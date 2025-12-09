Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кабинет министров Украины Министерство обороны Украины Минобороны Украины
СОБЫТИЯ
Кабинет министров Украины и организации, системы, технологии, персоны:
|Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 43 4
|АВИАНТ - Киевский авиационный завод 9 2
|Беларусбанк АСБ 15 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
|Иванов Сергей 398 4
|Михайлов Владимир 38 4
|Гриценко Анатолий 3 2
|Денисов Виктор 2 2
|Кучма Леонид 29 2
|Шалманов Сергей 201 2
|Касьянов Михаил 54 2
|Процик Игорь 2 1
|Богомолов Егор 3 1
|Панина Ирина 1 1
|Ганиев Омар 2 1
|Аушев Егор 1 1
|Gresh Jason - Греш Джейсон 2 1
|Лабайчук Василь 2 1
|Сырский Александр 1 1
|Ющенко Виктор 39 1
|Данилов Алексей 6 1
|Михеев Александр 16 1
|Касперский Евгений 330 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 5
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 4
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2153 1
|Российская газета 275 1
|РИА Новости 984 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 1
