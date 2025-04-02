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AnyLogic XJ Technologies Экс Джей Текнолоджис



02.04.2025 Инновационная модель помогает «Норильскому Никелю» применять риск-ориентированный подход к управлению затратами на ТОиР и заменy оборудования 1
25.12.2019 Николай Ситников, «Рамакс» -

Трендом ближайшего будущего станет создание цифровых двойников компаний

 1
10.07.2018 Maykor-GMCS и AnyLogic заключили партнерское соглашение 1
05.04.2017 «Деловые Линии» ускорили работу склада с помощью AnyLogic 1
19.12.2016 Государственный фонд ФРИИ вложил 125 миллионов в облачную платформу для машиностроения 1
28.11.2016 «Интерпроком» подписал партнерское соглашение с Dassault Systemes 1
30.10.2015 Крыловский центр завершил моделирование морской транспортной системы вывоза нефти с Ямала 1
04.03.2014 Вышла новая версия инструмента имитационного моделирования AnyLogic 1
10.09.2013 Порт Гавра с помощью AnyLogic выбрал оптимальное портовое оборудование 1
09.09.2013 ПО AnyLogic помогает проверять работоспособность станций малого кольца МЖД 1
29.02.2012 На портале RunTheModel.com за полгода появилось 170 имитационных моделей 2
14.10.2011 НИИАС моделирует пассажиропоток на вокзалах Сочи для Олимпиады-2014 2
15.06.2011 Пакет для многоподходного имитационного моделирования AnyLogic обновлен до версии 6.6 2
17.05.2011 Российское ПО избавляет Эйфелеву башню от туристических пробок 1
31.03.2011 Суперкомпьютер МГУ за секунды смоделировал развитие России на 50 лет 1
31.03.2011 Суперкомпьютер «Ломоносов» моделирует развитие России в следующие 50 лет 1
14.12.2010 Вышла новая версия продукта для имитационного моделирования AnyLogic 1
02.04.2010 XJ Technologies передала «Челябинскому металлургическому комбинату» имитационную модель электросталеплавильного производства 2
26.08.2009 Новый AnyLogic 6.4.1 конвертирует системно-динамические модели из VenSim 2
11.06.2009 Вышла русифицированная версия AnyLogic 6.4 2

Публикаций - 20, упоминаний - 26

AnyLogic и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9459 2
Maykor GMCS 44 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1641 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 334 1
Dassault Systemes 221 1
InterProCom - Интерпроком 43 1
Ramax - Рамакс 117 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 122 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО 21 1
BFG Group - БФГ Групп - BFG-soft 11 1
Питерская группа связистов 435 1
Celonis 27 1
Boeing 1013 2
РЖД - Российские железные дороги 1929 1
McDonald’s - Макдоналдс 198 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 61 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7461 1
Деловые Линии ГК 70 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2842 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Caterpillar - 89 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 73 1
Газпром ПАО 1353 1
Газпром нефть 628 1
ЧМК - Челябинский металлургический комбинат 13 1
Газпромнефть Новый Порт 1 1
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 35 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 846 2
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 346 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 406 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4864 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3385 1
Правительство Канады - Министерство национальной обороны Канады - National Defence - Вооруженные силы Канады 20 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 641 1
U.S. Department of Commerce - United States Census Bureau, Bureau of the Census - Бюро переписи населения США 21 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 176 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 44 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67666 6
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4640 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10440 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24493 4
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20996 3
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 670 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51760 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21518 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13473 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1637 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1331 2
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 984 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1463 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3633 2
Транспорт - V2P - vehicle-to-pedestrian - автомобиль-пешеход - Прогнозирование траекторий движения пешеходов - Pedestrian trajectory prediction - Распознавание пешеходов - Pedestrian Detection - Предупреждение столкновения - Pedestrian Protection System 120 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1727 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6935 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 548 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28323 1
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Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4068 1
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5G - пятое поколение мобильной связи 2212 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2984 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 635 1
Machine augmented intelligence - Intelligence amplification - Cognitive augmentation - Усиление машинного интеллекта - Augmented analytics - Дополненная аналитика - Расширенная аналитика 55 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3996 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14216 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6757 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4810 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20059 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1341 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3780 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11575 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1401 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1517 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5844 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7567 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2505 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2217 1
Microsoft Office 3780 3
Oracle Java - язык программирования 3113 3
AnyLogic - anyLogistix 2 1
AnyLogic Cloud 1 1
Dassault Systemes - 3DExperience 75 1
Apple macOS 2086 1
Linux OS 10118 1
Celonis - SAP Process Mining by Celonis 15 1
Infomaximum - Proceset Process mining 33 1
Software AG - ARIS Platform 177 1
Ramax Simba - Рамакс Симба - среда управления цифровой трансформации бизнеса 5 1
Microsoft Dynamics 1178 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Microsoft Windows 15807 1
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 60 1
РЖД Сапсан 24 1
ВымпелКом - Билайн - БиОнЛайн - BeeOnline 83 1
C/C++ - Язык программирования 774 1
Dassault Systemes - ENOVIA 32 1
Dassault Systemes - Catia 79 1
Dassault Systemes - Delmia 25 1
Eiffel - Эйфель - язык программирования 4 1
Суслов Сергей 3 2
Бахтизин Альберт 2 2
Подлесный Константин 7 1
Евсягин Алексей 3 1
Ситников Николай 14 1
Алтухов Леонид 19 1
Игнатенков Александр 1 1
Попков Тимофей 1 1
Макаров Валерий 4 1
Жеребцов Анатолий 1 1
Негодяев Сергей 7 1
Таровик Олег 1 1
Кутергин Владимир 1 1
Шамаев Давид 4 1
Пашкевич Алексей 1 1
Столов Артем 1 1
Котельников Вячеслав 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146855 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52374 4
Германия - Федеративная Республика 12744 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43715 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17629 2
Франция - Французская Республика 7883 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17271 1
Россия - СФО - Новосибирск 4368 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14198 1
Украина 7646 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2702 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2530 1
США - Калифорния 4635 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 291 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 137 1
Швеция - Королевство 3634 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 805 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1038 1
Северный Ледовитый океан - Карское море - Обь река - Телецкое озеро - акватория - Обская губа - залив Карского моря 29 1
Россия - УФО - ЯНАО - Новопортовское нефтегазоконденсатное месторождение 4 1
Северный Ледовитый океан - Карское море 20 1
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13379 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1581 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1539 3
РАН - Российская академия наук 1906 2
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 41 2
РАН ЦЭМИ - Центральный экономико-математический институт Российской Академии наук 17 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 173 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 99 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 613 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1226 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2462 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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