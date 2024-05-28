Разделы

Quillis Квиллис

Quillis - Квиллис

 

Глеб Калкутин, Директор по развитию, Quillis "Годовой отчёт: тренды и инструменты визуальной привлекательности"  Конференция CNews "Цифровая трансформация 2024" 02.04.2024, Москва

УПОМИНАНИЯ


Импортозамещение 2024 1
28.05.2024 Разработчик ПО Quillis выпустил обновление для бесплатной BI-программы Lerimi 1
06.05.2024 Где тонко, не рвется: как BI-продукты помогают увидеть узкие места и принять верное решение 1
25.04.2024 Как с помощью ad-hoc инструмента снизить расходы на внедрение аналитики 1
16.04.2024 Как запустить проект цифровой трансформации 1
19.02.2024 Российский разработчик BI-продуктов Quillis вывел на рынок бесплатное Self-Service решение для аналитики 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Quillis и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6803 3
8728 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2207 2
Ланит - Норбит - Norbit 393 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 229 1
МегаФон 9587 1
SAP SE 5383 1
Cisco Systems 5183 1
IBM - International Business Machines Corp 9508 1
БАРС Груп 555 1
Naumen - Наумен 666 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1079 1
TerraLink - ТерраЛинк 287 1
Visiology - Визиолоджи 81 1
McKinsey & Company Int 257 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 183 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 425 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 292 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 685 1
Softline - Polymatica - Полиматика 183 1
3data - 3дата 91 1
ESG - Enterprise Strategy Group 248 1
Salesforce - Informatica 128 1
SimbirSoft - СимбирСофт 102 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 115 1
Polymedia - Полимедиа 145 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 123 1
Омега 85 1
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 75 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 45 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 64 1
Globus IT - Compo Soft - Компо Софт 10 1
Авантелеком 31 1
Центр развития цифровых технологий 21 1
UDV group - ТриниДата 7 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 63 1
Ventra - ITKey - Ключевые ИТ Решения 18 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 909 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1552 1
Благосостояние НПФ 52 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 537 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1293 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 219 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 163 1
Синара ГК - Sinara Group 111 1
Верный - торговая сеть 304 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4713 1
U.S. Department of Justice DEA - Drug Enforcement Administration - Управление по борьбе с наркотиками США 18 1
Правительство Москвы - Развитие человеческого капитала АНО 21 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2091 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 368 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5087 6
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5807 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3465 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12048 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7332 2
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 273 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14355 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7942 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5540 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21552 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7138 2
BI - Self-Service BI - системы Business intelligence самообслуживания 49 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3884 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12679 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11071 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 383 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 764 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6057 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5636 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13101 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12700 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3367 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1778 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9883 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4788 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4431 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5740 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11675 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1103 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8376 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1478 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1045 1
Quillis - Lerimi 5 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 804 2
Microsoft Office 3887 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 609 2
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 186 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 761 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 172 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 251 1
Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 37 1
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 44 1
N3 Group - Netrika - N3.Аналитика 22 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 183 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Visary - Визари АИС 37 1
Росатом - Гринатом - Атом.РИТА - Роботизированный Интеллектуальный Технологичный Ассистент 20 1
Инфосистемы Джет - Jet RuLab 11 1
МегаФон ПроБизнес 13 1
Megaputer Intelligence - PolyAnalyst - Платформа визуальной разработки сценариев анализа данных и текстов 10 1
3data - RCloud by 3data 15 1
ITFB Group - Easydoc OCR/IDP-платформа 23 1
Ventra - ITKey - KeyStack 11 1
МегаФон - Nexign CCS - Nexign Converged Charging System - Nexign CCS - Nexign Charging System МегаФон - Nexign BCE - Nexign Billing and Charging Evolution - Nexign OCS - Nexign Online Charging System 6 1
Калкутин Глеб 3 2
Вышинская Елена 2 2
Дзвинко Роман 18 1
Новикова Елена 94 1
Коряков Алексей 5 1
Копысов Виталий 63 1
Петросян Вадим 17 1
Матюшин Михаил 16 1
Панин Алексей 5 1
Комраков Николай 6 1
Деменко Виктор 6 1
Власова Юлия 7 1
Демин Владислав 3 1
Соколов Валентин 11 1
Горелова Марина 6 1
Вирясов Владислав 31 1
Ремизова Екатерина 5 1
Коваленко Татьяна 4 1
Тимофеев Степан 2 1
Тестин Алексей 7 1
Малинский Алексей 5 1
Посылкин Павел 4 1
Суханос Олеся 6 1
Полевой Сергей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17809 1
Индия - Bharat 5607 1
Бразилия - Федеративная Республика 2424 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 578 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 260 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 4
Энергетика - Energy - Energetically 5392 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 377 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2548 2
Аудит - аудиторский услуги 2952 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10437 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2331 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3103 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4229 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6088 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1484 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 484 1
Экономический эффект 1158 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1549 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6218 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3758 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2023 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6699 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2483 1
Металлы - Никель - Nickel 343 1
Импортозамещение - параллельный импорт 544 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1851 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2096 1
Философия - Philosophy 476 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 215 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 651 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 239 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2107 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

