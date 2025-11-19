Разделы

Россия УФО ЯНАО Приуральский район

Россия - УФО - ЯНАО - Приуральский район

СОБЫТИЯ


19.11.2025 МТС расширила сеть LTE в национальном селе на Полярном круге 1
24.09.2024 Связь на месте древнего стойбища: «Ростелеком» на Ямале подключит мобильный интернет в селе Зеленый Яр 1
02.04.2024 «Ростелеком» на Ямале подключил интернет в селе Нори 1
07.08.2023 «Ростелеком» увеличил скорость интернета в труднодоступном поселении Ямала 1
09.11.2020 «Ростелеком» на Ямале установил видеонаблюдение в этнографическом музее за полярным кругом 1
31.03.2016 Мобильный интернет от «МегаФона» для жителей ЯНАО стал в 3 раза быстрее 1
01.02.2016 «Ростелеком»: в 2015 г. потребление интернет-трафика на Ямале выросло на 27% 1
21.10.2015 На Ямале открыта самая северная точка интернет-доступа в УрФО 1
06.10.2015 «Ростелеком» запустил первую точку доступа в интернет на Ямале в рамках проекта устранения цифрового неравенства 1
27.08.2015 «Ростелеком» приступил к строительству точек доступа в интернет в ЯНАО 1
11.08.2015 «Ростелеком» завершил проектные работы в рамках проекта по устранению цифрового неравенства на Ямале 1
07.04.2011 «М2М телематика» внедрила ГЛОНАСС-решения за Полярным кругом 1
17.02.2010 В ЯНАО внедрена единая СЭДД исполнительных органов госвласти 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

