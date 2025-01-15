Geely Zeekr
Geely Zeekr и организации, системы, технологии, персоны:
|Ubtech Robotics 7 1
|Li Auto - LiXiang 2 1
|Ситроникс - Sitronics Electro 44 1
|Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 1
|Yandex - Яндекс 7339 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
|Google LLC 11775 1
|ИИ-Технологии 104 1
|Ликсутов Максим 113 1
|Беляев Дмитрий 27 1
|Вологодский Сергей 2 1
|Фёдоров Юрий 6 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
|Куроптев Александр 3 1
|Иванов Вадим 7 1
|Вердыш Вячеслав 1 1
|Кизевич Екатерина 3 1
|Бургазлиев Сергей 2 1
|Самохин Николай 10 1
|Ковалев Иван 4 1
|Шапарин Антон 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144195 8
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 7
|Европа 21767 2
|Германия - Федеративная Республика 12682 2
|Беларусь - Белоруссия 5638 2
|Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 441 1
|Южная Корея - Республика 6646 1
|Япония 13282 1
|Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
|Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1466 1
|Казахстан - Республика 5525 1
|Армения - Республика 2280 1
|Польша - Республика 1959 1
|Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 1
|Италия - Итальянская Республика 4352 1
|Венгрия 812 1
|Украина 7608 1
|Грузия 1240 1
|Нидерланды 3517 1
|Эстония - Эстонская Республика 747 1
|Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
|Литва - Литовская Республика 651 1
|Португалия - Португальская Республика 918 1
|Китай - Чунцин 23 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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