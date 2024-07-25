Sitronics Electro и «Кама» объявили о сотрудничестве в рамках сервиса Atomobility

Sitronics Electro и «Кама» объявили о сотрудничестве в рамках сервиса Atomobility. Новые клиенты Atomobility, которые приобрели подписку на электромобиль, получат бонусные баллы от оператора электрозарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) для оплаты зарядных сессий.

Atomobility — сервис аренды электромобилей по подписке компании «Кама», которая занимается разработкой первого российского серийного электромобиля «Атом». Сервис открылся в 2023 г. и предоставляет в аренду легковые, грузовые электромобили и электрофургоны на один, три, шесть и 12 месяцев.

«Существуют стереотипы, которые останавливают водителей автомобилей с ДВС «пересесть» на электромобиль: это запас хода и малое количество зарядных станций. Сотрудничество с Atomobility позволит водителям оценить технические характеристики электромобиля и доступность электрозарядной инфраструктуры. Например, сейчас в сети Sitronics Electro уже более 280 ЭЗС. Благодаря нашей технической поддержке электромобилисты-новички смогут быстро разобраться с любыми вопросами зарядки», — сказал Николай Самохин, коммерческий директор Sitronics Electro.

Компании и частные пользователи по подписке Atomobility получат три тысячи приветственных баллов от Sitronics Electro. Баллы эквивалентны рублям, ими можно оплатить до 50% стоимости зарядной сессии в сети оператора. Компании считают, что совместная акция может стимулировать более быстры переход на электромобили.

«Аренда электромобиля особенно привлекательна для тех, кто задумывается о покупке машины такого типа. Она позволяет понять особенности владения электромобилем, определить его возможности и преимущества. Можно узнать, как заряжать электромобиль, сколько способен проехать на одной зарядке, насколько он комфортен в повседневной эксплуатации. Совместная акция позволит пользователю получить первый опыт владения электромобилем от вождения до процесса заряда. Сейчас на платформе Atomobility доступны для аренды такие модели, как Volkswagen ID.4 и ID.6, Hongqi E-HS9, а также электрогрузовики. В ближайшее время ожидаем появление Zeekr X, «Амберавто A5», а также пополнение парка Volkswagen» — отметил Иван Ковалев, руководитель направления Atomobility.