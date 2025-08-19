Регистровая платформа компании «Нетрика Медицина» используется органами управления здравоохранением Камчатского края

Регистровая платформа компании «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») используется органами управления здравоохранением Камчатского края для решения целого ряда задач: не только для помощи руководителям и врачам медицинских организаций, но и для межведомственного взаимодействия. С ее помощью специалисты могут эффективнее отслеживать пациентов, нуждающихся в определенных видах медицинской помощи, а также в других мерах поддержки.

Камчатский край – уникальный по географическому положению, ландшафту и климату регион Дальнего Востока России. Его большая часть расположена на Камчатском полуострове, отдаленном от материка и вытянутом с севера на юг более, чем на 1200 км. Эти особенности влияют на развитие телекоммуникационной инфраструктуры в регионе. Также это сказалось и на специфике цифровизации системы здравоохранения Камчатского края.

Информационные системы медицинских организаций Камчатского края (МИС МО) имели распределенную архитектуру, в каждой МО использовалась собственная база данных. Для работы с ними в системе здравоохранения Камчатского края на базе платформы «N3.Здравоохранение» был создан набор интеграционных сервисов и централизованных подсистем, которые объединяют локальные базы в общем информационном пространстве – Государственной информационной системе в сфере здравоохранения Камчатского края (ГИС СЗ КК). Активное внедрение сервисов платформы в регионе началось с 2021 г., когда были запущены такие подсистемы, как «N3.Запись на приём к врачу», «N3.ИЭМК», «N3.ОДЛИ», «N3.ОДИИ», «N3.Аналитика» и другие.

Сервисы на базе «N3.Здравоохранение» обеспечивают сбор структурированных электронных медицинских документов (СЭМД) в регионе и передачу их на федеральный уровень, а также формирование «озера данных» Камчатского края, содержащего большой объем постоянно пополняющихся медицинских сведений о пациентах. Источниками этого централизованного хранилища являются региональные МИС, информационные системы скорой медицинской помощи, частных МО, медицинских организаций иных ведомств, информационные системы государственных и частных аптечных организаций.

Одним из инструментов, который позволил врачам и руководителям системы здравоохранения Камчатского края добиться максимальной пользы от накопленных данных, стала подсистема «N3.Регистровая платформа». Она предназначена для формирования регистров пациентов по различным нозологиям и другим параметрам. На сегодняшний день в регионе силами Камчатского краевого МИАЦ реализуются несколько сценариев ее применения.

Прежде всего, с помощью регистровой платформы сформирован регистр паллиативных больных. Ранее такой перечень велся в ручном режиме, специалистам МО приходилось тратить на эту процедуру достаточно много времени. Было принято решение сформировать регистр на основании нескольких видов СЭМД, таких, как выписка из протокола врачебной комиссии и протокол консультации. Сегодня информация в электронном медицинском документе о том, что пациент нуждается в паллиативной помощи, уже является основанием для его включения в регистр, так как электронный медицинский документ, подписанный ЭЦП, равнозначен бумажному. В дальнейшем врач просто продолжает вести записи, указывая, какую помощь получил пациент. Подсистема собирает эти сведения в автоматизированном режиме – с ее помощью можно как зафиксировать факт появления такого пациента, так и контролировать ход дальнейшего лечения. Таким образом снижаются трудозатраты врачей и повышается объективность сведений.

Социальным службам важно иметь данные всех пациентов, нуждающихся в долговременном надомном уходе. Соответствующий регистр формировался комплексно по уже апробированной методике: по аналогии с регистром паллиативных пациентов было взято условие для включения пациентов в новый регистр, а в протокол врачебной комиссии были добавлены дополнительные триггерные события. Благодаря этому время предоставления информации от МО в социальные службы значительно сократилось. Увеличился и объем этой информации: теперь социальные работники могут видеть не только данные самих пациентов, нуждающихся в надомном уходе, но и информацию о том, какие конкретно виды помощи нужны, а также контакты для оперативной связи с лечащим врачом.

Следующая задача, решенная с помощью регистровой платформы, – отслеживание пациентов, поступивших в любую государственную медицинскую организацию региона с экстренной формой оказания помощи. Для этого система анализирует все сведения о случаях лечения, поступающие в «озеро данных» региона, и отбирает информацию о таких пациентах, поступивших за истекшие сутки. Список формируется каждое утро с тем, чтобы ответственные специалисты краевых медицинских учреждений и Камчатского территориального центра медицины катастроф могли при необходимости принять дополнительные меры: например, назначить проведение телемедицинской консультации для уточнения дальнейшей тактики лечения или, в экстренных случаях, провести эвакуацию пациента в специализированное учреждение Камчатского края.

Еще одним важным на сегодняшний день проектом регионального МИАЦ стала передача Социальному фонду России информации об инвалидах, которым планируется оказание высокотехнологичной или специализированной медицинской помощи по федеральным льготам. В данный регистр отбираются пациенты, для которых лечащий врач оформил соответствующее направление – СЭМД, подписанный ЭЦП. Как только пациент попадает в регистр, об этом оперативно узнает Социальный фонд и может запланировать собственные дальнейшие мероприятия. В ближайшем будущем в указанный регистр планируется добавление СЭМД «Талон №2» – государственная льгота в виде права на бесплатный проезд к месту лечения.

Регистровая платформа используется также для обеспечения взаимодействия участников системы здравоохранения Камчатского края с другими ведомствами. Так, посредством нее ведется оперативный сбор информации для формирования регистра воинского учета.

«Регистровая платформа наряду с системой бизнес-аналитики является одним из сервисов, который заставляет медицинские данные работать и приносить пользу – владельцам этих данных, пациентам, медицинским организациям и всей системе здравоохранения в целом. Формирование регистров пациентов в соответствии с выбранными нозологиями служит для поддержки принятия объективных управленческих решений. Также регистровая платформа помогает решать многие вопросы межведомственного взаимодействия: это отличный сервис для предоставления информации не только внутри Минздрава, но и за его пределами», – сказал начальник отдела разработки, внедрения и сопровождения информационных систем КГБУЗ «Камчатский краевой МИАЦ» Павел Сахнов.

«Благодаря широким возможностям интеграции наша регистровая платформа готова автоматически извлекать медицинские данные из самых разных согласованных с заказчиком источников. С ее помощью можно формировать практически любые регистры и контрольные списки в зависимости от задач медицинской организации. Такой универсальный подход позволяет создавать большое количество сценариев, в которых платформа может приносить пользу», – отметил Евгений Мальков, менеджер по развитию компании «Нетрика Медицина».