Горовая Татьяна
|27.01.2025
|Сбербанк реализовал оплату проезда в автобусе по геопозиции 1
|22.11.2024
|ЦСР и АО «ГЛОНАСС» составят универсальный рейтинг регионов России по подключению к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
Горовая Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:
|ГЛОНАСС АО 187 1
|Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 666 1
|ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
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