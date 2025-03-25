Получите все материалы CNews по ключевому слову
Li Auto LiXiang
Li Auto и организации, системы, технологии, персоны:
|Avito - Авито Автотека - сервис проверки истории автомобилей 14 1
|Toyota Camry 26 1
|Hyundai Solaris - субкомпактный автомобиль 21 1
|Avito - Авито доставка - Авито логистика 80 1
|Avito - Авито авто 42 1
|Geely Monjaro 8 1
|Geely Zeekr 11 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348956, в очереди разбора - 762042.
Создано именных указателей - 171696.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.