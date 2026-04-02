Безопасные сверхъемкие натриевые батареи подешевели почти до уровня взрывающихся литиевых. Не за горами глобальный переход

К концу 2026 г. натриевые АКБ упадут в цене до литиевых, используемых повсеместно. При этом натриевые батареи не взрываются, а их емкость на 20% выше. Использовать их будут в первую очередь в транспорте – в мобильных гаджетах активно применяются кремний-углеродные аккумуляторы.

Осталось недолго

В ближайшие месяцы аккумуляторы на основе натрия сравняются по цене с обычными литиевыми, пишет портал CarNewsChina со ссылкой на китайского производителя АКБ Hina Battery Technology. Это случится к началу 2027 г., то есть менее чем через год.

По оценке аналитиков Hina, натриевые АКБ запросто смогут конкурировать с литиевыми, предлагая гораздо меньший уровень опасности и при этом на 20% более высокую емкость.

Напомним, литиевые АКБ, несмотря на то, что их производят и совершенствуют на протяжении почти 20 лет, до сих пор очень капризны. Они боятся холода, из-за которого моментально теряют заряд, а от жары они перегреваются и взрываются. Механические повреждения тоже чаще всего приводят к взрыву, а потушить их очень непросто.

Такие батареи – настоящая боль автопроизводителей. Иногда, как было в недавнем случае с китайским автомобилем LiXiang Mega, батарея может загореться самопроизвольно, прямо во время движения, то есть как минимум с одним человеком в салоне. С Mega это произошло в конце октября 2025 г. водитель и пассажиры успели выбраться из автомобиля, но сам он сгорел полностью за считанные минуты.

Подождать два года

По словам генерального директора компании Hina Battery Technology Ли Шуцзюня (Li Shujun), стоимость литиевых батарей в настоящее время колеблется от 0,3 до 0,5 юаня (3,5-6 руб. по курсу ЦБ на 2 апреля 2026 г.) за Втч, в то время как натриевые батареи остаются дороже – от 0,5 до 0,7 юаня (6-8 руб.) за Втч в зависимости от сценариев применения. Однако он заявил, что стоимость натриевых батарей быстро снижается, в то время как литиевые батареи, напротив, растут в цене.

Waldemar Brandt / Unsplash Электромобили нового поколения, вероятно, будут на натриевых аккумуляторах

Глава компании спрогнозировал, что к началу 2027 г. литиевые и натриевые батареи сравняются по цене, а к 2028 г. натриевые АКБ могут стать экономически конкурентоспособными в широком спектре применений.

По прогнозам Ли, после 2028 г. производство натрий-ионных батарей может достичь уровня в 100 ГВтч, Он ожидает, что по мере развития технологий энергетическая плотность ориентированных на энергосбережение натриевых батарей превысит 180 Втч/кг.

Первые робкие шаги

К началу апреля 2026 г. мало кто из производителей автомобилей на электротяге использовал натрий-ионные аккумуляторы. В мобильных устройствах их и вовсе не встретить – здесь доминируют литиевые АКБ, но их стремительно вытесняют кремний-углеродные.

Тем не менее, производители аккумуляторов для электромобилей и гибридов постепенно переходят именно на выпуск решений на основе натрия. По данным Hina Battery Technology, в Китае они применяются в некоторых видах и моделях коммерческого транспорта, а также в системах хранения энергии.

На отраслевом уровне многие производители совершенствуют характеристики натрий-ионных батарей, приближая их к показателям, эквивалентным литий-ионным. Компания CATL, один из крупнейших в мире поставщиков АКБ для транспорта, представила платформу натриевых батарей с плотностью энергии около 175 Втч/кг, предназначенную для применения в легковых автомобилях и системах хранения энергии.

Эти разработки, наряду с появляющимися данными, полученными в реальных условиях, указывают на то, что натрий-ионные батареи переходят от стадии начального внедрения к более поздним.

31 марта 2026 г. компания Hina представила новые данные реальных испытаний натрий-ионных батарей в большегрузных автомобилях. Согласно полученным результатам, ее натриевые элементы Haixing продемонстрировали рабочий диапазон от -40°C до 60°C, сохранение емкости разряда более 90% при -20°C и срок службы при быстрой зарядке, превышающий 8000 циклов.

По данным компании, большегрузные автомобили с натриевыми батареями продемонстрировали примерно на 15% меньшее энергопотребление на километр по сравнению с литий-ионными аналогами, а возможность более глубокого разряда обеспечила примерно на 20% больший запас хода в типичных условиях. Компания заявила, что эти результаты указывают на то, что большегрузные автомобили с натриевыми батареями перешли от стадии технической проверки к начальной стадии коммерческого применения.

Интерес есть

Автопроизводители, судя по всему, все же заинтересованы в отказе в от литиевых АКБ в пользу других решений, в том числе и на основе натрия. Как пишет CarNewsChina, китайский автогигант BAIC не так давно показал прототип натриевой АКБ собственной разработки, способный заряжаться примерно за 11 минут и обладающий плотностью энергии более 170 Втч/кг. Также батарея имеет развитую защиту от низких температур.

В том же направлении движется и китайский автоконцерн BYD. Он работает над натриевыми батареями с ресурсом до 10 тыс. циклов зарядки, а также занимается разработкой твердотельных батарей, причем обе технологии он планирует внедрить в свои автомобили примерно к 2027 г.

Также в январе 2026 г. CNews писал, что в Китае разработан новый вид аккумуляторов – натриево-серный. Над ним работает группа ученых, и он имеет все шансы на радикальное изменение того, как человечество подходит к накоплению и хранению энергии.

Не только Китай

Ставку на натриевые батареи делают не только китайские компании. Как сообщал CNews, в начале марта 2026 г. в России началось производство отечественных натриевых АКБ с защитой от мороза вплоть до -30 градусов. Само производство пока опытное. Разработкой и выпуском занимается отечественная компания «Рубрукс», участник «Сколково». Новинки относятся к линейке HVBS и называются HVBS-360-50.

В марте 2025 г. японский производитель аксессуаров Elecom сообщил о начале продаж внешнего натрий-ионного аккумулятора емкостью 9000 мАч, который может использоваться при экстремальных температурах от -35 ℃ до 50 ℃.

В апреле 2024 г. в Корее был создан натрий-ионный аккумулятор со сверхбыстрым восполнением заряда. Его можно зарядить до 100% всего за пару минут, а часто и быстрее – все зависит от емкости.