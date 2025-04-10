Sitronics Electro установила зарядные станции в жилом квартале «Ильинские луга»

Компания Sitronics Electro завершила монтаж и подключение зарядного хаба с динамической системой распределения мощности и автоматизированным допуском к электрозарядным станциям (ЭЗС) в жилом квартале «Ильинские луга» от компании «Пик» в Красногорском районе Московской области.

Установленные в ЖК «Ильинские луга» ЭЗС — публичные и доступны не только для жителей более 9 тыс. квартир в ЖК, но и для всех электромобилистов. Зарядный хаб расположен всего в 6 минутах пути при съезде с Новорижского шоссе по направлению в Москву. Это особенно важно для обеспечения зарядной инфраструктурой электромобилей Московской области с учётом их роста на 58% за последний год.

Зарядный хаб включает в себя одну быструю (DC) и 2 медленные (AC) станции с динамической балансировкой мощности и возможностью одновременной зарядки 6 электромобилей. eStation Mini Duo собственной разработки Sitronics Electro — AC станции переменного тока мощностью 44 кВт каждая. Они оснащены коннекторами GB/T (AC) и Type 2 и позволяют жителям квартала комфортно заряжать свои электромобили в часы пребывания дома. ЭЗС постоянного тока мощностью 120 кВт с коннекторами GB/T (DC) и CCS2 удобна для электромобилистов, заряжающихся по пути и экономящих время.

Специально в рамках проекта Sitronics Electro реализовал автоматизированный доступ к зарядному хабу через своё мобильное приложение. Установленный цепной барьер резервирует 6 парковочных мест рядом с зарядными станциями и предотвращает их занятость автомобилями с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).

«Для Sitronics Electro это первый проект, реализованный для жилого комплекса компании «Пик». Мы надеемся, что он может послужить началом стратегического сотрудничества. Совместно с девелоперами и строительными компаниями мы создаём комфортную зарядную инфраструктуру, доступную не только жителям ЖК, но и всем электромобилистам. Мы рады, что такие крупные застройщики как компания «Пик» задумываются о зарядной инфраструктуре уже на этапе строительства. Это важный шаг в развитии электротранспорта, и пример «Пик» может вдохновить других девелоперов интегрировать зарядные станции в свои проекты. Формат зарядного хаба с автоматизированным доступом, как в «Ильинских лугах», имеет все шансы стать новым видом решения для современных жилых комплексов», — сказал Николай Самохин, коммерческий директор Sitronics Electro.

Зарядный хаб в «Ильинских лугах» снижает «разрыв» на карте зарядной инфраструктуры Подмосковья. До настоящего момента ближайшая быстрая зарядная станция на Новорижском шоссе по направлению в Москву находилась в деревне Покровское, расстояние между ЭЗС в Покровском и ЖК «Ильинские луга» составляет 18,4 км. Новая зарядная точка сокращает дистанцию между станциями, делая передвижение на электромобилях ещё удобнее.