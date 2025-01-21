N3 Group Netrika N3.Аналитика
N3 Group и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
|Чумаков Денис 18 4
|Дюков Андрей 17 2
|Соболев Андрей 9 2
|Башков Игорь 17 2
|Мальков Евгений 2 2
|Мошков Артем 14 1
|Ильин Алексей 23 1
|Мурашко Михаил 12 1
|Романова Ольга 10 1
|Литвинов Юрий 2 1
|Васин Алексей 2 1
|Сучков Павел 2 1
|Ростовцев Александр 1 1
|Рустамов Рустам 412 1
|Шарыпов Павел 1 1
|Зверева Яна 1 1
|Гуль Андрей 4 1
|Приндуль Олеся 4 1
|Кених Наталья 1 1
|Сараев Булат 1 1
|Барков Виталий 1 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
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