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Северный Ледовитый океан Карское море Обь река Телецкое озеро акватория Обская губа залив Карского моря
УПОМИНАНИЯ
Северный Ледовитый океан и организации, системы, технологии, персоны:
|Тиунов Леонид 32 4
|Беликов Анатолий 1 1
|DiCaprio Leonardo - ДиКаприо Леонардо 10 1
|Третьяк Константин 34 1
|Роговой Александр 9 1
|Симайченков Сергей 9 1
|Кобылкин Дмитрий 6 1
|Таровик Олег 1 1
|Мелихов Дмитрий 48 1
|Найденков Сергей 14 1
|Щелгачев Дмитрий 28 1
|Дроздов Владимир 18 1
|Булатов Рустам 1 1
|Соловенчук Александр 119 1
|Путин Владимир 3257 1
|Песков Дмитрий 109 1
|Скворцов Максим 5 1
|Сысоев Александр 42 1
|Алисов Александр 1 1
|Гармаш Вера 2 1
|Цой Иннокентий 47 1
|Степанюк Валерий 1 1
|Занько Мария 33 1
|Кайдаш Мария 1 1
|Арапова Светлана 1 1
|Улагашев Николай 1 1
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