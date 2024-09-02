Разделы

Инфосистемы Джет Jet RuLab


 

"Jet RuLab: отечественные ит-решения, тестирование и экспертиза" Виктор Деменко, Директор департамента решений для государственных заказчиков, Инфосистемы Джет, 2022 год

УПОМИНАНИЯ


Демолаборатории для тестирования российских ИТ-решений 3
Импортозамещение 2024 1
02.09.2024 MIND Guard – новый универсальный инструмент отказоустойчивости виртуальной инфраструктуры 1
17.07.2024 Виктор Деменко -

Виктор Деменко, Jet RuLab: Прежде чем покупать — протестируйте!

 1
17.07.2024 Демолаборатории для тестирования российских продуктов стали новым сегментом ИТ-рынка 1
02.04.2024 Виктор Деменко -

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

 2
16.01.2024 «Инфосистемы Джет» стала партнером китайского производителя ПО для резервного копирования Vinchin 1
16.11.2023 В 2024 году доля отечественных ИТ-продуктов в сетевых проектах вырастет на 25–30%: тренды на рынке сетей и ИТ-инфраструктуры 1
16.11.2023 «Инфосистемы Джет» — о главных трендах в инфраструктуре и сетевых решениях 1
31.10.2022 «Инфосистемы джет» завершила первый пилотный проект с использованием отечественной платформы для управления контейнерами «Штурвал» 1
29.09.2022 «Инфосистемы джет» открывает для заказчиков лабораторию ИТ-инфраструктуры на российских решениях 1

Публикаций - 11, упоминаний - 15

