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Газпромнефть Ямал

СОБЫТИЯ

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30.03.2023 10 простых шагов: как уберизировать поездки сотрудников и сэкономить 30% бюджета на корпоративный автопарк 2
07.06.2022 «Газпромнефть-Ямал» внедряет автоматическую систему для повышения безопасности на буровой площадке 2
31.07.2020 ИТ позволили корпоративному автопарку сэкономить миллионы рублей за несколько месяцев 1
27.09.2018 «Газпром нефть» запустила мобильное приложение для заказа пассажирского транспорта в Заполярье 2
27.04.2016 «ОТ-Ойл» завершила тиражирование системы «ГТМ-Инвест» в новых дочерних компаниях «Газпром Нефти» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 9

Газпромнефть Ямал и организации, системы, технологии, персоны:

9506 1
Yandex - Яндекс 9107 1
Google LLC 12605 1
Газпромнефть ЦР - Газпромнефть Цифровые решения - ГПН ЦР - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 41 1
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 427 1
АТОЛЛис - ОТ-Ойл 17 1
NVI 9 1
NVI Solutions - НВИАЙ Солюшенс - Норд Вижен Интелледженс Солюшенс 13 1
БИТ Мастер 1 1
Газпром нефть 705 4
Uber 352 2
Gett 88 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 287 1
Газпромнефть ОНПЗ - Омский НПЗ - Омский нефтеперерабатывающий завод - Газпромнефть Омск 18 1
Газпром нефть шельф - Gazprom Neft Shelf - ранее Севморнефтегаз 7 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 64 1
Газпром ПАО 1483 1
Газпромнефть Оренбург 2 1
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 55 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35766 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64249 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61117 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12819 3
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1673 2
Транспорт - Управление автопарком - FMS - Fleet Management Systems 341 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15937 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21751 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26541 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3627 1
Умные платформы 1971 1
Оцифровка - Digitization 5143 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33177 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34385 1
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 115 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1479 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12997 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4576 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9289 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26139 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12082 1
Толстый клиент - Rich client - приложение в архитектуре клиент-сервер 165 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 54 1
Стандартизация - Standardization 2326 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 590 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1357 1
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Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2852 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7343 1
Цифровое месторождение - Технологии бурения, разведки, цифрового управления процессами и добычи нефти и газа - WRFM - Well, Reservoir and Facility Management - Система анализа, управления и оптимизации добычи нефти, работы скважин и оборудования 39 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8143 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5102 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1116 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2012 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 993 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 655 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1672 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5227 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2965 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 726 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 122 1
Gurtam - Wialon - спутниковый мониторинг транспорта 25 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 706 1
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БИТ Мастер - ТМ:Корпоративные поездки 2 1
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Акулькин Алексей 1 1
Аскерова Елена 1 1
Овечкин Алексей 1 1
Энтентеев Алексей 1 1
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Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1078 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямальский район - Ямал полуостров 48 1
Россия - Заполярье 138 1
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