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Geely Zeekr

Geely Zeekr


15.01.2025 В России поставлен рекорд по продажам электромобилей. Рост год к году более 25% 3
28.12.2024 7 главных технологических прорывов 2024 года: выбор CNews  1
28.11.2024 Китайский производитель Avatr будет дистанционно отключать электромобили, поставленные в Россию по «серым» схемам 1
14.08.2024 На производстве электромобилей премиум-класса начали работать человекоподобные роботы. Видео 2
25.07.2024 Sitronics Electro и «Кама» объявили о сотрудничестве в рамках сервиса Atomobility 1
19.07.2024 «Авито Авто»: продажи электромобилей с пробегом за год выросли на 15,2% 5
26.12.2023 Итоги второго полугодия на рынке запчастей: на «Авито» в десятки раз выросли продажи запчастей для китайских авто 1
11.10.2023 «Русгидро» теряет деньги из-за низкого качества российских электромобилей 1

Публикаций - 8, упоминаний - 15

Geely Zeekr и организации, системы, технологии, персоны:

Ubtech Robotics 7 1
Li Auto - LiXiang 2 1
Ситроникс - Sitronics Electro 44 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 1
Yandex - Яндекс 7339 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
Google LLC 11775 1
ИИ-Технологии 104 1
Volkswagen Group - VW 280 3
DFM - Dongfeng Motor Corporation - Дунфэн 11 2
Tesla Motors 396 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 2
DFM - Dongfeng Motor Corporation - Voyah 5 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
ГПБ Лизинг - Газпромбанк Лизинг 17 1
Моторинвест 13 1
BMW Group 446 1
Hyundai Motor Company 383 1
Ford 411 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 1
Volkswagen Audi Group 207 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 1
Exeed 7 1
Chery Group - Omoda 11 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 269 1
Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 25 1
RBSC - Roland Berger Strategy Consulants 14 1
Changan Automobile Group 21 1
Авилон - AGR Automotive Group - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 49 1
HONGQI - Хончи 4 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 4
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 3
Транспорт - Электромобиль - ЭЗС - Заправки электротранспорта - Сеть электрозарядных станций - Electric vehicle refueling stations - Network of electric charging stations 65 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3008 2
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12517 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 1
Транспорт - Автомобилестроение - кроссовер 80 1
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MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 1
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
Ведомости 996 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 136 1
Автостат 32 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 58 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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