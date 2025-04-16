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Microsoft Azure AI



16.04.2025 Почти две трети специалистов не считают ИИ угрозой для своей карьеры 1
04.10.2024 Генштаб ВСУ загрузил десятки секретных документов в ChatGPT, чтобы узнать, как победить Россию 1
09.09.2024 Microsoft откладывает релиз спорной функции Windows Recall 1
11.03.2024 Microsoft отключает сверхполезную функцию облака OneDrive, которая экономит уйму трафика 1
20.10.2021 Экзамены для сертификации Microsoft теперь доступны на русском языке 1
06.11.2019 Microsoft и Nokia анонсировали совместные решения на базе Microsoft Azure и Nokia SD-WAN 1
07.05.2018 Microsoft объявила новую стратегию: Искусственный интеллект в любом приложении и устройстве 1
28.11.2017 Microsoft и SAP предоставят клиентам стратегию цифровой трансформации в облаке 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Microsoft Azure AI и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24776 6
OpenAI 245 2
Amazon Inc - Amazon.com 3034 1
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