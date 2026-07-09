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Фурцев Илья

СОБЫТИЯ


09.07.2026 SD-WAN и ИИ: о чем говорили на «Сетевом лете» 1
16.11.2023 В 2024 году доля отечественных ИТ-продуктов в сетевых проектах вырастет на 25–30%: тренды на рынке сетей и ИТ-инфраструктуры 1
12.12.2022 «Инфосистемы джет» перестроила сетевую инфраструктуру Алмазэргиэнбанка 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Фурцев Илья и организации, системы, технологии, персоны:

Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1421 2
Zabbix SIA - Заббикс 169 1
Алмазэргиэнбанк АКБ 18 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64446 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 4017 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3653 2
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1097 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 770 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13422 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21918 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1846 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10055 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6610 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12770 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Software-Defined WAN - Программно-определяемая глобальная сеть 280 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6197 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25903 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 480 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35869 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8589 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25330 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33236 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза - Протокол динамической маршрутизации - EGP - Exterior Gateway Protocol 178 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6193 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 419 1
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 93 1
Инфосистемы Джет - Jet RuLab 14 1
Андронов Сергей 32 1
Костин Александр 20 1
Семенюков Юрий 11 1
Трояновский Владимир 63 1
Россия - РФ - Российская федерация 164980 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1205 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47356 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11490 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15916 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6119 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3553 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7484 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53118 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6609 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6555 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7028 1
IT Elements 13 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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