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Индексная книга (каталог) CNews*
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Костин Александр


06.03.2025 Х5 обучит сотрудников на курсе цифровой доступности от VK 1
22.11.2024 Х5 запустила мобильных роботов в распределительном центре 1
24.07.2024 «Яндекс Маркет» представил систему планирования поставок по регионам для продавцов 1
13.06.2024 Московские продавцы «Яндекс Маркета» получили девять новых точек для отгрузки товаров 1
28.05.2024 «Яндекс Маркет» откроет новый склад на территории фулфилмент-центра в Ростове-на-Дону в 2025 году 1
14.06.2023 «Почта России» доставит заказы из «Яндекс маркета» в удаленные деревни и села 1
18.04.2023 В «Яндекс маркете» назначен коммерческий директор 1
12.12.2022 «Инфосистемы джет» перестроила сетевую инфраструктуру Алмазэргиэнбанка 1
03.08.2022 «Инфосистемы джет» внедрила комплексный мониторинг ИТ-инфраструктуры в Алмазэргиэнбанке 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Костин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7463 5
Zabbix SIA - Заббикс 97 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1138 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1039 2
Алмазэргиэнбанк АКБ 14 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 464 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7402 1
Почта России ПАО 2122 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67034 5
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2307 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7493 2
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Automation of warehouse activities 452 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5361 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5337 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29979 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12654 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11481 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12545 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31065 1
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 168 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5453 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2910 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13882 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12142 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2411 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4532 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11709 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 412 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2206 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6160 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2173 1
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 306 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5378 1
Trigger - Триггер - триггерная система 280 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3203 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5776 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51232 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза - Протокол динамической маршрутизации - EGP - Exterior Gateway Protocol 117 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3755 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2750 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1429 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13340 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5120 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24338 1
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11035 1
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