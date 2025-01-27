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Индексная книга (каталог) CNews*
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Маков Юрий



27.01.2025 Сбербанк реализовал оплату проезда в автобусе по геопозиции 1
28.12.2022 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг CNews 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Маков Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

Toyota - Lexus 71 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 1
BMW Group 446 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 62 1
Правительство Магаданской области - органы государственной власти Магаданской области 26 1
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 50 1
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти 47 1
Минтранс РФ - Ространсмодернизация ФКУ - Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры 9 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 80 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4516 1
Правительство Курганской области - Губернатор Курганской области - Курганская областная дума - органы государственной власти 30 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 154 1
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 48 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 86 1
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 299 1
Транспорт - Автомобилестроение - седан 100 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50494 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19333 1
АвтоВАЗ Lada ВАЗ-21 Жигули 28 1
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Малахов Виталий 1 1
Говоров Сергей 3 1
Гордеев Сергей 9 1
Мироненко Дмитрий 7 1
Краснов Дмитрий 6 1
Вольфсон Игорь 16 1
Аленьков Вячеслав 13 1
Россия - УФО - Курганская область 500 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 388 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1379 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 879 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 907 1
Россия - ЦФО - Костромская область 404 1
Россия - ДФО - Магаданская область 422 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 663 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 565 1
Россия - УФО - Тюменская область 1147 1
Германия - Федеративная Республика 12684 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 324 1
Россия - СФО - Омская область 667 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 504 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 699 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1281 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 605 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29060 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 598 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51062 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5105 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18482 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8133 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336624, в очереди разбора - 772203.
Создано именных указателей - 166763.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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