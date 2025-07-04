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Северный Ледовитый океан Карское море Обь река Телецкое озеро акватория Обская губа залив Карского моря


«Телецкое озеро», 1993. Бумага, акварель 80,3 х 99,7 см — Югаткин Алексей Александрович «Телецкое озеро», 1993. Бумага, акварель 80,3 х 99,7 см — Югаткин Алексей Александрович
«Телецкое озеро», 1993. Бумага, акварель 80,3 х 99,7 см — Югаткин Алексей Александрович

УПОМИНАНИЯ


04.07.2025 «МегаФон» расширил сеть в популярных туристических селах Алтая – Иогач и Элекмонар 1
12.12.2024 МТС установила самую северную станцию сотовой связи на Полярном Урале 1
29.11.2024 Природные СПА: «Яндекс Путешествия» назвали лучшие термальные курорты России 1
07.11.2024 «Ростелеком» на Ямале подключил интернет в Заполярной Венеции 1
05.09.2024 Туристическое село Кебезень вышло на связь «МегаФона» 1
28.09.2023 МТС прокачала сеть на Арктическом, Семаковском и Заполярном месторождениях 1
01.08.2023 На Алтае туристов встретит цифровой гид от МТС 1
19.07.2023 На Wildberries теперь можно забронировать отели и пакетные туры в России и за рубежом 1
18.07.2023 «Мегафон» построил транспортную сеть связи на месторождениях в Арктике 1
30.05.2023 МТС обеспечила «дальнобойным» интернетом село Паспаул на Телецком тракте 3
20.03.2023 МТС запустила LTE по дороге к южному берегу Телецкого озера 1
28.06.2022 Гостей Горного Алтая встретит обновленный виртуальный путеводитель 1
03.06.2022 МТС: жители Новосибирска стали в полтора раза чаще подключать спутниковое телевидение 1
16.09.2021 По итогам лета в районах Горного Алтая зафиксирован рост трафика 1
22.09.2020 «Дата Ист» создала цифровую карту природных парков Челябинской области и Башкирии 1
21.07.2020 «Цифровую трансформацию» России продлили до 2030 года 1
21.10.2019 ABB оснастила арктический ледокол «Обь» комплексом передовых решений 1
27.08.2019 Завершено масштабирование информационной системы ТОиР «Атомфлота» 1
27.08.2019 МТС первой запустила интернет-звонки для жителей и гостей Горного Алтая 1
04.07.2019 «2ГИС» построила отель, в котором принципиально ловит только «Мегафон» 2
03.07.2019 Роскомнадзор признал «Мегафон» лидером по числу базовых станций 1
08.12.2017 «Транзас» представил технологии для решения задач безопасности мореплавания в Арктике 1
06.09.2016 РТКомм завершил строительство заполярной станции спутниковой связи в ЯНАО 1
04.07.2016 МТС «прокачала» сеть к туристическому сезону в Горном Алтае 2
07.06.2016 МТС и Правительство ЯНАО подписали соглашение по развитию телекоммуникационной инфраструктуры 1
30.10.2015 Крыловский центр завершил моделирование морской транспортной системы вывоза нефти с Ямала 1
21.10.2015 На Ямале открыта самая северная точка интернет-доступа в УрФО 1
07.11.2014 На «Яндекс.Картах» появились панорамы заповедников, национальных парков и других живописных мест России 1
13.11.2013 МТС подвела итоги работы сети за время туристического сезона в Республике Алтай 1
14.08.2006 Телемедицина пришла в Заполярный край 2

Публикаций - 30, упоминаний - 35

Северный Ледовитый океан и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13398 13
МегаФон 9392 4
Ростелеком 10004 3
Yandex - Яндекс 7872 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 1
Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 91 1
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 153 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 373 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Морсвязьспутник ФГУП 28 1
AnyLogic - XJ Technologies - Экс Джей Текнолоджис 20 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1501 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2988 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8959 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1809 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 421 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 318 1
Data East - Дата Ист 26 1
Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 22 4
Ямал СПГ 10 2
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 26 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 74 1
Газпром ПАО 1375 1
Газпром нефть 645 1
РЖД - Российские железные дороги 1948 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 22 1
Газпромнефть Новый Порт 1 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 830 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 436 1
Алтай Резорт - Природно-оздоровительный комплекс 3 1
Altay Village Teletskoe - Курорт 1 1
Ford 416 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Жемчужина - Санаторий 59 1
Корона Алтая 1 1
ОЭЗ Алтайская долина - Долина Алтая- Закрытая особая экономическая зона туристско-рекреационного типа в Республике Алтай 2 1
Алтайское подворье - гостинично-туристический комплекс 1 1
Klever Resort & Spa - Алтайский отель 1 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 156 1
РЖД КБЖД - Кругобайкальская железная дорога 4 1
Национальный музей Республики Алтай имени А. В. Анохина 1 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 292 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2842 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6115 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 78 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4654 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6314 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 45 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69063 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53762 13
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8739 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28389 8
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8244 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25023 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16517 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3740 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5918 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22053 5
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1385 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21271 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5619 4
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2585 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11684 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6572 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4749 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12658 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13978 3
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2313 3
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1140 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8679 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24859 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10900 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7073 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6505 2
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13009 2
Пропускная способность - Bandwidth 1788 2
Ледокол - Icebreaker - суда ледового класса 56 2
Спутниковая связь - ЗССС - Земная станция спутниковой связи 63 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2994 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3002 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9484 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7687 2
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 721 2
Транспорт - Автомобилестроение - внедорожники - off-road vehicle - внедорожные транспортные средства 183 2
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 827 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1040 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1077 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 372 4
МТС Big Data 295 2
Spectec TRIM - EAM/MRO-система 131 1
ABB Azipod 4 1
ABB Onboard DC Grid 1 1
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Роскосмос - осмодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 24 1
Cisco TelePresence Tactical MXP - Tandberg Tactical MXP 6 1
Google YouTube - Видеохостинг 2828 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 801 1
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