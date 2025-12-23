«Авито Авто»: спрос на авто премиальных марок в «Селекте» вырос почти на 40%

Эксперты «Авито Авто» проанализировали данные по спросу, предложению и средним ценам на автомобили премиальных марок в «Селекте» – сервисе для покупки автомобилей у проверенных дилеров. Оказалось, что в 2025 г. спрос оказался на 39% выше, чем годом ранее, а средняя стоимость сохранилась на уровне 3,95 млн руб. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным «Селекта» в «Авито Авто», в 2025 г. доля премиальных авто в сервисе выросла на 6,5 п.п., до 36,1%. Наиболее популярными в текущем году были авто Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus и Land Rover. Самыми востребованными моделями стали BMW 5 серии, BMW X5, Mercedes-Benz E-класса, Lexus LX, BMW X6, BMW X3, а также Lexus RX, Mercedes-Benz S-класса, BMW 3 серии и Land Rover Range Rover.

За год в сервисе заметно вырос спрос на автомобили Voyah (в 2,7 раза), Zeekr (+77,9%), Jeep (+66,5%), Volvo (+58,1%) и Tank (+57,7%). Среди моделей востребованнее стали Voyah Free (в 2,5 раза), Mercedes-Benz GLE-класса (в 2,1 раза), BMW X7 (в 2,1 раза), Volvo XC90 (+73,4%), Exeed TXL (+62,5%), Audi A6 (+60,5%), BMW 7 серии (+58,5%), Mercedes-Benz GLC-класса (+57,8%), Volvo XC60 (+56,3%) и Exeed VX (+51,2%).

По числу предложений в сервисе лидируют авто марок BMW (26%), Mercedes-Benz (23,4%), Audi (9,9%), Lexus (6,2%) и Land Rover (6,1%). Среди моделей больше всего объявлений о продаже пришлось на BMW 5 серии (4,1%), BMW X5 (3,9%), Mercedes-Benz E-класса (3,7%), BMW X3 (3,2%), BMW 3 серии (2,6%), BMW X6 (2,5%), Lexus RX (2,2%), Land Rover Range Rover (1,8%), Mercedes-Benz C-класса (1,8%) и Audi A6 (1,7%).

Хотя общая средняя цена осталась на уровне прошлого года, отдельные модели стали доступнее. Среди моделей цены снизились на Volvo XC90 (-19,6%, 3,74 млн руб.), Lexus LX (-18,3%, 8,99 млн руб.), Land Rover Range Rover Sport (-16,8%, 4,5 млн руб. рублей), EXEED TXL (-16,7%, 2,29 млн руб.), Exeed VX (-16,4%, 2,8 млн руб.). Также снизилась цена на Voyah Free (-13,5%, до 4,15 млн руб.), Lexus NX (-11,2%, до 2,95 млн руб.), Mercedes-Benz S-класса (-10,2%, до 6,55 млн руб.), BMW 7 серии (-10,2%, до 5,7 млн руб.) и Mercedes-Benz GLE-класса (-9,5%, до 6,33 млн руб.).

«"Селект" становится все более востребованным: за год его каталог вырос в 3,5 раза, что свидетельствует о доверии со стороны продавцов, которые видят эффективность сервиса. В свою очередь дилер получает в среднем 14% дополнительного трафика за счет его использования. Рост спроса на предложения из "Селекта" со стороны покупателей также понятен: он отражает запрос на прозрачность и безопасность сделок. Именно Селект удовлетворяет эту потребность, так как все автомобили в каталоге проверены, цены на них фиксированы. А оценить факты из истории эксплуатации конкретной машины может помочь бесплатно персональный менеджер», –сказала Анастасия Докучаева, руководитель «Авито Селект» и финансовых сервисов «Авито Авто».