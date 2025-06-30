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N3 Group Netrika N3.Регистровая платформа


УПОМИНАНИЯ


30.06.2025 Регистровая платформа компании «Нетрика Медицина» помогает повысить клиническую эффективность нейрохирургии на Ставрополье 1
02.08.2022 «Нетрика медицина» выпускает новую версию системы «N3.Регистровая платформа» 1
19.07.2022 «Нетрика медицина» создает новые версии медицинских регистров на базе MDM-системы «N3.управление НСИ» 1
25.11.2020 Денис Чумаков, «Нетрика» -

Цифровое здравоохранение регионов должно уметь адаптироваться к экстренным ситуациям

 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

N3 Group и организации, системы, технологии, персоны:

N3 Group - Netrika - Нетрика 156 3
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 57 2
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 45 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1409 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 356 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 160 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1627 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53667 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68957 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6974 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1259 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32234 1
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 346 1
Оповещение и уведомление - Notification 4968 1
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 505 1
ВИМИС - вертикально-интегрированные медицинские информационные системы 18 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 380 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9731 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30769 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11830 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25030 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4691 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5647 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 380 1
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 422 1
N3 Group - Netrika - N3.Аналитика 20 2
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 51 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 548 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 450 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Телемедицина 5 1
ЕМИАС Электронный рецепт 89 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Управление НСИ 7 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 171 1
Соболев Андрей 9 1
Чумаков Денис 19 1
Тиунов Сергей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 150298 3
Россия - СФО - Кемеровская область 950 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9170 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10258 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53015 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4545 2
Минздрав РФ - ФРМР РФ - Федеральный регистр медицинских работников Российской Федерации 29 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3538 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3712 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14280 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1927 1
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