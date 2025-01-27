Маков Юрий
|27.01.2025
|Сбербанк реализовал оплату проезда в автобусе по геопозиции 1
|28.12.2022
|Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг CNews 1
Маков Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Верещагин Сергей 5 1
|Князев Олег 5 1
|Вахрин Вячеслав 3 1
|Ключенко Андрей 3 1
|Черхигов Рамзан 6 1
|Фрейдин Игорь 4 1
|Куташи Оксана 1 1
|Ажгиревич Артем 6 1
|Бочкарев Виктор 1 1
|Малахов Виталий 1 1
|Говоров Сергей 3 1
|Гордеев Сергей 9 1
|Мироненко Дмитрий 7 1
|Краснов Дмитрий 6 1
|Вольфсон Игорь 16 1
|Аленьков Вячеслав 13 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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