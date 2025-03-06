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Костин Александр
Костин Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7463 5
|Zabbix SIA - Заббикс 97 2
|Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1138 2
|X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1039 2
|Алмазэргиэнбанк АКБ 14 2
|X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 464 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7402 1
|Почта России ПАО 2122 1
|Яндекс.Маркет 962 5
|Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 49 2
|Google Android 14094 1
|Apple iOS 7861 1
|Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 589 1
|Фурцев Илья 2 1
|Логвинов Алексей 2 1
|Пьянов Александр 1 1
|Акопян Алексей 11 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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