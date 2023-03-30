Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия УФО ЯНАО Новопортовское нефтегазоконденсатное месторождение
СОБЫТИЯ
Публикаций - 5, упоминаний - 11
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 427 1
|NVI 9 1
|AnyLogic - XJ Technologies - Экс Джей Текнолоджис 23 1
|NVI Solutions - НВИАЙ Солюшенс - Норд Вижен Интелледженс Солюшенс 13 1
|Google LLC 12605 1
|1С 9506 1
|Yandex - Яндекс 9107 1
|БИТ Мастер 1 1
|Газпром нефть 705 4
|Uber 352 2
|Газпромнефть Ямал 6 2
|Газпромнефть ОНПЗ - Омский НПЗ - Омский нефтеперерабатывающий завод - Газпромнефть Омск 18 1
|Газпромнефть Новый Порт 1 1
|Gett 88 1
|Газпром ПАО 1483 1
|Войводяну Артем 1 1
|Горбунов Алексей 32 1
|Овечкин Алексей 1 1
|Таровик Олег 1 1
|Энтентеев Алексей 1 1
|Беляев Филипп 3 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454253, в очереди разбора - 727464.
Создано именных указателей - 197056.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454253, в очереди разбора - 727464.
Создано именных указателей - 197056.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.