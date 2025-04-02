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Самохин Николай



02.04.2025 Sitronics Electro обновила платформу управления сети зарядных станций 1
07.08.2024 Sitronics Electro запустил специальную программу для электротакси 1
25.07.2024 Sitronics Electro и «Кама» объявили о сотрудничестве в рамках сервиса Atomobility 1
08.07.2024 Sitronics Electro вернул более полумиллиона баллов клиентам, участвующим в программе лояльности 1
06.06.2024 Sitronics Electro и «Домиленд» объявили о сотрудничестве: пользователи смогут подключать и оплачивать персональные зарядные станции в приложениях своих домов 1
07.05.2024 Sitronics Electro и «Моторинвест» заключили соглашение о партнёрстве 1
15.04.2024 Sitronics Electro подвел первые итоги программы лояльности 1
26.03.2024 Sitronics Electro запустил серийное производство медленных станций для зарядки электромобилей 1
07.02.2024 Sitronics Electro ввел кешбэк для пользователей своего приложения 1
05.06.2023 Софт Sitronics Electro начнет работать на зарядных станциях для электромобилей в Киргизии 1
16.05.2023 Sitronics Electro запустила в Иванове станцию для быстрой зарядки электромобилей 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Самохин Николай и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Electro 47 10
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1321 10
Группа Самолет - Клиентский сервис - Domyland - Домиленд 17 1
Volkswagen Group - VW 286 1
Студия Артемия Лебедева 97 1
Моторинвест 13 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 66 1
HONGQI - Хончи 4 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67666 11
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 504 9
Транспорт - Электромобиль - ЭЗС - Заправки электротранспорта - Сеть электрозарядных станций - Electric vehicle refueling stations - Network of electric charging stations 73 7
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9734 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11345 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5164 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20059 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2179 2
Почтомат - постамат - Автоматизированная почтовая станция - Postmats - Automated postal station 113 1
Оповещение и уведомление - Notification 4750 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 622 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10263 1
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1038 1
CHAdeMO - CHArge de MOve 20 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 771 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1024 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3633 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2564 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4852 1
Бронирование - Booking 636 1
Volkswagen ID. series 9 1
Geely Zeekr 12 1
Автотор - Амберавто 4 1
Моторинвест Evolute - электромобиль 21 1
Воронова Дарья 8 1
Беков Рамис 1 1
Ковалев Иван 5 1
Костюченко Павел 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146855 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43715 3
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 161 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17629 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17271 1
Киргизия - Бишкек 132 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2284 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2466 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3166 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1820 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 492 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 325 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1550 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1287 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4916 3
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1051 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10073 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5582 2
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 511 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1347 2
Аренда 2455 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5020 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6482 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18906 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4083 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 874 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5251 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24461 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5091 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1928 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7128 1
Энергетика - Energy - Energetically 5175 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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