Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197056
ИКТ 15197
Организации 11681
Ведомства 1504
Ассоциации 1103
Технологии 3580
Системы 26949
Персоны 85910
География 3097
Статьи 1578
Пресса 1296
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2809
Мероприятия 895

Россия УФО ЯНАО Новопортовское нефтегазоконденсатное месторождение

СОБЫТИЯ


30.03.2023 10 простых шагов: как уберизировать поездки сотрудников и сэкономить 30% бюджета на корпоративный автопарк 1
07.06.2022 «Газпромнефть-Ямал» внедряет автоматическую систему для повышения безопасности на буровой площадке 2
27.09.2018 «Газпром нефть» запустила мобильное приложение для заказа пассажирского транспорта в Заполярье 3
30.10.2015 Крыловский центр завершил моделирование морской транспортной системы вывоза нефти с Ямала 4

Публикаций - 5, упоминаний - 11

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 427 1
NVI 9 1
AnyLogic - XJ Technologies - Экс Джей Текнолоджис 23 1
NVI Solutions - НВИАЙ Солюшенс - Норд Вижен Интелледженс Солюшенс 13 1
Google LLC 12605 1
9506 1
Yandex - Яндекс 9107 1
БИТ Мастер 1 1
Газпром нефть 705 4
Uber 352 2
Газпромнефть Ямал 6 2
Газпромнефть ОНПЗ - Омский НПЗ - Омский нефтеперерабатывающий завод - Газпромнефть Омск 18 1
Газпромнефть Новый Порт 1 1
Gett 88 1
Газпром ПАО 1483 1
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 55 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61117 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12819 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26541 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64249 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21751 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35766 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27162 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1479 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12997 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4576 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9289 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33177 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2195 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1357 1
Цифровое месторождение - Технологии бурения, разведки, цифрового управления процессами и добычи нефти и газа - WRFM - Well, Reservoir and Facility Management - Система анализа, управления и оптимизации добычи нефти, работы скважин и оборудования 39 1
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 115 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16917 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5102 1
Транспорт - Управление автопарком - FMS - Fleet Management Systems 341 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2012 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 993 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1673 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 655 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26139 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12082 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15937 1
Толстый клиент - Rich client - приложение в архитектуре клиент-сервер 165 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 54 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2852 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3627 1
Оцифровка - Digitization 5143 1
Умные платформы 1971 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34385 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8143 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17970 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7343 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 706 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 726 1
Gurtam - Wialon - спутниковый мониторинг транспорта 25 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5227 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 749 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2965 1
Войводяну Артем 1 1
Горбунов Алексей 32 1
Овечкин Алексей 1 1
Таровик Олег 1 1
Энтентеев Алексей 1 1
Беляев Филипп 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 164683 4
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 902 2
Северный полярный круг - Полярные регионы - Приполярье 140 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1078 1
Северный Ледовитый океан - Карское море - Обь река - Телецкое озеро - акватория - Обская губа - залив Карского моря 34 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямальский район - Ямал полуостров 48 1
Россия - Заполярье 138 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Крыловский район 8 1
Северный Ледовитый океан - Карское море 25 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21413 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3126 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2978 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1646 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8812 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8444 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53026 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5992 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2730 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57173 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1000 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454253, в очереди разбора - 727464.
Создано именных указателей - 197056.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Показать еще

Наука

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить
Показать еще