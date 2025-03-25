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Индексная книга (каталог) CNews*
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Volkswagen Touareg


25.03.2025 «Автотека»: россияне стали чаще интересоваться электрокарами и гибридами 1
28.12.2022 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг CNews 1
21.11.2022 Рейтинг CNews Analytics: федеральные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями 1
15.12.2021 Федеральные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
05.12.2019 Как ИТ-чиновники России скрывают информацию о своих автомобилях 1
15.04.2019 Министр связи Носков заработал за год в 5 раз больше своего предшественника 1
18.06.2018 Экологичная пасека, мобильная барокамера, симулятор погоды и другие сюрпризы зоны технологий фестиваля Alfa Future People 1
07.07.2016 Автомобили Google закидали «коктейлями Молотова» 1
13.02.2013 Пользователям Android-навигации Shturmann стала доступна услуга вызова эвакуатора 1
14.10.2005 Роботы-джипы и роботы-грузовики перестали быть сказкой 1
14.10.2005 Роботы-джипы и роботы-грузовики перестали быть сказкой 1
10.10.2005 Гонку роботов-автомобилей выиграл Volkswagen из Стэнфорда 2

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Volkswagen Touareg и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4959 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8809 1
Indiegogo 57 1
Google LLC 11875 1
Meta Platforms - Facebook 4449 1
М2М телематика - НИС М2М 232 1
Ростелеком 9813 1
ATTO Technology 11 1
Caravan - Караван 89 1
Минцифры РФ - Связист ФГБУ 3 1
ФГАНУ ЦИТиС - Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти им. А.В. Старовойтова 19 1
Volkswagen Group - VW 286 3
Tata Motors - Jaguar Land Rover 94 3
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Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 277 3
BMW Group 452 3
Ford 413 2
Volvo Cars 253 2
Mazda Motor Corporation 71 2
Toyota - Lexus 73 2
Kickstarter 128 1
Альфа-Банк 1784 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 124 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Stellantis PSA - Opel 33 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 806 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 71 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1046 1
Volkswagen Audi Group 215 1
Анкудиновка Технопарк - Нижегородский индустриальный парк 19 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 266 1
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 102 1
Harley-Davidson 24 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1037 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 63 1
Kawasaki Heavy Industries 15 1
Тонар 7 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4575 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11833 3
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 3
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 19 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1805 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1411 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 2
Федеральное казначейство России 1792 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 173 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2922 2
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Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 154 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 506 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 319 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 372 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 1
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5025 1
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5521 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1371 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 134 1
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Honda CBR 2 1
Honda SES 2 1
Mitsubishi Outlander 4 1
Toyota Highlander 3 1
Hyundai Equus 3 1
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Hyundai ix 1 1
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Toyota Corolla 7 1
Toyota Sequoia 2 1
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Toyota Hilux 1 1
Абрамова Елена 14 3
Петухов Михаил 6 3
Кисляков Евгений 93 2
Албычев Александр 152 2
Макухин Вячеслав 2 2
Иванов Петр 23 2
Петрушин Андрей 110 2
Кочетова Светлана 5 2
Фургальский Владимир 5 2
Wright (brothers) - Райт (братья) 32 2
Бесхмельницын Максим 5 2
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Tether Tony - Тефер Тони 2 2
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Буяльская Надежда 1 1
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Потемкин Борис 2 1
Larry Page - Ларри Пейдж 192 1
Богданов Кирилл 112 1
Россия - РФ - Российская федерация 146527 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52349 4
Германия - Федеративная Республика 12736 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43637 3
США - Калифорния 4635 3
США - Мохаве (пустыня) 52 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7572 2
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 165 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1192 1
Россия - ЮФО - Севастополь 543 1
Израиль 2744 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье 391 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3154 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17588 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2459 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 296 1
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Россия - ДФО - Магаданская область 428 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 675 1
Россия - УФО - Курганская область 516 1
Россия - СФО - Омская область 684 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1307 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 586 1
Россия - ЦФО - Костромская область 409 1
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Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1767 1
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SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 598 3
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