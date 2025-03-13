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Автотор Амберавто


13.03.2025 Заморожен проект российского электромобиля «как у Илона Маска» 1
12.03.2025 Производителям аккумуляторов облегчат правила определения «российскости» 1
05.11.2024 В Калининградской области планируют запустить пилотный проект полностью электрического каршеринга 1
25.07.2024 Sitronics Electro и «Кама» объявили о сотрудничестве в рамках сервиса Atomobility 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Автотор и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Electro 45 1
Enertech International 3 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1319 1
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 30 3
Aurus Russia - Аурус 13 1
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 28 1
HONGQI - Хончи 4 1
Транспорта будущего 8 1
Росатом - ТВЭЛ - Рэнера 8 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 509 1
Volkswagen Group - VW 284 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 72 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 121 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 471 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2925 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 463 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6002 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 497 4
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Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12559 1
Транспорт - Электромобиль - ЭЗС - Заправки электротранспорта - Сеть электрозарядных станций - Electric vehicle refueling stations - Network of electric charging stations 70 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12093 1
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6735 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3051 1
Моторинвест Evolute - электромобиль 21 2
FreePik 1050 2
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Volkswagen ID. series 9 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1632 1
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Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1483 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2772 1
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Литий - Lithium - химический элемент 550 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5217 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29504 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 296 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51702 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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