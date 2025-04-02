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Самохин Николай
Самохин Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|Ситроникс - Sitronics Electro 47 10
|Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1321 10
|Группа Самолет - Клиентский сервис - Domyland - Домиленд 17 1
|Volkswagen Group - VW 286 1
|Студия Артемия Лебедева 97 1
|Моторинвест 13 1
|Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 66 1
|HONGQI - Хончи 4 1
|Volkswagen ID. series 9 1
|Geely Zeekr 12 1
|Автотор - Амберавто 4 1
|Моторинвест Evolute - электромобиль 21 1
|Воронова Дарья 8 1
|Беков Рамис 1 1
|Ковалев Иван 5 1
|Костюченко Павел 1 1
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