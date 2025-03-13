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Автотор Амберавто
Автотор и организации, системы, технологии, персоны:
|Ситроникс - Sitronics Electro 45 1
|Enertech International 3 1
|Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1319 1
|Бойко Алексей 61 1
|Никипелова Наталья 2 1
|Самохин Николай 10 1
|Бехтина Елена 5 1
|Ковалев Иван 4 1
|Путин Владимир 3205 1
|Мантуров Денис 110 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 349 1
|Ведомости 1039 1
|Forbes - Форбс 840 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1911 1
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