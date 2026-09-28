Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 201959
ИКТ 15666
Организации 11866
Ведомства 1510
Ассоциации 1127
Технологии 3597
Системы 27082
Персоны 88166
География 3143
Статьи 1589
Пресса 1338
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2857
Мероприятия 894

Смелов Павел

СОБЫТИЯ


28.09.2026 Власти хотят урезать права россиян на возврат товаров, купленных на маркетплейсах 1
23.04.2025 Безопасность перевозок повысят за счет новых технологий и ИИ 1
16.09.2024 «Интеллектуальный штаб Правительства» получит 3 миллиарда на цифровые модели госорганов и МФЦ 1
13.04.2021 В труднодоступных районах Ямала стартовала Всероссийская перепись населения 1
18.01.2021 «Ростелеком» подготовил цифровую инфраструктуру для проведения Всероссийской переписи населения 1
07.12.2020 Власти строят платформу за 719 миллионов, чтобы дать бизнесу бесплатный доступ к данным населения 1
26.11.2020 Путин распорядился раздать школам и больницам 360 тыс. планшетов на ОС «Аврора» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Смелов Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 11028 3
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 519 3
Yandex - Яндекс 9357 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1109 2
Росатом - РУКИТ - БайтЭрг 77 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3379 1
Минцифры РФ - Восход ФГБУ НИИ 723 1
Huawei 4715 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5823 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2403 1
VK - Mail.ru Group 3615 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 440 1
Jolla - Sailfish Holding 85 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9016 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1817 1
РЖД - Российские железные дороги 2106 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3162 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1366 1
GFG - Lamoda - Купишуз 223 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1963 1
Вотрон 21 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1001 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6675 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2895 3
ЦСР - Центр стратегических разработок 186 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13850 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1611 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3682 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5755 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5813 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 768 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 808 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 595 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5465 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4980 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 366 1
Минэкономразвития РФ - Департамент правовых основ цифровой экономики - Департамент развития цифровой экономики 12 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 822 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 265 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 145 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26792 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54665 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28530 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36695 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13136 3
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1511 2
Карты памяти - Запоминающее устройство 2329 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2577 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18327 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26292 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9667 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10819 2
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 999 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12334 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23151 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14876 1
FinTech - Денежные переводы - Перевод по номеру телефона 57 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 713 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23662 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3122 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5338 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 694 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6500 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35737 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27118 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7953 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2458 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3870 1
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1606 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5258 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13789 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5729 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 792 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5078 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2934 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5909 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2745 1
ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage 358 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5438 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8590 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1046 3
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 322 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6376 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2501 2
Ростелеком - ОМП - СледопытSSL СКЗИ 15 1
Google Android 15353 1
Linux OS 11641 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 937 1
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 254 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 976 1
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 155 1
Росстат ИВС - Информационно- вычислительная система - АС ВПН - Автоматизированная система подготовки и проведения переписи, обработки материалов и подведения итогов переписи населения 9 1
Путин Владимир 3470 2
Осеевский Михаил 353 2
Волошин Владимир 18 1
Горовая Татьяна 3 1
Носков Константин 241 1
Мишустин Михаил 792 1
Греф Герман 491 1
Дворкович Аркадий 216 1
Онищенко Владислав 98 1
Кудрин Алексей 125 1
Набиуллина Эльвира 124 1
Решетников Максим 49 1
Оболтин Александр 12 1
Улюкаев Алексей 31 1
Комлев Николай 114 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Субботин Виктор 5 1
Некрасов Александр 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 168112 7
Россия - Краснослободск 18 1
Россия - УФО - ЯНАО - Красноселькупский район - Красноселькуп 13 1
Россия - УФО - ЯНАО - Шурышкарский район 12 1
Россия - УФО - ЯНАО - Тазовский район 32 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19340 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47998 1
Финляндия - Финляндская Республика 3705 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1832 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 929 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1681 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1074 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 308 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямальский район - Ямал полуостров 51 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 126 1
Россия - УФО - ЯНАО - Надым - Надымский район 66 1
Россия - УФО - ЯНАО - Пуровский район - Пуровск - Тарко-Сале - Ханымей 46 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4460 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58338 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10972 4
Всероссийская перепись населения 189 3
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 530 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54012 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34229 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11471 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21971 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3226 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1962 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1161 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1904 1
Национальный проект 398 1
Реестр обязательных требований 104 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1220 1
Федеральный закон 121-ФЗ - Иностранный агент - иноагент 72 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11936 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3845 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12427 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 964 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5048 1
НКО - Некоммерческая организация 644 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27614 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2354 1
Экономический эффект 1392 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6604 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3025 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 455 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 282 1
РИА Новости 1045 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2481 1
Российская газета 300 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1528 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 608 1
РАН - Российская академия наук 2139 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475444, в очереди разбора - 724715.
Создано именных указателей - 201959.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие умные увлажнители воздуха для осени: выбор ZOOM

Лучшие детские часы для контроля за ребенком в 2026 году: хиты продаж

Обзор смартфона HUAWEI nova 16s Pro: стильный фотофлагман

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще