Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186752
ИКТ 14476
Организации 11231
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26483
Персоны 80501
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Кабинет министров Украины Министерство обороны Украины Минобороны Украины

Кабинет министров Украины - Министерство обороны Украины - Минобороны Украины

СОБЫТИЯ


09.12.2025 В российском городе национализированы оператор связи и расчетный центр услуг ЖКХ 1
15.11.2024 Больше 10 стран купят российский подавитель роя БПЛА и защищенных каналов навигации противника 1
25.10.2024 Власти хотят ввести налоговые льготы для «белых хакеров» 1
04.10.2024 Генштаб ВСУ загрузил десятки секретных документов в ChatGPT, чтобы узнать, как победить Россию 1
25.02.2022 Украина созывает армию киберпреступников для борьбы с Россией 1
13.03.2014 «Касперский» и полковник Генштаба Украины прокомментировали письма об атаке на аэродром Мелитополя 3
16.03.2010 Украина приняла на вооружение самолеты Су-25УБМ1 и Су-25М1 1
28.08.2007 Украина намерена увеличить финансирование программы Ан-70 1
20.07.2006 SAP комментирует финансовые итоги 2-го квартала 2
01.06.2006 Судьба Ан-70: торжество старого над новым 1
01.06.2006 Судьба Ан-70: торжество старого над новым 1
02.12.2005 "Укртелеком" получил от НКРС лицензию на мобильную связь стандарта UMTS 1
26.08.2003 Военный Ан-70: реанимировать, чтобы похоронить? 1
26.08.2003 Военный Ан-70: реанимировать, чтобы похоронить? 1

Публикаций - 14, упоминаний - 17

Кабинет министров Украины и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 2
The Infraud Organization - хакерская группировка 4 1
DeteAct - Непрерывные технологии 1 1
Oracle Corporation 6867 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 199 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 1
SAP SE 5425 1
Укртелеком 242 1
Meta Platforms - Facebook 4531 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 1
Киевстар - Kyivstar 557 1
UMC - United Microelectronics Corporation 325 1
Lurk - Хакерская группировка 19 1
REvil - Хакерская группировка 51 1
Telegram Group 2571 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1144 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1500 1
Ростелеком 10306 1
OpenAI 373 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 43 4
АВИАНТ - Киевский авиационный завод 9 2
Беларусбанк АСБ 15 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 7
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 151 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6271 4
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 419 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 261 2
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 68 2
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 49 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 22 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 531 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 1
Президент Украины 126 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5229 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 118 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31734 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57343 3
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1630 2
Подъемное оборудование - лифт - лифтостроительные предприятия 252 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5916 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73167 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21987 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1615 1
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 262 1
MLOps - RL - Reinforcement Learning - машинное обучение с подкреплением 80 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6692 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1418 1
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 698 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4348 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3099 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23159 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13632 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8130 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7277 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18133 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4089 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7025 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5635 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 862 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2440 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2338 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3347 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 945 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12968 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-70 - военно-транспортный самолёт, грузовой самолёт, грузопассажирский самолёт 23 5
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 68 4
Airbus Military - Airbus A400M Atlas - четырёхмоторный турбовинтовой военно-транспортный самолёт производства 8 2
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-114 - советский и российский турбовинтовой ближнемагистральный (региональный) пассажирский самолёт 9 2
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-72 11 2
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 251 2
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 69 2
OpenAI - ChatGPT 521 1
FreePik 1433 1
Google Gmail 984 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 206 1
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services - mySAP Banking 24 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 344 1
Google Forms - Google Формы 77 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 921 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 931 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5180 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 144 1
Microsoft Azure AI 8 1
Иванов Сергей 398 4
Михайлов Владимир 38 4
Гриценко Анатолий 3 2
Денисов Виктор 2 2
Кучма Леонид 29 2
Шалманов Сергей 201 2
Касьянов Михаил 54 2
Процик Игорь 2 1
Богомолов Егор 3 1
Панина Ирина 1 1
Ганиев Омар 2 1
Аушев Егор 1 1
Gresh Jason - Греш Джейсон 2 1
Лабайчук Василь 2 1
Сырский Александр 1 1
Ющенко Виктор 39 1
Данилов Алексей 6 1
Михеев Александр 16 1
Касперский Евгений 330 1
Украина 7793 13
Россия - РФ - Российская федерация 156825 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 5
Европа 24634 3
Франция - Французская Республика 7975 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 2
Ближний Восток 3030 2
Африка - Африканский регион 3570 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45702 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 2
Индия - Bharat 5697 2
Венгрия 849 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1205 2
Чехия - Чешская Республика 1333 2
Европа Западная 1492 2
Египет - Арабская Республика 1045 2
Азербайджан - Баку 134 2
Украина - Киев 1141 2
Германия - Федеративная Республика 12936 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18565 1
Южная Корея - Республика 6858 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1149 1
Малайзия 898 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 1
Россия - ЦФО - Курская область 697 1
Россия - ЮФО - Севастополь 581 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 8
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55016 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20385 4
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 810 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51282 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 2
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1720 2
ОПК - ВВС - Военно-воздушные силы - бомбардировка, бомбометание - воздушный налёт, авианалёт 28 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1970 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2381 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4331 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17402 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6362 1
Энергетика - Energy - Energetically 5524 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8540 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 875 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 1
Приватизация - форма преобразования собственности 535 1
Кибербезопасность - "русские хакеры" - Кибератаки российских хакеров 181 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 524 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 208 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7794 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 371 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 849 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 463 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 1
Российская газета 275 1
РИА Новости 984 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 1
CyberEd - Сайберэд - Центр образовательных компетенций по кибербезопасности 10 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 4
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406029, в очереди разбора - 733488.
Создано именных указателей - 186752.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще