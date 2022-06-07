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«Газпромнефть-Ямал» внедряет автоматическую систему для повышения безопасности на буровой площадке

«Газпромнефть-Ямал» испытал на Новопортовском месторождении инновационную систему контроля за соблюдением техники безопасности при эксплуатации буровой установки. Об этом CNews сообщили представители NVI Solutions.

Программно-аппаратный комплекс с искусственным интеллектом собирает и анализирует данные видеокамер и датчиков, установленных на буровой установке, что позволяет своевременно выявить нарушения правил промышленной безопасности и оперативно отреагировать в режиме реального времени. Например, если у сотрудника нет допуска или он приступил к работе без средств индивидуальной защиты, следует оповещение через громкоговоритель.

Кроме того, все нарушения автоматически фиксируются в электронном журнале, а накопленная статистика позволяет определить направления для дальнейшего повышения уровня безопасности производства.

В ходе тестирования новая система подтвердила возможность автоматического обнаружения любых нарушений в круглосуточном режиме. Рассматривается возможность применения новой технологии не только на буровых установках, но и других производственных объектах. Цифровая платформа разработана российским производителем NVI Solutions.

Алексей Овечкин, генеральный директор «Газпромнефть-Ямала»: «Своевременное выявление нарушений – залог безопасной работы. Несмотря на то, что буровые установки оборудованы камерами видеонаблюдения, отдельные нарушения могут остаться незамеченными, если мониторинг ведет человек. Цифровой контроль позволяет избежать погрешностей и гарантировать максимальный результат. К тому же, в автоматическом режиме нарушение не только фиксируется, но и архивируется. Следовательно, мы получаем больше материалов для анализа, позволяющего предпринять превентивные меры для снижения производственных рисков».

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Филипп Беляев, генеральный директор NVI Solutions: «На площадках нефтедобычи персонал регулярно сталкивается с потенциально опасными ситуациями, поэтому минимизация рисков является обязательным условием эффективности производства. Индустриальные системы видеоаналитики все более востребованы компаниями и подрядными организациями, предъявляющими высокие требования к охране труда. И благодаря внедрению новейших технологий «Газпром нефть» является одним из лидеров в области применения международных стандартов безопасной работы на производстве».

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«Газпромнефть-Ямал» является оператором Новопортовского месторождения – ключевого проекта «Газпром нефти» и одного из крупнейших нефтегазоконденсатных месторождений на полуострове Ямал, Извлекаемые запасы категорий C1 и С2 составляют более 250 млн тонн нефти и конденсата, а также более 320 млрд кубометров газа. В 2021 г. на месторождении добыто 15,88 млн тонн н.э., что на 2,4% выше уровня годом ранее. Проект представляет собой уникальный пример освоения нефтяных запасов в условиях арктических широт и является полигоном апробации инновационных технологий бурения и добычи.

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