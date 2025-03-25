Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 171696
ИКТ 13372
Организации 10485
Ведомства 1452
Ассоциации 987
Технологии 3408
Системы 25312
Персоны 73628
География 2783
Статьи 1512
Пресса 1202
ИАА 687
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2596
Мероприятия 848

Li Auto LiXiang

Li Auto - LiXiang

25.03.2025 «Автотека»: россияне стали чаще интересоваться электрокарами и гибридами 1
13.08.2024 «Авито Авто»: самой востребованной «трехлеткой» с пробегом в 2024 году стала LADA Granta 2
26.12.2023 Итоги второго полугодия на рынке запчастей: на «Авито» в десятки раз выросли продажи запчастей для китайских авто 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Li Auto и организации, системы, технологии, персоны:

АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 274 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 912 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 471 1
Exeed 10 1
Chery Group - Omoda 14 1
DFM - Dongfeng Motor Corporation - Voyah 6 1
BMW Group 452 1
Hyundai Motor Company 390 1
Tesla Motors 401 1
Volkswagen Group - VW 286 1
Ford 413 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 277 1
Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 30 1
Volkswagen Audi Group 215 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1730 1
Транспорт - Автомобилестроение - кроссовер 82 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3058 1
Avito - Авито Автотека - сервис проверки истории автомобилей 14 1
Toyota Camry 26 1
Hyundai Solaris - субкомпактный автомобиль 21 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 80 1
Avito - Авито авто 42 1
Geely Monjaro 8 1
Geely Zeekr 11 1
Иванов Вадим 7 1
Куроптев Александр 3 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 349 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17243 2
Россия - РФ - Российская федерация 146527 2
Южная Корея - Республика 6688 2
Япония 13330 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1485 1
Европа 21848 1
Германия - Федеративная Республика 12736 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1591 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5232 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4904 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24420 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 140 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348956, в очереди разбора - 762042.
Создано именных указателей - 171696.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие умные весы 2025 года: хиты продаж

Обзор Predator X27U: игровой OLED-монитор с «безрамочным» дизайном

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще