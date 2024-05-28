Получите все материалы CNews по ключевому слову
Quillis Квиллис
Глеб Калкутин, Директор по развитию, Quillis "Годовой отчёт: тренды и инструменты визуальной привлекательности" Конференция CNews "Цифровая трансформация 2024" 02.04.2024, Москва
УПОМИНАНИЯ
Quillis и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 368 1
|Калкутин Глеб 3 2
|Вышинская Елена 2 2
|Дзвинко Роман 18 1
|Новикова Елена 94 1
|Коряков Алексей 5 1
|Копысов Виталий 63 1
|Петросян Вадим 17 1
|Матюшин Михаил 16 1
|Панин Алексей 5 1
|Комраков Николай 6 1
|Деменко Виктор 6 1
|Власова Юлия 7 1
|Демин Владислав 3 1
|Соколов Валентин 11 1
|Горелова Марина 6 1
|Вирясов Владислав 31 1
|Ремизова Екатерина 5 1
|Коваленко Татьяна 4 1
|Тимофеев Степан 2 1
|Тестин Алексей 7 1
|Малинский Алексей 5 1
|Посылкин Павел 4 1
|Суханос Олеся 6 1
|Полевой Сергей 3 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 239 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
