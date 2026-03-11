Разделы

Автомагистраль М-9 Балтия Автомобильная дорога федерального значения Москва-Волоколамск-государственная граница с Латвией


СОБЫТИЯ


11.03.2026 Генпрокуратура требует признать экстремистом знаменитого венчурного инвестора 1
25.06.2025 Ozon не получит 4,5 миллиарда от компании, управлявшей его сгоревшим складом 1
30.05.2025 Дороги, аэропорты, вокзалы: МТС расширила покрытие сети мобильной связи к сезону отпусков 1
22.04.2025 «МегаФон» расширяет цифровой коридор на трассе «Балтия» 1
10.04.2025 Sitronics Electro установила зарядные станции в жилом квартале «Ильинские луга» 2
05.03.2025 Ozon добился ареста имущества на 4,5 млрд руб. у компании, которая управляла его сгоревшим складом 1
20.12.2024 Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2024 г. Голосование 1
22.11.2024 Х5 запустила мобильных роботов в распределительном центре 1
16.11.2022 Ozon потерял 11 млрд руб. из-за пожара на подмосковном складе 1
03.08.2022 В Подмосковье горит огромный склад Ozon. Видео 1
05.02.2018 МТС: интернет-трафик в Московских и подмосковных пробках удвоился 1
15.07.2016 Богатые плачут: Жители элитных новостроек сами себе ухудшают связь 1
20.07.2015 Российские власти вернулись к идее цифрового радио 1
09.07.2014 «Трасса» управляет сетью ресторанов с помощью решения «1С-Раруса» 1
04.02.2013 Tele2 в 2012 г. увеличила число базовых станций на 14% 1
08.06.2012 «Свет Компьютерс» запускает магазины по продаже продукции Apple 1
12.10.2011 Роскомнадзор подготовил карту покрытия мобильной связью магистральных автодорог России 1
14.03.2010 CNews TV. ИТ-начинка радиостанции «Наше радио» 1
13.05.2005 "Связь–Экспокомм": "Комстар Объединенные Телесистемы" готовится к IPO 1
12.05.2005 "Комстар Объединенные Телесистемы": годовая выручка составила $289 млн. 1

Публикаций - 20, упоминаний - 21

Автомагистраль М-9 Балтия и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8687 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14800 4
МегаФон 10185 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 222 3
Ростелеком 10471 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3179 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 2
МТС - Комстар ОТС - Телмос 100 1
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 185 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 135 1
Лассард 20 1
Беспилотные авиационные системы 79 1
Планар НПО 23 1
Ростех - Автоматика Концерн 1761 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 383 1
Apple Inc 12808 1
Meta Platforms - Facebook 4563 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1596 1
9142 1
Oracle Corporation 6915 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9265 1
Telegram Group 2695 1
Canon 1425 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1848 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4649 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 865 1
1С-Рарус 942 1
X-Com - Икс ком 178 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 141 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1394 1
Монолит-Инфо 128 1
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 165 1
Nikon 638 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 112 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 72 1
Квазар-Микро - КМ 163 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1716 4
Ориентир Запад - Индустриальный парк - Логистический парк 4 3
РЖД - Российские железные дороги 2024 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 539 2
Альфа-Банк 1897 2
Ингосстрах СПАО 459 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1141 2
Северсталь метиз - ЧСПЗ - Череповецкий сталепрокатный завод - ВолгоМетиз - Волгоградский завод - Северсталь Стальные конструкции 27 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 50 1
Rockwool - Роквул 9 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8358 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1824 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1414 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 189 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 185 1
X5 Group - Перекрёсток 616 1
АльфаСтрахование СГ 361 1
Спортмастер - Sportmaster 196 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 59 1
РАВИС 11 1
FMR - Fidelity Managment & Research 33 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 129 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 142 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 168 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1108 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2981 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 705 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4846 2
АТР АНО - Агентство по технологическому развитию 24 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13110 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3556 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1415 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6372 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3589 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2832 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3132 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2216 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 741 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 273 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 120 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 839 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 56 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6432 3
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74452 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29046 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22121 4
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1346 4
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9529 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58095 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2872 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4073 3
Автоматизация склада - YMS - Yard Management System - Управление складским двором - Gate Management System - Управление воротами для больших складских комплексов 190 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8913 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11238 2
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Складские роботы - Automation of warehouse activities - Складская робототехника 511 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1151 2
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 563 2
VoIP - IP Centrex - центрекс - централизованные услуги в области телефонии 44 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19173 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6991 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3999 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17306 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4872 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11581 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6724 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1852 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1866 2
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 830 2
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 269 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1043 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 507 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12956 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25670 1
Аксессуары 4162 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1473 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1899 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7220 1
Аналоговые технологии 2841 1
Телевидение аналоговое - Аналоговое вещание 91 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7730 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9536 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2362 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1641 1
ЛайфТелеком - Телфин.VoiceVPN 5 2
Google YouTube - Видеохостинг 2925 2
1С-Рарус Комбинат питания 8 1
СалютДевайсы - GigaChat - ruGPT - Russian Generative Pretrained Transformer - нейросетевая модель генерации текста для русского языка 27 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 324 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 454 1
СалютДевайсы - GigaAM - Giga Acoustic Model 9 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Bauman Octillion Snowdrop 4Q 4 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - Cotype LLM - MTS AI Chat - Большая языковая модель 37 1
IBM Torino - квантовый процессор 2 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 893 1
Rakuten Viber 657 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1917 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1246 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5974 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1209 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 176 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 693 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 617 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 970 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 354 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 67 1
Рабовский Семен 32 2
Алимбеков Саид 8 1
Митрофанов Дмитрий 7 1
Костин Александр 14 1
Бинюков Максим 1 1
Путин Владимир 3400 1
Мишустин Михаил 756 1
Шадаев Максут 1163 1
Чернышенко Дмитрий 576 1
Белоусов Андрей 148 1
Дворкович Аркадий 213 1
Мантуров Денис 122 1
Шпак Василий 267 1
Дворкович Александр 6 1
Алиханов Антон 36 1
Григоренко Дмитрий 210 1
Бойков Олег 1 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8273 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46297 11
Россия - РФ - Российская федерация 159398 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18903 5
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1369 3
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 253 3
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 211 2
Москва - ЗАО - Рублёвское шоссе - Рублёво-Успенское шоссе А106 - Рублёвка - Звенигородский тракт - Царская дорога или дорога царей богоизбранных 51 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53681 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2457 2
Беларусь - Белоруссия 6105 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3069 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 762 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3330 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2736 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3443 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3016 2
Россия - ПФО - Самарская область 1501 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2260 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2142 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1724 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1599 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 662 2
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 311 2
Россия - СЗФО - Псковская область 680 2
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 339 2
Латвия - Рига 96 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 156 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 922 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1711 2
Москва - СЗАО - Хорошёво-Мнёвники 12 1
Москва - ЗАО - Кутузовский проспект 54 1
Москва - САО, ЗелАО - Ленинградское шоссе 31 1
Москва - ЦАО - Таганский район - муниципальный округ Таганский 76 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Холмогорский район - Холмогоры 35 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Елизовский район - Елизово - Паратунка 61 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Волховский район - Новая Ладога 7 1
Эстония - Нарва 16 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18467 1
Казахстан - Республика 5866 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20558 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6730 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55405 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7639 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5766 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51624 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17533 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8259 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2981 3
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 177 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26202 3
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 202 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8432 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32194 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6333 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7053 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1182 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2607 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3059 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7840 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5947 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8933 2
Автомагистраль М-12 Восток - Москва–Казань–Екатеринбург–Тюмень 93 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 908 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2194 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4955 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5362 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6405 1
Энергетика - Energy - Energetically 5563 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6453 1
Аренда 2590 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8578 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1842 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 694 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1238 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 859 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1939 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 272 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1065 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2995 1
РИА Новости 1005 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2234 2
Mash - telegram-канал 21 1
CNews TV 747 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8444 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3785 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1311 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 688 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 53 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 73 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1262 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1224 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424503, в очереди разбора - 726860.
Создано именных указателей - 191504.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

