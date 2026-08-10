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Chery Group Exeed

Chery Group - Exeed

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.08.2026 15 патентов и изобретений в ИT-инженерии зарегистрировал резидент ОЭЗ 1
17.04.2026 «Яндекс Драйв» расширяет парк каршеринга в Москве седанами Mercedes-Benz S-класса 1
27.02.2026 Медиасервисы VK установлены в каждом пятом новом китайском автомобиле 1
03.02.2026 Российская микроэлектронная компания отдала в залог установки для выпуска чипов, автомобили и даже систему обнаружения БПЛА 1
23.12.2025 «Авито Авто»: спрос на авто премиальных марок в «Селекте» вырос почти на 40% 2
11.12.2025 Итоги осени: россияне совершили 6 тысяч кругосветных путешествий на каршеринге 1
24.11.2025 «Авито Авто»: спрос на китайские авто с пробегом от дилеров вырос на треть 4
18.11.2025 «Автотека»: какие авто премиальных марок реже всего попадают в ДТП 2
15.09.2025 «Авито Авто»: количество автомобилей с роботизированными коробками передач выросло в 1,7 раза за год 1
04.06.2025 МТС и «Чайна Телеком» договорились о развитии Интернета вещей в автомобильной отрасли России 1
03.06.2025 «Ситидрайв» представил услугу классического проката автомобилей в Екатеринбурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону 1
14.03.2025 «МегаФон»: у москвичей вырос спрос на китайские авто и электрокары 1
11.03.2025 «Exeed Центр Автодом Варшавка» представляет интеграцию технологий искусственного интеллекта Deepseek 3
10.02.2025 Каждая шестая машина, подключенная к «ЭРА-ГЛОНАСС» – китайская 1
16.01.2025 В BelkaCar рассказали, куда ездили пользователи сервиса в новогодние праздники 1
23.12.2024 «Делимобиль» увеличил площадь собственных СТО вдвое до 40 тыс. кв. метров 1
01.11.2024 «Авито» подскажет реальную цену ТО перед поездкой в сервис 1
27.08.2024 Федеральный автохолдинг «КлючАвто» и сервис «Авто» в «Т-Банке» подписали меморандум о стратегическом партнерстве 1
26.08.2024 Каршеринг-сервис «Ситидрайв» запустил классический прокат автомобилей «Ситидрайв Рент» в Москве 1
02.04.2024 Навигация «Яндекса» появится в новых автомобилях концерна Chery Automobile 1
26.12.2023 Итоги второго полугодия на рынке запчастей: на «Авито» в десятки раз выросли продажи запчастей для китайских авто 1
13.04.2023 «Яндекс драйв» расширил модельный ряд каршеринга кроссоверами Exeed LX и Chery Tiggo 4 Pro 2
17.01.2023 Российским автомобилистам отключили мобильные приложения Skoda, Kia, Nissan и Infiniti 1
11.11.2022 «Ключавто» обновил мобильное приложение для клиентов 1

Публикаций - 25, упоминаний - 33

Chery Group и организации, системы, технологии, персоны:

DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 238 2
Yandex - Яндекс 9294 2
Anthropic 181 1
OTUS - Отус Онлайн-Образование - образовательная онлайн-платформа 19 1
Mistral AI 16 1
X Corp - xAI - X.AI Corp 40 1
Cohere 5 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5680 1
МегаФон 10834 1
Alibaba Group 476 1
X Corp - Twitter 2940 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3467 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15931 1
Apple Inc 13215 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1809 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 440 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 1
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 291 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5007 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1584 1
ГЛОНАСС АО 283 1
OpenAI 570 1
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 106 1
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 158 1
Google LLC 12741 1
Nvidia Corp 4045 1
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 186 1
WAVIoT - ВАВИОТ - Телематические решения 38 1
Infinix Mobile - Infinix Mobility 223 1
ВЭБ.РФ - НМ-тех 59 1
Дубна Многофункциональный нанотехнологический центр 10 1
Chery Group - Chery Automobile - Чери Автомобили Рус 73 15
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 63 10
Changan Automobile Group - Chenzhi Group - Changan Auto Finance - Changan Motors Rus - Чанъань Моторс Рус 38 9
Chery Group - Omoda 30 9
Geely Group - Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 55 7
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1716 6
Belgee - Белджи 24 5
BMW Group 483 5
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 205 5
DFM - Dongfeng Motor Corporation - Voyah 12 4
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 343 4
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 4
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 506 4
Chery Group - Jaecoo 18 3
FAW Group - China FAW Group Corp - First Automotive Works - FAW Trucks - Bestune - FAW Легковые автомобили 17 3
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 121 3
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 185 3
Hyundai Motor Company 439 3
Volkswagen Group - VW 309 3
Ford 435 3
Volkswagen Audi Group 233 3
Skoda - Škoda Auto - Škoda Holding - Шкода Холдинг 82 3
Toyota - Lexus 107 3
BAIC Group - Beijing Automotive Industry Holding - Beijing Automotive Group 17 2
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 123 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 2
Tesla Motors 465 2
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 2
Renault Groupe 166 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 2
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 2
Mazda Motor Corporation 73 2
Tata Motors - Jaguar Cars 126 2
Автодом - АВТОDOM 38 2
Ключавто - СБСВ Ключавто 9 2
Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation - MFTBC 5 1
Hino Motors 3 1
ОЭЗ Дубна ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа Дубна 15 1
Li Auto - LiXiang 9 1
Chery Group - Kaiyi - Cowin Auto - Yibin Kaiyi 5 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1543 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2879 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 264 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1417 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13028 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26031 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23078 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54265 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26515 2
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9573 2
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