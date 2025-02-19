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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия УФО ЯНАО Шурышкарский район

Россия - УФО - ЯНАО - Шурышкарский район


19.02.2025 В России открылся первый испытательный центр для дронов в рамках нацпроекта 1
24.09.2024 Связь на месте древнего стойбища: «Ростелеком» на Ямале подключит мобильный интернет в селе Зеленый Яр 1
11.09.2024 Жители национальной деревни Усть-Войкары на Крайнем Севере смогут подключиться к МТС 1
02.04.2024 «Ростелеком» на Ямале подключил интернет в селе Нори 1
07.08.2023 «Ростелеком» увеличил скорость интернета в труднодоступном поселении Ямала 1
12.07.2023 «Ростелеком» запустил второй этап федерального проекта устранения цифрового неравенства на Ямале 1
11.04.2023 «Ростелеком» подключил оптический интернет в удаленном поселении Ямала 1
13.04.2021 В труднодоступных районах Ямала стартовала Всероссийская перепись населения 2
21.10.2015 На Ямале открыта самая северная точка интернет-доступа в УрФО 1
06.10.2015 «Ростелеком» запустил первую точку доступа в интернет на Ямале в рамках проекта устранения цифрового неравенства 1
27.08.2015 «Ростелеком» приступил к строительству точек доступа в интернет в ЯНАО 1
11.08.2015 «Ростелеком» завершил проектные работы в рамках проекта по устранению цифрового неравенства на Ямале 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9744 10
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2915 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12747 1
Цифра ГК 2435 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 432 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11725 3
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50931 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66651 8
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9390 7
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ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7777 3
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