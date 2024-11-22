Х5 запустила мобильных роботов в распределительном центре

Х5 запустила первую партию мобильных роботов-погрузчиков (FMR) в распределительном центре «Пятерочки» на Новорижском шоссе в Подмосковье. Десятки машин помогают сотрудникам перевозить уже собранные палеты с товаром в зону погрузки. Компания перешла на системную роботизацию после результатов пилота, который начался в марте 2024 г. Об этом CNews сообщили представители X5 Group.

Роботы-погрузчики взяли на себя физически сложные и рутинные задачи. Ориентируясь на команды от собственной платформы управления складом, FMR могут обрабатывать и хранить товары. Они упаковывают, сортируют и перемещают грузы весом до 1 тонны самостоятельно, без участия людей, до зоны отгрузки. Это серьезно экономит время комплектовщиков и позволяет им собирать больше заказов в магазины торговой сети, работать оперативнее и качественнее. Первая партия из 12 роботов уже прибыла в распределительный центр торговой сети «Пятерочка». Всего в центре на Новорижском шоссе планируется запуск 67 таких машин.

Проект «FMR-роботы» – часть масштабной программы автоматизации для распределительных центров торговых сетей Х5. В первый этап (2025 г.) также входит запуск роботов-клинеров, роботов-инвентаризаторов, систем машинного зрения (контролирует, правильно ли выполняют задачи сотрудники склада) и технологии put by light (световая комплектация товара) на основе искусственного интеллекта. Ее модуль оснащен дисплеем с подсветкой, что позволяет собирать товары сразу для нескольких заказов, – система подскажет сотруднику какую именно коробку на какую палету нужно поставить.

Далее X5 планирует запуск роботизированных систем хранения и станций комплектации, работающие по принципу «товар к человеку». Второй этап продлится до 2028 г. и выведет работу распределительных центров на новый уровень. Роботы сделают сборку и отправку товаров более эффективной, точной и безошибочной. Предполагается, что инвестиции в автоматизацию окупятся в течение 4,5-7 лет.

«Сегодня быть впереди, сохранять доходность смогут те ритейлеры, кто быстро запускает инновационные решения. И мы намерены тут оставить лидерство за собой – роботизация позволит улучшить логистические показатели без серьезных капитальных затрат, увеличить производительность, сократить затраты на инфраструктуру и, что самое главное, улучшить качество обслуживания клиентов нашей торговой сети. Профессия логиста при этом станет более технологичной и высококвалифицированной – мы даем нашим сотрудникам в управление роботов и серьезно упрощаем для них операционные процессы», – сказал Максим Бинюков, директор по управлению цепочками поставок торговой сети «Пятерочка».

«Мы уверены, что будущее бизнеса за автоматизацией и технологиями, для нас это стратегический приоритет. Х5 уже пилотирует роботов в магазинах и на складах, доставляет заказы роверами, тестирует в офисе искусственный интеллект. Мы масштабируем электронные ценники, устанавливаем все новые кассы самообслуживания в «Пятерочках» и «Перекрестках». Запуск этой партии мобильных роботов-погрузчиков – только начало, в ближайшие годы мы планируем построить полностью роботизированный центр и существенно автоматизировать существующие склады. Все эти и другие наши инновации - необходимые элементы развития компании как технологического лидера рынка», – сказал Александр Костин, управляющий директор X5 Tech.

Экономия ФОТ (фонда оплаты труда) после реализации двух этапов проекта, по предварительным расчетам, может составить от 4,7 млрд руб. в год.