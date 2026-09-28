Индексная книга (каталог) CNews*
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Смелов Павел
СОБЫТИЯ
Публикаций - 7, упоминаний - 7
Смелов Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3470 2
|Осеевский Михаил 353 2
|Волошин Владимир 18 1
|Горовая Татьяна 3 1
|Носков Константин 241 1
|Мишустин Михаил 792 1
|Греф Герман 491 1
|Дворкович Аркадий 216 1
|Онищенко Владислав 98 1
|Кудрин Алексей 125 1
|Набиуллина Эльвира 124 1
|Решетников Максим 49 1
|Оболтин Александр 12 1
|Улюкаев Алексей 31 1
|Комлев Николай 114 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Субботин Виктор 5 1
|Некрасов Александр 5 1
|РИА Новости 1045 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2481 1
|Российская газета 300 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475444, в очереди разбора - 724715.
Создано именных указателей - 201959.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475444, в очереди разбора - 724715.
Создано именных указателей - 201959.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.