Россия УФО ЯНАО Шурышкарский район
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 9744 10
|Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2915 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12747 1
|Цифра ГК 2435 1
|Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 432 1
|Щелгачев Дмитрий 28 5
|Третьяк Константин 34 3
|Оболтин Александр 12 1
|Давыдов Владимир 12 1
|Колпаков Антон 57 1
|Колпаков Алексей 6 1
|Некрасов Александр 5 1
|Смелов Павел 5 1
|Фризоргер Виктор 1 1
|Рязанов Андрей 1 1
|Оболтин Константин 5 1
|Дроздов Владимир 14 1
|Щеголев Григорий 1 1
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