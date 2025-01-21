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N3 Group Netrika N3.Аналитика



21.01.2025 Краснодарский край вышел в лидеры по записи на прием к врачу через портал «Госуслуги» 1
28.11.2024 Ростовская область повышает уровень цифровизации системы здравоохранения с помощью решений компании «Нетрика Медицина» 1
14.11.2024 Ставропольский край улучшает показатели по медицинским инцидентам с помощью аналитической платформы «N3.Аналитика» 1
01.10.2024 «Нетрика Медицина» разработала экстрактор данных из СЭМД 1
06.05.2024 Где тонко, не рвется: как BI-продукты помогают увидеть узкие места и принять верное решение 1
08.04.2024 Решения «Нетрики Медицины» совместимы с операционной системой «Ред ОС» 2
16.01.2024 ITentika разрабатывает систему управления данными для медицинского BI-портала 2
30.11.2023 Калмыкия – повышение доступности записи на прием к врачу через портал «Госуслуги» 1
28.09.2023 Новая опция платформы «N3.аналитика»: мониторинг всех талонов к врачу на уровне региона 3
15.08.2023 Единый цифровой контур системы здравоохранения Ставропольского края выходит на новый уровень развития 1
01.03.2023 «Нетрика медицина» разработала ситуационный центр для Минздрава Курской области 1
20.12.2022 Денис Чумаков, «Нетрика Медицина»: Именно сервисы для пациентов помогают людям увидеть на практике результаты цифровой трансформации здравоохранения 1
19.07.2022 «Нетрика медицина» создает новые версии медицинских регистров на базе MDM-системы «N3.управление НСИ» 1
29.03.2022 «Нетрика Медицина» расширит область применения BI-платформы «N3. Аналитика» 2
07.04.2021 В Кузбассе был создан Единый регистр граждан льготных категорий 1
04.02.2021 ГК «Нетрика» объявила о выводе на рынок компании «Нетрика медицина» 1
25.11.2020 Денис Чумаков, «Нетрика» -

Цифровое здравоохранение регионов должно уметь адаптироваться к экстренным ситуациям

 1
04.09.2020 Платформа «N3.Человеческий капитал» включена в реестр отечественного ПО Минкомсвязи 1
25.01.2019 Система «N3.аналитика» включена в Единый реестр российского ПО 1

Публикаций - 19, упоминаний - 24

N3 Group и организации, системы, технологии, персоны:

N3 Group - Netrika - Нетрика 146 16
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 47 13
Broadcom - VMware - Greenplum 94 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 41 1
Самсон Групп 3 1
iTentika - Айтентика 14 1
Ред Софт - Red Soft 701 1
Quillis - Квиллис 6 1
Softline - Polymatica - Полиматика 172 1
McKinsey & Company Int 248 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 101 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Ланит - Норбит - Norbit 369 1
БАРС Груп 545 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 168 1
UDV group - ТриниДата 7 1
Naumen - Наумен 626 1
Омега 82 1
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 36 7
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 34 7
КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича ГАУЗ - Кузбасский областной медицинский информационно-аналитический центр имени Р.М. Зельковича 5 2
Верный - торговая сеть 291 1
Tashir Group - Ташир ГК 30 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1375 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 4
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 173 4
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 3
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 151 3
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 112 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4961 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
Правительство Республики Калмыкия - Народный Хурал Калмыкии - органы государственной власти 25 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Администрация Краснодарского края 61 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1454 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 11
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 8
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5309 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 6
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2118 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19290 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9376 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30695 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6220 4
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 265 4
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 352 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20604 3
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 285 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24121 3
MedTech - СЭМД - структурированные электронные медицинские документы 26 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4483 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11351 2
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 407 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1225 2
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 458 2
ВИМИС - вертикально-интегрированные медицинские информационные системы 16 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11948 2
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 168 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3841 2
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 325 1
Interoperability solutions - Интероперабельность - Функциональная совместимость - Способность к взаимодействию 201 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 644 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 366 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13103 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1009 1
Умные платформы 1682 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 259 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 350 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11617 1
Оцифровка - Digitization 4541 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3728 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1199 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 777 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 525 13
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 44 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5172 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 436 5
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 391 4
N3 Group - Netrika - N3.Регистровая платформа 3 2
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Управление НСИ 7 2
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник 23 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Администрация Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 16 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 304 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Телемедицина 5 1
РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 28 1
ЕМИАС Электронный рецепт 87 1
N3 Group - Netrika - N3.Индекс пациентов 4 1
ФМБА России - ЕВМИАС - Единая ведомственная медицинская информационно-аналитическая система 4 1
React - JavaScript фреймворк 72 1
N3 Group - Netrika - N3.Автоматизация 3 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Python - высокоуровневый язык программирования 930 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 162 1
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 53 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 106 1
Linux OS 9940 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 918 1
Megaputer Intelligence - PolyAnalyst - Платформа визуальной разработки сценариев анализа данных и текстов 9 1
Quillis - Lerimi 5 1
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 40 1
Red Hat RPM - Package Manager 159 1
Linux Standard Base - LSB - ISO/IEC 23360 LSB - стандарт дистрибутивов Linux 56 1
Чумаков Денис 18 4
Дюков Андрей 17 2
Соболев Андрей 9 2
Башков Игорь 17 2
Мальков Евгений 2 2
Мошков Артем 14 1
Ильин Алексей 23 1
Мурашко Михаил 12 1
Романова Ольга 10 1
Литвинов Юрий 2 1
Васин Алексей 2 1
Сучков Павел 2 1
Ростовцев Александр 1 1
Рустамов Рустам 412 1
Шарыпов Павел 1 1
Зверева Яна 1 1
Гуль Андрей 4 1
Приндуль Олеся 4 1
Кених Наталья 1 1
Сараев Булат 1 1
Барков Виталий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 17
Россия - СФО - Кемеровская область 898 4
Россия - СКФО - Ставропольский край 867 3
Россия - ЦФО - Курская область 651 2
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 115 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17373 2
Россия - СЗФО - Мурманская область 668 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 564 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 461 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 328 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8652 15
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9789 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51016 12
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2128 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14322 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6052 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24086 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 3
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 489 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9928 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47996 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 2
Минздрав РФ - ФРМР РФ - Федеральный регистр медицинских работников Российской Федерации 28 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3932 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18462 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29024 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2288 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5828 1
Национальный проект 307 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 912 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 700 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1309 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1225 1
Льготы - Льготные лекарства - Льготное лекарственное обеспечение - ФРЛЛО - Федеральный регистр льготного лекарственного обеспечения 13 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 252 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
Аудит - аудиторский услуги 2660 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 395 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 1
Gartner - Гартнер 3556 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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