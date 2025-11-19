Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия УФО ЯНАО Приуральский район
СОБЫТИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Третьяк Константин 34 4
|Щелгачев Дмитрий 28 3
|Захаревич Светлана 1 1
|Григорчук Владимир 2 1
|Семенников Николай 1 1
|Рязанов Андрей 1 1
|Михайлов Эдуард 3 1
|Щеголев Григорий 1 1
|Оболтин Александр 12 1
|Колпаков Антон 57 1
|Давыдов Владимир 12 1
|Колпаков Алексей 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1400763, в очереди разбора - 732613.
Создано именных указателей - 185948.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.