит поддержку SAP S/4HANA до 2040 года беспечит поддержку SAP S/4HANA до конца 2040 года. Одновременно с этим основная поддержка продуктов SAP Business Suite 7 будет продлена до конца 2027 года с последующей дополнительной поддержко

Облачный SAP Business One запущен в партнерском ЦОД в России лачную ERP-систему из ЦОД партнера SAP по доступной цене – от 4 130 руб. в месяц за пользователя. Партнеры SAP, компании ИТИК и ActiveCloud, запустили в облаке продукт для среднего и малого бизнеса - SAP Business One. Решение размещено в защищенном российском дата-центре компании ActiveCloud. Оборудование облачной инфраструктуры резервируется по принципу N+1[1], который минимизирует время е

Melon Fashion Group построила оперативную отчетность на базе SAP Business Objects Компания SAP и ГК «Корус Консалтинг» завершили проект по внедрению системы отчетности на базе SAP Business Objects для компании Melon Fashion Group. Новый инструмент позволяет принимать решения в режиме реального времени, опираясь на оперативные данные, сообщили CNews в SAP. Melon Fashi

SAP и «Терминал Восток» внедрили платформу SAP Business One и аналитику SAP Lumira SAP и логистический комплекс «Терминал Восток» объявили о завершении внедрения платформы SAP Business One и аналитического приложения SAP Lumira. Как рассказали CNews в компании, в результате проекта компании удалось увеличить прибыль на 40% за счет повышения производительности тру

Вышел обновленный SAP Business One с функционалом по углубленной аналитике данных и управлению проектами Компания SAP SE объявила о выходе очередной версии приложения SAP Business One с новыми функциональными возможностями по углубленной аналитике данных, управлению проектами и интерфейсом для доступа к основным бизнес-функциям в режиме реального времени. Ве

«Талдомский кожевенный завод» переводит бизнес-процессы на платформу SAP Business One Компания SAP и «Талдомский кожевенный завод» объявили о начале проекта по переводу бизнес-процессов на платформу SAP Business One. С внедрением современного ИТ-решения предприятие рассчитывает повысить оперативность принятия управленческих решений и полноту выполнения заказов. Кроме того, завод сможет про

SAP выпустила мобильное приложение SAP Business One Sales для выездных торговых представителей Компания SAP SE объявила о выходе SAP Business One Sales — нового мобильного приложения для SAP Business One, работающего на базе платформы SAP HANA. Оно предназначено для поддержки клиентов из сектора среднего и малого

Videxim внедряет SAP Business One Компания SAP СНГ и холдинг Videxim, поставщик сантехнических изделий и строительных материалов на российском рынке, объявили о старте внедрения SAP Business One. Выбрав решение SAP для создания единого информационного пространства и упрощения взаимодействия с поставщиками, Videxim рассчитывает снизить трудоёмкость бизнес-операций, связ

«Леруа Мерлен» в России внедряет систему бизнес-аналитики SAP Business Objects Группа компаний «Корус Консалтинг» в партнерстве с Teradata завершила первый этап проекта по внедрению системы бизнес-аналитики SAP Business Objects в российском подразделении сети «Леруа Мерлен». Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». Розничная сеть «Леруа Мерлен», специализирующаяся на продаже товаров для строи

«Терминал Восток» внедряет платформу SAP Business One и приложение SAP Lumira Логистический комплекс «Терминал Восток» объявил о старте внедрения решений SAP — платформы SAP Business One и аналитического приложения SAP Lumira. В результате проекта «Терминал Восток» планирует сократить трудозатраты на 50%, а расходы — на 20%, что, по расчетам компании, должно пр

«Дверной Доводчик» внедрил SAP Business One Компания SAP, игрок рынка корпоративных приложений, и компания «Дверной Доводчик», партнёр мировых производителей дверных доводчиков, объявили о завершении проекта по внедрению SAP Business One. По оценке заказчика, SAP Business One позволит реализовать стратегические планы по расширению бизнеса, повышению качества обслуживания своих заказчиков и увеличению объ

«ЕвроТрак» ускорил обслуживание клиентов с внедрением SAP Business One 9.0 Компания SAP, игрок рынка корпоративных приложений, и компания «ЕвроТрак», поставщик запасных частей к легковым и грузовым автомобилям в Западной Сибири, объявили о завершении внедрения SAP Business One 9.0. Как сообщили CNews в SAP, в результате проекта на 50% сокращено время обслуживания клиентов, на 70% быстрее ведется приемка товара, в 4 раза сократились сроки комплектации

Венский технический университет выбрал инфраструктуру Fujitsu для внедрения SAP HANA тенции Венского технического университета (ACC Wien) выбрал инфраструктуру Fujitsu для внедрения ПО SAP Business Suite на платформе SAP HANA. Как сообщили CNews в Fujitsu, новая инфраструктура

SAP анонсировала пакет решений Business Suite 4 SAP HANA Компания SAP SE представила SAP Business Suite 4 SAP HANA (SAP S/4HANA) — корпоративное решение нового поколения, помогаю

Вышла новая версия SAP Business One для СМБ Компания SAP SE объявила о выходе очередной версии приложения SAP Business One, предназначенной для предприятий малого и среднего бизнеса, желающих полностью интегрировать бизнес-процессы и ускорить рост. Новая версия на базе платформы SAP HANA доступна д

ERP в эру больших данных: как повысить производительность? На протяжении более чем 40 лет комплекс решений для управления ресурсами предприятия SAP Business Suite помогает компаниям различных индустрий оптимизировать бизнес-процессы, пре

«Гифтек» сократила издержки на ИТ с внедрением SAP Business One Компания «Гифтек» подвела итоги внедрения и использования решения SAP Business One. Так, благодаря технологиям SAP компания смогла оптимизировать трудозатраты на обработку дебиторской задолженности и сократить издержки на ИТ на 20% Об этом CNews сообщили в ко

«ИнтерХимГруп» сократила время построения отчётности на 35% с внедрением SAP Business One Компания SAP СНГ и торговая компания «ИнтерХимГруп» завершили проект по созданию единого информационного пространства на базе SAP Business One. В результате внедрения компания сократила затраты времени на контроль логистических цепочек и построение отчётности на 35%, сообщили CNews в SAP. «ИнтерХимГруп» предоставляет

«ЕвроТрак» внедряет SAP Business One 9.0 Компания SAP СНГ и поставщик запасных частей к легковым и грузовым автомобилям в Западной Сибири «ЕвроТрак» объявили о начале проекта по внедрению SAP Business One 9.0. Информационная система на базе современных технологий позволит «ЕвроТрак» повысить качество обслуживания клиентов за счет точности и оперативности комплектования заказов,

«Промсвязьбанк» внедрил мобильную систему мониторинга бизнес-показателей на базе SAP Business Objects Компания SAP СНГ объявила о внедрении в «Промсвязьбанке» мобильной системы мониторинга бизнес-показателей розничных точек продаж на базе SAP Business Objects. Как сообщили CNews в SAP, это первый проект в России. Целью внедрения стало улучшение показателей точек продаж и повышение эффективности сотрудников фронт-офиса банка, раб

Приложение SAP Business One для SAP HANA доступно в Amazon Web Services Компания SAP SE объявила о расширении портфеля сертифицированных решений SAP, развертываемых в инфраструктуре Amazon Web Services (AWS). В частности, теперь в AWS будет доступна версия приложения SAP Business One для платформы SAP HANA. Это значит, что предприятия среднего и малого бизнеса получают возможность быстро и без значительных расходов на инфраструктуру развертывать решения SAP

На базе SAP Business One создано более 30 отраслевых решений для СМБ Компания SAP СНГ объявила о создании универсального комплекса отраслевых решений на базе SAP Business One — флагманской ERP-системы для среднего и малого бизнеса. Они охватывают более 30 отраслей — от ритейла, банков и страхования до аэрокосмической и оборонной индустрии — и уже до

Как обеспечить информационную безопасность SAP-систем по этому показателю). Одновременно, по данным ERPScan/Digital Security, 69% проблем, закрываемых в SAP Business Suite, помечены как критические, а список топ-5 проблем 2013 г. более критичен,

SAP предложила СМБ обновленный SAP Business One на базе SAP HANA Компания SAP AG представила обновленную версию SAP Business One на базе платформы SAP HANA. Как сообщили CNews в SAP, решение позволит повысить производительность бизнес-приложений и анализировать большие объемы данных в реальном времени. <

Банк «Тинькофф Кредитные системы» внедряет SAP Business Objects Компания SAP СНГ и банк «Тинькофф Кредитные Системы» («ТКС Банк») объявили о начале проекта по внедрению решений SAP Business Objects. Цель проекта — в два раза повысить оперативность и точность принятия решений по работе с клиентами благодаря аналитической поддержке бизнес-процессов банка в режиме реальн

«ДоксВижн» и SAP анонсировали функциональность интеграции Docsvision и SAP Business One ках партнерства представили функциональность интеграции системы управления документами и бизнес-процессами Docsvision и интегрированного решения по управлению бизнесом для малых и средних предприятий SAP Business One. Разработанная «ДоксВижн» функциональность предназначена для организации взаимодействия систем Docsvision и SAP Business One в составе комплексного решения по автоматиза

«Уральский банк реконструкции и развития» оптимизировал обслуживание клиентов с помощью SAP Business Communication Management Компания SAP и «Уральский банк реконструкции и развития» подвели первые итоги работы системы SAP Business Communication Management (SAP BCM), которая позволила повысить качество обслуживания клиентов по принципу «единого окна». В результате внедрения решений SAP УБРиР в несколько раз у

Как SAP Business One 9.0 помогает СМБ знеса, и, несомненно, эта тенденция очень позитивна для страны. Инновации действительно способны помочь этим компаниям увеличить конкурентоспособность и эффективность бизнеса. Одно из таких решений – SAP Business One 9.0. Характеристики и особенности Фактически решение претендует на звание полноценной ERP-системы для СМБ, предоставляя широкие возможности для управления основными аспектами д

SAP представил в России ERP-систему для малых компаний Компания SAP представила локализованную для российского ИТ-рынка ERP-систему SAP Business One 9.0, которая позволяет автоматизировать бизнес малых и средних предприятий. Решение SAP для СМБ уже локализовано в 41 стране, теперь оно доступно и в России. В дальнейшем ERP п

Комплекс решений SAP Business Suite на платформе SAP HANA доступен в России Компания SAP объявила о выводе на российский рынок комплекса решений SAP Business Suite на платформе SAP HANA, призванных обеспечить возможность управления бизнес

SAP Business Suite на базе SAP HANA позволяет управлять бизнесом в режиме реального времени Компания SAP AG объявила о выпуске комплекса решений SAP Business Suite для управления современным предприятием на базе платформы SAP HANA. По сло

SAP HANA обеспечит СМБ-предприятия инструментами аналитики в режиме реального времени среднего и малого бизнеса (СМБ) воспользоваться преимуществами платформы SAP HANA — технологии вычислений в оперативной памяти. Эти предложения включают в себя инструменты бизнес-аналитики из решения SAP Business One, основанные на технологии SAP HANA, а также версию Edge SAP HANA. Технология SAP HANA дает организациям возможность моментально реагировать на изменения и кардинальным образом