Получите все материалы CNews по ключевому слову
Автомагистраль М-9 Балтия Автомобильная дорога федерального значения Москва-Волоколамск-государственная граница с Латвией
СОБЫТИЯ
Автомагистраль М-9 Балтия и организации, системы, технологии, персоны:
|Рабовский Семен 32 2
|Алимбеков Саид 8 1
|Митрофанов Дмитрий 7 1
|Костин Александр 14 1
|Бинюков Максим 1 1
|Путин Владимир 3400 1
|Мишустин Михаил 756 1
|Шадаев Максут 1163 1
|Чернышенко Дмитрий 576 1
|Белоусов Андрей 148 1
|Дворкович Аркадий 213 1
|Мантуров Денис 122 1
|Шпак Василий 267 1
|Дворкович Александр 6 1
|Алиханов Антон 36 1
|Григоренко Дмитрий 210 1
|Бойков Олег 1 1
|РИА Новости 1005 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 2234 2
|Mash - telegram-канал 21 1
|CNews TV 747 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8444 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3785 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424503, в очереди разбора - 726860.
Создано именных указателей - 191504.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.